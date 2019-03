Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f61515d-f154-4f9a-9f5c-835afbab5e75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a szemrevaló bajor sportautó kiválóan egyensúlyoz az eredetiség és a modernség vékony határmezsgyéjén.","shortLead":"Ez a szemrevaló bajor sportautó kiválóan egyensúlyoz az eredetiség és a modernség vékony határmezsgyéjén.","id":"20190319_benzingoz_kimaxolva_kivul_30_eves_de_titokban_modern_ez_a_bmw_m3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f61515d-f154-4f9a-9f5c-835afbab5e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984246ad-85b2-4f4a-aa43-8f180680dac0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_benzingoz_kimaxolva_kivul_30_eves_de_titokban_modern_ez_a_bmw_m3","timestamp":"2019. március. 19. 06:41","title":"Benzingőz kimaxolva: kívül 30 éves, de titokban modern ez a BMW M3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3d96a9-3d14-485e-bcaa-c396f7acdc8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állatkínzás miatt börtönre ítéltek egy német állattartót, mert pokoli körülmények között tartotta a sertéseket. A hasonló esetek miatt bíróság elé kerülők eddig enyhébb büntetést kaptak Németországban. Az ítéletet meghozó bíró szerint ipari méretű pokol volt a telepen.","shortLead":"Állatkínzás miatt börtönre ítéltek egy német állattartót, mert pokoli körülmények között tartotta a sertéseket...","id":"20190319_Ipari_meretu_pokol_egy_nemet_sertestelepen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3d96a9-3d14-485e-bcaa-c396f7acdc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b779ab30-6f7b-48e9-b247-7cfe91fa69e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Ipari_meretu_pokol_egy_nemet_sertestelepen","timestamp":"2019. március. 19. 06:16","title":"„Ipari méretű pokol” egy német sertéstelepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775f775a-9068-4711-be46-a0ffc0f5ef17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi értesüléseknek megfelelően megérkezett a Xiaomi Black Shark gamer telefonjának utódja, a jelenkornak megfelelő csúcsspecifikációkkal felruházva.","shortLead":"A korábbi értesüléseknek megfelelően megérkezett a Xiaomi Black Shark gamer telefonjának utódja, a jelenkornak...","id":"20190319_xiaomi_black_shark2_gamer_telefon_specifikaciok_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=775f775a-9068-4711-be46-a0ffc0f5ef17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8015f98f-7b04-4c17-8854-33103ed9c982","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_xiaomi_black_shark2_gamer_telefon_specifikaciok_ar","timestamp":"2019. március. 19. 10:33","title":"Hivatalos a Xiaomi legújabb ütős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7301ad-94f0-4b10-b60d-e58d65010272","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Tízezrek hiányoznak a munkaerőpiacról, a cégek egy része mégis nyűgként tekint a munkásokra, ezért az állások feltöltését inkább erre specializálódott vállalkozásokra bízzák. Jobb lenne, ha a munkáltatók változtatnának a szemléletükön, mert a „kölcsönmunkás” gyorsan odébb áll.","shortLead":"Tízezrek hiányoznak a munkaerőpiacról, a cégek egy része mégis nyűgként tekint a munkásokra, ezért az állások...","id":"20190318_munkaero_kolcsonzes_vendegmunkas_csalas_adocsalas_trukkozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a7301ad-94f0-4b10-b60d-e58d65010272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6105bea-b017-49d4-80e2-d5e25d26b842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_munkaero_kolcsonzes_vendegmunkas_csalas_adocsalas_trukkozes","timestamp":"2019. március. 18. 14:00","title":"„Az ukrán vendégmunkás már lejárt lemez, jönnek a burmaiak és a vietnamiak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 71 éves orvos a tárgyaláson beismerte, hogy nemzedékeken át kisfiúkat és kislányokat szexuálisan zaklatott, erőszakolt meg.","shortLead":"A 71 éves orvos a tárgyaláson beismerte, hogy nemzedékeken át kisfiúkat és kislányokat szexuálisan zaklatott...","id":"20190318_158_evi_bortonre_iteltek_egy_gyermekeket_molesztalo_amerikai_orvost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5bd5ad-742e-48cc-9381-ea2ebbec0101","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_158_evi_bortonre_iteltek_egy_gyermekeket_molesztalo_amerikai_orvost","timestamp":"2019. március. 18. 22:09","title":"158 évi börtönre ítéltek egy gyermekeket molesztáló amerikai orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az rtlklub.hu oldalon fizetett politikai hirdetések megjelenésének is helyet adnak. ","shortLead":"Az rtlklub.hu oldalon fizetett politikai hirdetések megjelenésének is helyet adnak. ","id":"20190319_Lesz_politikai_reklam_a_kampanyidoszakban_az_RTL_Klubon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96abc94d-8dc6-4872-a6e3-5a3701d66c31","keywords":null,"link":"/kultura/20190319_Lesz_politikai_reklam_a_kampanyidoszakban_az_RTL_Klubon","timestamp":"2019. március. 19. 19:08","title":"Lesz politikai reklám a kampányidőszakban az RTL Klubon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af875d85-75b9-46bc-a996-92ac19a6933b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindezt egy olyan modell esetében, amelyet már nem is gyártanak. Mit lehet ilyenkor tenni? ","shortLead":"Mindezt egy olyan modell esetében, amelyet már nem is gyártanak. Mit lehet ilyenkor tenni? ","id":"20190319_porsche_gt2_rs_katasztrofa_szallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af875d85-75b9-46bc-a996-92ac19a6933b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd7d413-c526-4879-bb3b-4805c1e25bad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_porsche_gt2_rs_katasztrofa_szallitas","timestamp":"2019. március. 19. 09:42","title":"Levelet írt a Porsche: \"Sajnálatos módon a szupersportkocsiját szállítás közben elnyelte az Atlanti-óceán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kézrázás és szalagvágás is volt. ","shortLead":"Kézrázás és szalagvágás is volt. ","id":"20190319_Szijjarto_Netanjahuval_egyutt_nyitott_magyar_kepviseletet_Jeruzsalemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a346a3-58b9-4174-af12-aafa350a52c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Szijjarto_Netanjahuval_egyutt_nyitott_magyar_kepviseletet_Jeruzsalemben","timestamp":"2019. március. 19. 16:41","title":"Szijjártó Netanjahuval együtt nyitott magyar képviseletet Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]