[{"available":true,"c_guid":"3e98643c-6f8c-486b-a547-ccc4bcc4688f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"205 ezer forintot kéne a vesztes per után fizetnie a 200 ezret kereső munkavállalónak, de szerinte azoknak kéne fizetnie, akik annak idején átcsábították a Zsolnaytól az ellene kreált cégbe. Ami aztán csődbe ment, a Zsolnay pedig túlélte a viharos időszakot. Az ügyletek mögött álló Pécs városa hárít.\r

\r

","shortLead":"205 ezer forintot kéne a vesztes per után fizetnie a 200 ezret kereső munkavállalónak, de szerinte azoknak kéne...","id":"20190320_Zsolnayugy_Fel_vannak_haborodva_az_atvert_es_pervesztes_pecsiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e98643c-6f8c-486b-a547-ccc4bcc4688f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950f5e28-0280-4140-9684-fab8f50ceb58","keywords":null,"link":"/kkv/20190320_Zsolnayugy_Fel_vannak_haborodva_az_atvert_es_pervesztes_pecsiek","timestamp":"2019. március. 20. 08:05","title":"Zsolnay-ügy: Fel vannak háborodva az átvert és pervesztes pécsiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa4bc47-d28c-4503-a916-e92a8bfae01a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak az akkumulátor, a képminőség javítása is fontos küldetés a mobilgyártók számára. Utóbbi eredménye még idén látható lesz egy interjú szerint. ","shortLead":"Nem csak az akkumulátor, a képminőség javítása is fontos küldetés a mobilgyártók számára. Utóbbi eredménye még idén...","id":"20190318_qualcomm_judd_heape_64_100_megapixeles_kamera_mobilfotozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffa4bc47-d28c-4503-a916-e92a8bfae01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6f93ef-2494-4259-ae44-55518846cfa5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_qualcomm_judd_heape_64_100_megapixeles_kamera_mobilfotozas","timestamp":"2019. március. 18. 19:03","title":"Készüljön, jönnek a 64 és 100 megapixeles kamerájú mobilok, ráadásul még idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4476b426-6985-419a-9e69-28f65df979e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 37 éves Gökmen Tanist azzal gyanúsítják, hogy három embert agyonlőtt egy villamoson a holland városban. ","shortLead":"A 37 éves Gökmen Tanist azzal gyanúsítják, hogy három embert agyonlőtt egy villamoson a holland városban. ","id":"20190318_Elfogtak_az_utrechti_lovoldozot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4476b426-6985-419a-9e69-28f65df979e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aa4726-5529-405c-b8c1-087f61392ca7","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Elfogtak_az_utrechti_lovoldozot","timestamp":"2019. március. 18. 18:38","title":"Elfogták az utrechti lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d0e133-1dfc-4a09-933e-f6e8fef3b467","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az osztrák AV-Comparatives 250 vírusirtót tesztelt le, amelyből szinte alig akad, ami ténylegesen megvédi a készüléket a rá leselkedő kártevőktől.","shortLead":"Az osztrák AV-Comparatives 250 vírusirtót tesztelt le, amelyből szinte alig akad, ami ténylegesen megvédi a készüléket...","id":"20190320_android_virusirto_ap_av_comparaties","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6d0e133-1dfc-4a09-933e-f6e8fef3b467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b11a83c-f156-4367-9fa4-16e8733cb1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_android_virusirto_ap_av_comparaties","timestamp":"2019. március. 20. 08:03","title":"Androidos mobilja van? És van rajta vírusirtó? Jó eséllyel kidobhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A búcsúztatási beszédet Verebes István írta.","shortLead":"A búcsúztatási beszédet Verebes István írta.","id":"20190320_Eltemettek_Koos_Janost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096d84b3-bf27-47e4-9b6c-ed23524b9f41","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Eltemettek_Koos_Janost","timestamp":"2019. március. 20. 14:41","title":"Eltemették Koós Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbc6102-cd14-40aa-b6fe-dd9ca09d317f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Sorra kapta a kérdéseket Orbán Viktor a hétfői parlamenti ülésen.","shortLead":"Sorra kapta a kérdéseket Orbán Viktor a hétfői parlamenti ülésen.","id":"20190318_Jakab_Peter_Orbannak_Egyszerre_lenne_buszke_onre_Rakosi_es_Goebbels_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbbc6102-cd14-40aa-b6fe-dd9ca09d317f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da21f883-b648-4829-98b6-c7ed10929e35","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Jakab_Peter_Orbannak_Egyszerre_lenne_buszke_onre_Rakosi_es_Goebbels_is","timestamp":"2019. március. 18. 16:45","title":"Jakab Péter Orbánnak: Egyszerre lenne büszke önre Rákosi és Goebbels is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ae9df3-80a7-4c24-83b1-1715196d001b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves sofőr ugyan kiszállt, és megkérdezte az asszonyt, hogy jól van-e, de ezután továbbhajtott. ","shortLead":"A 24 éves sofőr ugyan kiszállt, és megkérdezte az asszonyt, hogy jól van-e, de ezután továbbhajtott. ","id":"20190319_Tolatas_kozben_utotte_el_a_jardan_allo_gyalogost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82ae9df3-80a7-4c24-83b1-1715196d001b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e81ed59-828e-4bbd-bd83-b52bc8f781c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Tolatas_kozben_utotte_el_a_jardan_allo_gyalogost","timestamp":"2019. március. 19. 13:56","title":"Tolatás közben ütötte el a járdán álló gyalogost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook keddi tájékoztatása szerint nem néhány tucat emberhez, ennél sokkal több felhasználóhoz jutottak el az új-zélandi terrortámadás élő felvételei. ","shortLead":"A Facebook keddi tájékoztatása szerint nem néhány tucat emberhez, ennél sokkal több felhasználóhoz jutottak el...","id":"20190319_facebook_elo_video_christchurchi_meszarlas_brenton_tarrant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a398ca-cae8-46c9-a22a-3f353f8a2f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_facebook_elo_video_christchurchi_meszarlas_brenton_tarrant","timestamp":"2019. március. 19. 22:03","title":"Kétszáz ember nézte élőben a Facebookon a christchurchi mészárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]