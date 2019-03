Nem véletlen, hogy a Huawei és a Samsung luxustermékként hirdeti összehajtható telefonját, hiszen piszok drága eszközökről van szó. Azonban nem mindenki gondolkodik így, a Xiaomi egész más elképzelés alapján dobná piacra sajátját.

A kínai gyártó januárban már megmutatta összehajtható telefonját, most pedig a lehetséges árazásról is megjelent egy kevés információ. Az iGyaan cikke szerint a rejtélyes eszköz a Huawei és a Samsung termékéhez képest is jóval olcsóbban, mintegy 999 dollárért (kb. 270 ezer forintért) lesz kapható, ami mégiscsak jobban hangzik, mint a Huawei-féle 2300 eurós árcédula.

Az olcsóság persze amúgy sem áll messze a Xiaomitól, nagy kérdés azonban, hogy a készülékek közti markáns árkülönbség milyen kompromisszumokat jelent majd. A Huawei és a Samsung már hetekkel korábban elárulta eszköze legfőbb jellemzőit, a Xiaomi viszont továbbra is hallgat. Pedig ha versenyben akar maradni, lassan el kell hogy áruljon néhány részletet. Annál is inkább, mert a hírek szerint ez a telefon már április-júniusban megjelenhet a kínai piacon, és ha a forrás igazat szól, utána máshol is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.