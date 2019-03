Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4d5cf1e-b6ee-41cb-baaf-383efad58309","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Az első olyan filmje, amely nagyot is szólt, és amelyben a ruhák is komoly feltűnést keltettek, a Szomorú vasárnap volt. Ez a magyar–német koprodukció volt Flesch Andrea jelmeztervező első külföldi munkája is egyben. Tavaly pedig már komolyan szóba jött, hogy a legutóbbival, a magyar mozikba a héten érkező Colette-tel akár Oscar-jelölt is lehet a legjobb jelmez kategóriában. Magyarországon él, de Londonban van ügynöke, és a jelen állás szerint jobban is ismerik a világban, mint itthon. Interjú.","shortLead":"Az első olyan filmje, amely nagyot is szólt, és amelyben a ruhák is komoly feltűnést keltettek, a Szomorú vasárnap...","id":"20190319_Flesch_Andrea_jelmeztervezo_Colette_A_felesegem_tortenete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4d5cf1e-b6ee-41cb-baaf-383efad58309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa41a4e-1d30-49d3-be81-96241ed7d73a","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Flesch_Andrea_jelmeztervezo_Colette_A_felesegem_tortenete","timestamp":"2019. március. 19. 20:00","title":"Sztárszínészek vetkőztek le előtte, hogy felöltöztesse őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114338e3-745b-412a-8d0e-20e702f14980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan munkahely, ahol a törvényi határidő után kapták meg a közszolgák az új szerződésüket, és a fájdalomdíjként beígért 30 százalékos emelés sem jár mindenkinek. Hosszú huzavona után eldőlt, mégis kap végkielégítést az, aki az átsorolás miatt felmond. ","shortLead":"Van olyan munkahely, ahol a törvényi határidő után kapták meg a közszolgák az új szerződésüket, és a fájdalomdíjként...","id":"20190319_kozszolgalat_fizetesemeles_vegkielegites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=114338e3-745b-412a-8d0e-20e702f14980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0222ecf-9576-47da-a7cf-111965cb5951","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_kozszolgalat_fizetesemeles_vegkielegites","timestamp":"2019. március. 19. 11:25","title":"Úgy írták át 70 ezer ember életét, hogy az utolsó pillanatig ők sem értették, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433c4c95-7dad-43ee-bac4-ee9f1fe25270","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Többet vihetünk haza, mint tavaly, igaz, többet is kell majd fizetnünk, ha valamit vásárolunk, a bérek növekedése azonban meghaladhatja az árakét. Külföldi utazásunkhoz pedig olcsóbban vásárolhatunk eurót. Ezt az idilli képet zavarhatják össze a magyar gazdaságot befolyásoló külső tényezők, jelesül az USA és a Kína közötti kereskedelmi háború.\r

","shortLead":"Többet vihetünk haza, mint tavaly, igaz, többet is kell majd fizetnünk, ha valamit vásárolunk, a bérek növekedése...","id":"takarekcsoport_20190320_gazdasag_forint_inflacio_takarekcsoport_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=433c4c95-7dad-43ee-bac4-ee9f1fe25270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de21208-da73-40c9-b461-f698214fb968","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190320_gazdasag_forint_inflacio_takarekcsoport_elorejelzes","timestamp":"2019. március. 20. 07:30","title":"Idilli képet mutathat a magyar gazdaság, de vannak kockázatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"3ff0313a-5e36-4d2b-9efa-ce556c2fbcbe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több új buszjáratot is indít a Budapest Közlekedési Központ (BKK) a 3-as metró déli szakaszának felújítása idején, a metrópótló buszok 45 másodpercenként indulnak.","shortLead":"Több új buszjáratot is indít a Budapest Közlekedési Központ (BKK) a 3-as metró déli szakaszának felújítása idején...","id":"20190318_bkk_metropotlas_potlobusz_kozlekedes_3as_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ff0313a-5e36-4d2b-9efa-ce556c2fbcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b75b9b-1f73-40c7-a606-f85fb3cdd353","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_bkk_metropotlas_potlobusz_kozlekedes_3as_metro","timestamp":"2019. március. 18. 18:51","title":"Alaposan átalakul a közlekedés Budapesten – így pótolják délen a 3-as metrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5206d66-cc1b-4a31-87e5-4b8cc8f818b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azonnali hatállyal lemondott tisztségéről Nurszultan Nazarbajev, Kazahsztán államfője. A politikus, aki rendkívüli tévébeszédben jelentette be szándékát, 1990 áprilisa óta töltötte be ezt a tisztséget.","shortLead":"Azonnali hatállyal lemondott tisztségéről Nurszultan Nazarbajev, Kazahsztán államfője. A politikus, aki rendkívüli...","id":"20190319_Varatlanul_lemondott_Nurszultan_Nazarbajev_kazah_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5206d66-cc1b-4a31-87e5-4b8cc8f818b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0595607-0786-4c3c-8a9a-cd716f45d3e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Varatlanul_lemondott_Nurszultan_Nazarbajev_kazah_elnok","timestamp":"2019. március. 19. 14:18","title":"Váratlanul lemondott Nurszultan Nazarbajev kazah elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1fabbb-13a3-4797-9d54-143c1c072c2d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Simpsons sorozatfelelőse is reagált a felvásárlásra, bár egy kicsit másképp.","shortLead":"A Simpsons sorozatfelelőse is reagált a felvásárlásra, bár egy kicsit másképp.","id":"20190320_Deadpool_is_udvozli_hogy_a_Disney_bekebelezte_a_Foxot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d1fabbb-13a3-4797-9d54-143c1c072c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eecc5b62-cf0b-449c-b205-6ed9947eb169","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Deadpool_is_udvozli_hogy_a_Disney_bekebelezte_a_Foxot","timestamp":"2019. március. 20. 11:29","title":"Deadpool így üdvözli, hogy a Disney bekebelezte a Foxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948281a3-6d1e-492f-a282-2dcee7b7f746","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdte mobileszközökbe szánt, újfajta memóriachipjeinek tömeggyártását a Samsung. A 12 GB-os egységek alighanem új korszakot nyithatnak az iparágban, de kérdés, hogy a jelenlegi környezetben mit lehet kezdeni velük.","shortLead":"Megkezdte mobileszközökbe szánt, újfajta memóriachipjeinek tömeggyártását a Samsung. A 12 GB-os egységek alighanem új...","id":"20190318_samsung_12gb_lpddr4x_dram_memoria_mobiltelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=948281a3-6d1e-492f-a282-2dcee7b7f746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46573a07-6a71-4da4-b86f-961b507a92cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_samsung_12gb_lpddr4x_dram_memoria_mobiltelefon","timestamp":"2019. március. 18. 15:03","title":"Indulhat a gyártás, jön a 12 GB RAM – több memória kerül a telefonokba, mint a laptopokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b3fce9-7d8f-462b-90ab-8d7772414b56","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Részvényenként 25 forint osztalék kifizetését javasolják a társaság 100 forint névértékű részvényeire a 2018. évi eredmény után.\r

","shortLead":"Részvényenként 25 forint osztalék kifizetését javasolják a társaság 100 forint névértékű részvényeire a 2018. évi...","id":"20190318_Magyar_Telekom_osszesen_26068_milliard_forint_osztalekra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9b3fce9-7d8f-462b-90ab-8d7772414b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4332c0fd-3cd5-4de2-862e-f945e7acb935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Magyar_Telekom_osszesen_26068_milliard_forint_osztalekra","timestamp":"2019. március. 18. 21:41","title":"Magyar Telekom: összesen 26,068 milliárd forint osztalékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]