[{"available":true,"c_guid":"2a350914-7f3c-4b1a-b203-84ac95d1e9c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly 109 helyreigazítási pert bukott el a kormánymédia, és 2019 is erősen kezdődött.","shortLead":"Tavaly 109 helyreigazítási pert bukott el a kormánymédia, és 2019 is erősen kezdődött.","id":"20190322_TV2_vs_Staudt_Gabor_karaktergyilkossagnak_indult_helyreigazitas_lett_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a350914-7f3c-4b1a-b203-84ac95d1e9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dc733e-11c6-4567-a3f6-4c896bb9440b","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_TV2_vs_Staudt_Gabor_karaktergyilkossagnak_indult_helyreigazitas_lett_belole","timestamp":"2019. március. 22. 17:50","title":"TV2 vs. Staudt Gábor: karaktergyilkosságnak indult, helyreigazítás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11ff742-6d46-401c-b2ff-331fc5b2f551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszólalt a műtétje után kórházban lábadozó műsorvezető.","shortLead":"Megszólalt a műtétje után kórházban lábadozó műsorvezető.","id":"20190321_Ha_kell_olben_viszik_fel_a_studioba_Marsi_Anikot_a_balesete_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f11ff742-6d46-401c-b2ff-331fc5b2f551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a143cd58-3314-449b-b07e-7964e577600a","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Ha_kell_olben_viszik_fel_a_studioba_Marsi_Anikot_a_balesete_utan","timestamp":"2019. március. 21. 08:10","title":"Ha kell, ölben viszik fel a stúdióba Marsi Anikót a balesete után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az orvosok szerint ezen a héten még biztosan bent kell maradnia.\r

","shortLead":"Az orvosok szerint ezen a héten még biztosan bent kell maradnia.\r

","id":"20190322_Korhazba_kerult_Torocsik_Mari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dc7280-47b6-4d6d-8e45-f4e09ef6ec73","keywords":null,"link":"/kultura/20190322_Korhazba_kerult_Torocsik_Mari","timestamp":"2019. március. 22. 12:17","title":"Kórházba került Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291cc6ed-5713-452e-85d8-835baaf7f5df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jutott most át a schengeni, uniós határon. ","shortLead":"Nem jutott most át a schengeni, uniós határon. ","id":"20190321_lopott_auto_5_os_BMW","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=291cc6ed-5713-452e-85d8-835baaf7f5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dec2197-2841-4b24-9929-fc03f3ebb72f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_lopott_auto_5_os_BMW","timestamp":"2019. március. 21. 10:39","title":"Koszovóba tartott ez a majdnem vadonatúj, de lopott 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68109cc-524a-4a4a-b1fd-7a1b82a8535e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fegyőrök a férfi magyar barátnőjét is megverték.","shortLead":"A fegyőrök a férfi magyar barátnőjét is megverték.","id":"20190320_Felfuggesztettet_kaptak_a_fegyorok_akik_megvertek_egy_kubait_akit_menekultnek_neztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f68109cc-524a-4a4a-b1fd-7a1b82a8535e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42922153-d2b9-4b73-a676-fb68d3b574e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Felfuggesztettet_kaptak_a_fegyorok_akik_megvertek_egy_kubait_akit_menekultnek_neztek","timestamp":"2019. március. 20. 20:56","title":"Felfüggesztettet kaptak a fegyőrök, akik megvertek egy kubait, akit menekültnek néztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy lépéssel közelebb került a CEU ahhoz, hogy valóban Budapesten maradhasson. A szavakon túl már papírjuk is van arról, hogy folytathatják a kutatást és az oktatást a magyar fővárosban, de ehhez még a miniszterelnök ígérete és levele nem elég – így foglalható össze a CEU rektorának mondandója, amit az egyetemi közösségnek adott elő.","shortLead":"Egy lépéssel közelebb került a CEU ahhoz, hogy valóban Budapesten maradhasson. A szavakon túl már papírjuk is van...","id":"20190321_Mindenre_felkeszul_a_CEU__az_egyetemi_kozosseg_elott_beszelt_a_rektor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fbf34d-e848-49c5-8e85-876f28399c90","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Mindenre_felkeszul_a_CEU__az_egyetemi_kozosseg_elott_beszelt_a_rektor","timestamp":"2019. március. 21. 14:26","title":"Mindenre felkészül a CEU – az egyetemi közösség előtt beszélt a rektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c207c8-5322-41e9-a1ff-9dcee86cdfca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Legalább 20 ember haláláért lehet felelős a szír férfi, akit a nyírbátori menekültügyi központban fogtak el.","shortLead":"Legalább 20 ember haláláért lehet felelős a szír férfi, akit a nyírbátori menekültügyi központban fogtak el.","id":"20190322_Az_Iszlam_Allam_ISIS_magas_rangu_vezetoje_volt_a_Magyarorszagon_elfogott_szir_terrorista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0c207c8-5322-41e9-a1ff-9dcee86cdfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed40984-80cb-4e80-96da-463b20b05236","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Az_Iszlam_Allam_ISIS_magas_rangu_vezetoje_volt_a_Magyarorszagon_elfogott_szir_terrorista","timestamp":"2019. március. 22. 15:15","title":"Az Iszlám Állam magas rangú vezetője volt a Magyarországon elfogott szír terrorista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f0d5e4-3860-4e8f-a155-5904103482dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a különleges alkalmakhoz mindig valamilyen különleges logót talál ki, amivel a kereső főoldalát díszíti fel. Ezúttal sincs ez másként: ezúttal Johann Sebastian Bach zeneszerző születésnapja előtt tiszteleg a Google, ám a mostani animációt egészen máshogy készítették, mint az eddigieket.","shortLead":"A Google a különleges alkalmakhoz mindig valamilyen különleges logót talál ki, amivel a kereső főoldalát díszíti fel...","id":"20190321_johann_sebastian_bach_zeneszerzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7f0d5e4-3860-4e8f-a155-5904103482dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89340752-f10f-4797-8d5a-05e218baa7c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_johann_sebastian_bach_zeneszerzo","timestamp":"2019. március. 21. 07:33","title":"Miért van ez a fura bábu a Google főoldalán? És hogy jön ide Johann Sebastian Bach?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]