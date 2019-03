Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 168 Óra úgy tudja, kedd reggel ugyan betolták a műtétre az első beteget, de aztán ki is tolták onnan. A másodikat pedig be sem vitték.","shortLead":"A 168 Óra úgy tudja, kedd reggel ugyan betolták a műtétre az első beteget, de aztán ki is tolták onnan. A másodikat...","id":"20190320_Nincs_eleg_mutosseged_elmaradtak_a_mutetek_a_Fiumei_uti_baleseti_sebeszeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69365790-94f8-4f0c-8fff-9b86097802d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Nincs_eleg_mutosseged_elmaradtak_a_mutetek_a_Fiumei_uti_baleseti_sebeszeten","timestamp":"2019. március. 20. 06:43","title":"Nincs elég műtőssegéd, elmaradtak a műtétek a Fiumei úti baleseti sebészeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elküldte az erről szóló levelet a brit miniszterelnök. Brüsszelnek nem tetszik az ötlet.","shortLead":"Elküldte az erről szóló levelet a brit miniszterelnök. Brüsszelnek nem tetszik az ötlet.","id":"20190320_Junius_30ig_kert_halasztast_a_Brexitre_Theresa_May","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e80ed00-fd42-40d1-bc52-16888e2cb5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Junius_30ig_kert_halasztast_a_Brexitre_Theresa_May","timestamp":"2019. március. 20. 13:28","title":"Június 30-ig kért halasztást a Brexitre Theresa May","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95121cb4-cef6-4891-ab18-e6eae23c808a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A máig aktív legenda elkezdte rombolni nimbuszát.","shortLead":"A máig aktív legenda elkezdte rombolni nimbuszát.","id":"20190320_Harom_meccsre_eltiltottak_Kiraly_Gabort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95121cb4-cef6-4891-ab18-e6eae23c808a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9e2d94-cc1b-460b-ace6-7f89dfcc1e13","keywords":null,"link":"/sport/20190320_Harom_meccsre_eltiltottak_Kiraly_Gabort","timestamp":"2019. március. 20. 21:57","title":"Három meccsre eltiltották Király Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12d8dde-f8bf-4eb5-9677-1e4729bf426e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A több mint két évtizednyi működés után csődbe menekült országos szolgáltató portfóliója nem vész el, az Externet legjavát megvásárolta a szolgáltatásokat márciustól kínáló Comnica. Utóbbi vállalat biztosítja ezután a Vodafone vezetékes számot kínáló megoldásának hátterét is.","shortLead":"A több mint két évtizednyi működés után csődbe menekült országos szolgáltató portfóliója nem vész el, az Externet...","id":"20190319_externet_comnica_fix_ip4_vodafone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f12d8dde-f8bf-4eb5-9677-1e4729bf426e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a3ff49-91b1-494d-89ec-0fe43a18fad2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_externet_comnica_fix_ip4_vodafone","timestamp":"2019. március. 19. 13:03","title":"Megszűnt a magyar netszolgáltató, az Externet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A portugál válogatott labdarúgó azért hozzátette: őt soha nem fogja érinteni ez a probléma. ","shortLead":"A portugál válogatott labdarúgó azért hozzátette: őt soha nem fogja érinteni ez a probléma. ","id":"20190319_Hajbeultetessel_foglalkozo_klinikat_nyit_Cristiano_Ronaldo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982df490-f930-4352-a99d-7c89dfa07ee5","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Hajbeultetessel_foglalkozo_klinikat_nyit_Cristiano_Ronaldo","timestamp":"2019. március. 19. 14:03","title":"Hajbeültetéssel foglalkozó klinikát nyit Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett, Tordai Bence és Korózs Lajos szerint a kormánynak kellene közbeavatkoznia a sztrájkolók érdekében. ","shortLead":"Szél Bernadett, Tordai Bence és Korózs Lajos szerint a kormánynak kellene közbeavatkoznia a sztrájkolók érdekében. ","id":"20190319_A_munkaugyi_hivatallal_egyeztettek_Hankookugyben_ellenzeki_kepviselok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfddc450-7011-4518-8a88-725fd2533dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_A_munkaugyi_hivatallal_egyeztettek_Hankookugyben_ellenzeki_kepviselok","timestamp":"2019. március. 19. 15:51","title":"A munkaügyi hivatallal egyeztettek Hankook-ügyben ellenzéki képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sporttevékenység a fő fókusz, de sportlétesítményt is működtethetnek.","shortLead":"A sporttevékenység a fő fókusz, de sportlétesítményt is működtethetnek.","id":"20190319_Volt_felcsuti_focistaval_alapitottak_uj_ceget_Meszarosek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee49c8ae-a9ea-4c1d-a099-87e01fd31390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Volt_felcsuti_focistaval_alapitottak_uj_ceget_Meszarosek","timestamp":"2019. március. 19. 11:50","title":"Volt felcsúti focistával alapítottak új céget Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5288aa60-1eb6-4fdb-9045-ec77f1604380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akcióval arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a főváros kedvelt szórakozó központjában lehúzzák a turistákat, átverik őket – többek között azzal, hogy hamis kábítószereket árusítanak.","shortLead":"Az akcióval arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a főváros kedvelt szórakozó központjában lehúzzák a turistákat...","id":"20190320_Felfujtak_a_jardara_hogy_atverik_a_turistakat_a_bulinegyedben_elvittek_oket_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5288aa60-1eb6-4fdb-9045-ec77f1604380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea45256-0796-48ee-af4d-0b147b257eca","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Felfujtak_a_jardara_hogy_atverik_a_turistakat_a_bulinegyedben_elvittek_oket_a_rendorok","timestamp":"2019. március. 20. 21:36","title":"Felfújták a járdára, hogy átverik a turistákat a bulinegyedben, elvitték őket a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]