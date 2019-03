Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásosan novemberben érkező új rész előtt egy másik, kifejezetten mobilokra készülő Call of Duty-játékot is leleplezett az Activision. ","shortLead":"A szokásosan novemberben érkező új rész előtt egy másik, kifejezetten mobilokra készülő Call of Duty-játékot is...","id":"20190319_call_of_duty_mobile_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c5e149-eb5c-4c3d-b50a-23ee986de1e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_call_of_duty_mobile_jatek","timestamp":"2019. március. 19. 15:33","title":"Jön a mobilos Call of Duty, nálunk is játszható lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben is követjük az EU-s iránymutatást, ezt a Haaretznek nyilatkozta. Az izraeli lap megjegyzi, az Európában szélsőjobboldali Orbán erős kötelékeket alakított ki Netanjahu kormányfővel az utóbbi években.\r

\r

","shortLead":"Ebben is követjük az EU-s iránymutatást, ezt a Haaretznek nyilatkozta. Az izraeli lap megjegyzi, az Európában...","id":"20190320_Szijjarto_Nem_koltozik_az_izraeli_magyar_nagykovetseg_Jeruzsalembe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e51260d-ad78-4f4e-8ba8-d97a24719eec","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Szijjarto_Nem_koltozik_az_izraeli_magyar_nagykovetseg_Jeruzsalembe","timestamp":"2019. március. 20. 12:47","title":"Szijjártó: Nem költözik az izraeli magyar nagykövetség Jeruzsálembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudott belenyugodni, hogy el akar tőle válni, ezért úgy döntött, megöli. A túladagolást választotta.","shortLead":"Nem tudott belenyugodni, hogy el akar tőle válni, ezért úgy döntött, megöli. A túladagolást választotta.","id":"20190320_Gyogyszertuladagolassal_olte_meg_ferjet_egy_no_Fejer_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d1c5e1-d732-4e9b-ad9c-c266a1f7cf01","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Gyogyszertuladagolassal_olte_meg_ferjet_egy_no_Fejer_megyeben","timestamp":"2019. március. 20. 10:54","title":"Gyógyszer-túladagolással ölte meg férjét egy nő Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4db75e1-191c-4d4d-ba76-de3ab181a675","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Januárban vezetett utoljára műsort.","shortLead":"Januárban vezetett utoljára műsort.","id":"20190318_Balo_Gyorgy_igy_koszont_el_utoljara_a_nezoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4db75e1-191c-4d4d-ba76-de3ab181a675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42d4c00-bba2-4aa6-9764-17b69a5e197f","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Balo_Gyorgy_igy_koszont_el_utoljara_a_nezoktol","timestamp":"2019. március. 18. 16:15","title":"Baló György így köszönt el utoljára a nézőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3acb20-17ed-4a2a-a362-a5059abad4e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a menekülteknek hazájuk közelében kell segíteni. ","shortLead":"A német kancellár szerint a menekülteknek hazájuk közelében kell segíteni. ","id":"20190319_Merkel_megfejtette_mi_a_2015os_menekulthullam_tanulsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba3acb20-17ed-4a2a-a362-a5059abad4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae425b8-0100-4926-9c2c-381f94776495","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Merkel_megfejtette_mi_a_2015os_menekulthullam_tanulsaga","timestamp":"2019. március. 19. 16:52","title":"Merkel megfejtette, mi a 2015-ös menekülthullám tanulsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John Bercow váratlanul nyilatkozatot tett az alsóházban.","shortLead":"John Bercow váratlanul nyilatkozatot tett az alsóházban.","id":"20190318_Brexit_a_brit_parlamenti_elnoktol_erkezett_az_ujabb_pofon_Theresa_Maynek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359db605-cf95-42d0-a0e4-9388ab59b507","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Brexit_a_brit_parlamenti_elnoktol_erkezett_az_ujabb_pofon_Theresa_Maynek","timestamp":"2019. március. 18. 17:14","title":"Brexit: a brit parlamenti elnöktől érkezett az újabb pofon Theresa May-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b495f381-e63a-4735-b7e0-457b4ca928b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egységes szakmai ösztöndíjat vezet be a kormány.","shortLead":"Egységes szakmai ösztöndíjat vezet be a kormány.","id":"20190319_poloskeine_szakkepzes_szakgimnazium_technikum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b495f381-e63a-4735-b7e0-457b4ca928b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f81046a-01be-4138-8278-f38c137d5de9","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_poloskeine_szakkepzes_szakgimnazium_technikum","timestamp":"2019. március. 19. 09:09","title":"Pénzzel csábítja a szakképzésbe a diákokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2691c98-111b-4f3a-9537-3dd593644a6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A továbbképzés fejenként 200 ezer forintba kerül majd.","shortLead":"A továbbképzés fejenként 200 ezer forintba kerül majd.","id":"20190319_Schmidt_Maria_wellness_szallokban_kepezne_tovabb_a_tortenelemtanarokat_1956rol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2691c98-111b-4f3a-9537-3dd593644a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699aa043-d88c-4b56-b6f7-6f0bb3961b67","keywords":null,"link":"/kultura/20190319_Schmidt_Maria_wellness_szallokban_kepezne_tovabb_a_tortenelemtanarokat_1956rol","timestamp":"2019. március. 19. 11:02","title":"Schmidt Mária wellness-szállókban képezné tovább a történelemtanárokat 1956-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]