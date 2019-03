Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem elegendő, hogy az Európai Néppárt foglalkozik a Fidesz tagságának kérdésével, meg kell kezdenie végre az etikai nagytakarítást, és kérdőre kell vonnia Orbán Viktort, hogy milyen viszonyt kíván ápolni a pártcsaláddal ,és hogyan viszonyul az EPP által képviselt politikához – jelentette ki Judith Sargentini holland zöldpárti képviselő Brüsszelben újságíróknak.","shortLead":"Nem elegendő, hogy az Európai Néppárt foglalkozik a Fidesz tagságának kérdésével, meg kell kezdenie végre az etikai...","id":"20190319_Sargentini_Kerdore_kell_vonni_Orbant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49fc518-b11e-4d61-b35f-87d1cdc61dce","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Sargentini_Kerdore_kell_vonni_Orbant","timestamp":"2019. március. 19. 12:54","title":"Sargentini: Kérdőre kell vonni Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Michel Barnier élesen bírálta a brit kormányt.","shortLead":"Michel Barnier élesen bírálta a brit kormányt.","id":"20190319_A_Brexit_halasztasa_csak_rontja_a_helyzetet_az_EU_fotargyalo_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647591e0-2bb1-4eda-a5a9-51339f8e36fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_A_Brexit_halasztasa_csak_rontja_a_helyzetet_az_EU_fotargyalo_szerint","timestamp":"2019. március. 19. 17:07","title":"A Brexit halasztása csak rontana a helyzeten az EU főtárgyaló szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Törvénysértő az a bírói tanács, amely a bírókinevezés alapvető garanciális szabályainak megsértésével jön létre – mondta ki az Emberi Jogok Európai Bírósága egy izlandi ügyben. Ez alapján magyar ítéletek is tömegesen lehetnek megtámadhatók.","shortLead":"Törvénysértő az a bírói tanács, amely a bírókinevezés alapvető garanciális szabályainak megsértésével jön létre –...","id":"20190319_izlandi_sofor_hando_tunde_birosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd92d03f-877e-4e79-918f-32eb87ee8ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_izlandi_sofor_hando_tunde_birosagok","timestamp":"2019. március. 19. 06:30","title":"Egy bedrogozott izlandi sofőr tehet keresztbe Handó Tündének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Módosította a BKK a VT-Arrivával buszos személyszállításra kötött szerződését, mert az eredeti keret kevés volt. Az ok a reptéri buszjárat sűrítése és a metrópótlás.","shortLead":"Módosította a BKK a VT-Arrivával buszos személyszállításra kötött szerződését, mert az eredeti keret kevés volt. Az ok...","id":"20190320_Kevesnek_bizonyult_a_BKK_buszkapacitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee654a3-0ae6-486c-bd9d-1f9b97d6ea1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Kevesnek_bizonyult_a_BKK_buszkapacitasa","timestamp":"2019. március. 20. 12:15","title":"Kevésnek bizonyult a BKK buszkapacitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a10ffd-d42e-4675-a552-fb130580b5d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsan egyívású és kétes hitelességű amerikai hírességek előtt reklámozta Washingtonban Novák Katalin államtitkár az Orbán-kormány családtámogatási reformjait. Volt ott a házasság kérdésében últrakonzervatív, simán szélsőséges és egyszerűen homofób \"fontos ember\". Összeszedtük, kik is azok, akik állítólag tapsviharban törtek ki az Emmi kampányvideói láttán.","shortLead":"Gyanúsan egyívású és kétes hitelességű amerikai hírességek előtt reklámozta Washingtonban Novák Katalin államtitkár...","id":"20190319_Homofob_a_fogamzasgatlo_ellen_kampanyolo_es_lenacizott_fejeseknek_reklamoztuk_az_Orbancsaladpolitikat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04a10ffd-d42e-4675-a552-fb130580b5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee52a59-4cfa-43a3-aa75-0f5936ee80c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Homofob_a_fogamzasgatlo_ellen_kampanyolo_es_lenacizott_fejeseknek_reklamoztuk_az_Orbancsaladpolitikat","timestamp":"2019. március. 19. 14:20","title":"Homofób és fogamzásgátló-ellenes fejeseknek reklámozta Novák Orbán családpolitikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b3fce9-7d8f-462b-90ab-8d7772414b56","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Részvényenként 25 forint osztalék kifizetését javasolják a társaság 100 forint névértékű részvényeire a 2018. évi eredmény után.\r

","shortLead":"Részvényenként 25 forint osztalék kifizetését javasolják a társaság 100 forint névértékű részvényeire a 2018. évi...","id":"20190318_Magyar_Telekom_osszesen_26068_milliard_forint_osztalekra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9b3fce9-7d8f-462b-90ab-8d7772414b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4332c0fd-3cd5-4de2-862e-f945e7acb935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Magyar_Telekom_osszesen_26068_milliard_forint_osztalekra","timestamp":"2019. március. 18. 21:41","title":"Magyar Telekom: összesen 26,068 milliárd forint osztalékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szerkesztő-műsorvezető 71 évesen, hétfőn halt meg.","shortLead":"A szerkesztő-műsorvezető 71 évesen, hétfőn halt meg.","id":"20190319_Harom_eve_kuzdott_a_betegseggel_Balo_Gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e14553-bf97-4fb3-8ba7-0e278e2f6d90","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Harom_eve_kuzdott_a_betegseggel_Balo_Gyorgy","timestamp":"2019. március. 19. 06:49","title":"Három éve küzdött a betegséggel Baló György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Paris Jackson korábban tagadta, hogy öngyilkosságot kísérelt volna meg.","shortLead":"Paris Jackson korábban tagadta, hogy öngyilkosságot kísérelt volna meg.","id":"20190318_Paris_Jackson_Megerositette_a_rendorseg_hogy_ongyilkossagi_kiserlet_miatt_jartak_mentok_a_hazanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cd289c-2996-4d23-aea2-1580c3c716e5","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Paris_Jackson_Megerositette_a_rendorseg_hogy_ongyilkossagi_kiserlet_miatt_jartak_mentok_a_hazanal","timestamp":"2019. március. 18. 14:24","title":"Paris Jackson: Megerősítette a rendőrség, hogy öngyilkossági kísérlet miatt jártak mentők a házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]