[{"available":true,"c_guid":"c1367cac-4a10-4893-8d21-e168500b2362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum jelezte, támogatják az előválasztást. Azonban Puzsér Róbert – aki indul ezen a megmérettetésen – nem dobta hanyatt magát ettől. Sőt.","shortLead":"A Momentum jelezte, támogatják az előválasztást. Azonban Puzsér Róbert – aki indul ezen a megmérettetésen – nem dobta...","id":"20190321_Puzser_Mi_szukseg_van_Momentumra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1367cac-4a10-4893-8d21-e168500b2362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8126834-cf49-404e-afcf-3f2b17a85eac","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Puzser_Mi_szukseg_van_Momentumra","timestamp":"2019. március. 21. 15:32","title":"Puzsér: Mi szükség van Momentumra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190321_Eros_Europa__Itt_van_egy_uj_sorostalantott_junckertelenitett_Fideszplakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cd3e59-bbe1-486c-9859-0551550daa34","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Eros_Europa__Itt_van_egy_uj_sorostalantott_junckertelenitett_Fideszplakat","timestamp":"2019. március. 21. 11:42","title":"\"Erős Európa\" – Itt van egy új, sorostalanított, junckertelenített kormányüzenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal fenyegették, hogy megölik, ha nem adja oda a pénzét. ","shortLead":"Azzal fenyegették, hogy megölik, ha nem adja oda a pénzét. ","id":"20190321_Iskolatarsat_rabolta_ki_egy_diak_es_baratja_Bekesen_meg_is_vertek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287b7df3-9bec-462b-82be-7bef1c7d75bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Iskolatarsat_rabolta_ki_egy_diak_es_baratja_Bekesen_meg_is_vertek","timestamp":"2019. március. 21. 08:57","title":"Iskolatársát rabolta ki egy diák és barátja Békésen, meg is verték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108aeb81-0854-4daf-8fa8-e5781a112366","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint 45 ezer szavazattal \"futott be\" a pécsi havihegyi fa az első helyre, ezzel már kilencedik alkalommal lett magyar fa az év fája.\r

\r

","shortLead":"Több mint 45 ezer szavazattal \"futott be\" a pécsi havihegyi fa az első helyre, ezzel már kilencedik alkalommal lett...","id":"20190320_Siker_pecsi_mandulafa_lett_az_Ev_Faja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=108aeb81-0854-4daf-8fa8-e5781a112366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c734a665-4a24-466c-8dfe-d1c3474a09bc","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Siker_pecsi_mandulafa_lett_az_Ev_Faja","timestamp":"2019. március. 20. 08:22","title":"Siker: pécsi mandulafa lett az év fája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92ced4f-f3e5-43c1-8c13-f680cd2e9209","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbertnek és Karácsony Gergelynek sikerült ugyanis olyan feltételeket teremtenie, amelyek mindenkinek megfelelnek – mondják.","shortLead":"Puzsér Róbertnek és Karácsony Gergelynek sikerült ugyanis olyan feltételeket teremtenie, amelyek mindenkinek...","id":"20190321_A_Momentum_is_tamogatja_az_elovalasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f92ced4f-f3e5-43c1-8c13-f680cd2e9209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14700e96-25a2-47c3-803e-9d65a913c8cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_A_Momentum_is_tamogatja_az_elovalasztast","timestamp":"2019. március. 21. 08:29","title":"A Momentum is támogatja az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc4d635-219e-4a00-83bc-ae27acef9f8a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem kért engedélyt a képviselő anya, kiküldte a házelnök az ülésteremből. Az eset megrázta Dániát.\r

\r

","shortLead":"Nem kért engedélyt a képviselő anya, kiküldte a házelnök az ülésteremből. Az eset megrázta Dániát.\r

\r

","id":"20190320_Kiparancsoltak_egy_babat_a_dan_parlamentbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dc4d635-219e-4a00-83bc-ae27acef9f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17aa7103-ca9e-4422-8924-c7a5ed2dec23","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Kiparancsoltak_egy_babat_a_dan_parlamentbol","timestamp":"2019. március. 20. 14:21","title":"Kiparancsoltak egy babát a dán parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77790279-3901-49bf-a0b9-b6f4bb332589","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az autisták gyakran visszatérő viselkedési mintázatokat mutatnak, vagy problémáik vannak a többi emberrel való társas érintkezéssel. Autizmussal élők agyi vizsgálata során egy nemzetközi kutatócsoport arra jutott, hogy bizonyos agyi területeket különböző idegi kapcsolódási mintázatok jellemzik. Az új ismeretek új terápiás módszerek kidolgozásához vezethetnek. ","shortLead":"Az autisták gyakran visszatérő viselkedési mintázatokat mutatnak, vagy problémáik vannak a többi emberrel való társas...","id":"20190320_autizmus_agy_kapcsolodasi_mintazatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77790279-3901-49bf-a0b9-b6f4bb332589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1b003f-b4df-4f34-bb77-df2c1cc88bae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_autizmus_agy_kapcsolodasi_mintazatok","timestamp":"2019. március. 20. 15:03","title":"Különös dolgokat találtak az autisták agyában, és ez jól jön az orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20387b41-92dc-4f7e-90b5-5ed3cbe2027f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is óriási a bérszakadék az ország nyugati és keleti régiói között. A Fizetések.hu oldalon publikált friss kutatásból az is kiderült, hányszor többet keresnek a pilóták a takarítóknál.","shortLead":"Továbbra is óriási a bérszakadék az ország nyugati és keleti régiói között. A Fizetések.hu oldalon publikált friss...","id":"20190320_Eloszor_lepte_tul_a_300_ezer_forintos_hatart_az_atlagber_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20387b41-92dc-4f7e-90b5-5ed3cbe2027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0ae522-4c06-4972-9d97-8ec40ccfda7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Eloszor_lepte_tul_a_300_ezer_forintos_hatart_az_atlagber_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 20. 11:15","title":"Először lépte túl a 300 ezer forintos határt az átlagbér Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]