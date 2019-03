A szokásosan novemberben érkező új rész előtt egy másik, kifejezetten mobilokra készülő Call of Duty-játékot is leleplezett az Activision.

Az idei játékfejlesztői konferencián, a San Franciscó-i GDC-n jelentette be az Activision, hogy a mobiljátékokban utazó Tencenttel együttműködve elkészítik a Call of Duty kifejezetten okoseszközökre szánt változatát. A munkacím Call of Duty Mobile nevet kapta.

Az Androidra és iOS-re is érkező ingyenes programban visszaköszönnek majd a korábbi epizódok, úgymint a Modern Warfare és a Black Ops ismert fegyverei, katonái és pályái, így a játékosok a közkedvelt Nuketownon is csatába szállhatnak majd.

Mivel az Activision "konzolminőséget" ígérő játékként hirdeti a mobilos CoD-ot, gyanús, hogy a program az újabb mobilkészülékeken fog igazán jól futni. A felhasználók egyébként – csakúgy, mint a rendes játékban – egymás és gép által vezérelt karakterek ellen is harcolhatnak. A bejelentéshez mellékelt videó legvégén a tavaly kijött Black Ops 4 népszerű játékmódja, a Blackout is feltűnik, ami többek szerint azt jelenti: idővel ez a játékmód is megérkezik a mobilos Call of Dutyba.

A program megjelenése még nem ismert, de az Activision azt közölte, a nyáron induló nyílt bétaprogram keretében bárki kipróbálhatja. Az erre vonatkozó regisztráció már elindult.

A GDC-n ezt ugyan nem mondták, de a mobilos CoD érkezése a szokásosan novemberben megjelenő új résztől független, annak megjelenését nem befolyásolja.

