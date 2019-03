A Telekom új kezdeményezésben középiskolások tanítanak internetezni 60 év felettieket: a fiatalok mindennapokat megkönnyítő digitális ismereteket adnak át és hasznos technológiai megoldásokat mutatnak az idősebbeknek. Mindebből nemcsak a szépkorúak profitálnak, olvasható a vállalat közleményében, amely szerint az együtt töltött idő által a diákok érzékenyebbé válnak mások problémáira és olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek komoly értékkel bírhatnak a munkaerőpiacon. A közös munkával fejlődik a problémamegoldóképességük, a kreativitásuk, de a kritikus gondolkodást is támogatja a tanítás, amelynek óráit az iskolai közösségi szolgálat keretében jóvá is írják a diákoknak.

A telekommunikációs cég által készített reprezentatív kutatásból kiderült, pontosan mire is van szüksége az újdonságra nyitott nyugdíjasoknak. Sokuk már most is rendelkezik digitális ismeretekkel: a 65 év feletti korosztály 53 százaléka használja rendszeresen a netet, 35 százalék napi szinten. Az idősek elsősorban híreket olvasnak (74%) és e-maileznek (67%), 26%-uk látogat közösségi média oldalakat, 14 százalékuk pedig vásárol is online.

A válaszadók egyöntetűen úgy gondolják, hogy internet nélkül nehezebb élni: 55 százalékuk teljesen, 28 százalékuk részben azonosul ezzel az állítással. Ugyanakkor mindössze a válaszadók 6 százalékának van elegendő tudása a netről. Akik egyelőre nem neteznek, azok is szeretnék képezni magukat ezen a területen, de ehhez saját bevallásuk szerint segítségre van szükségük. Kimondottan szívesen vennék, ha ezt fiataloktól kapnák meg, olyannyira, hogy még a netet jelenleg nem használók 38%-a is elfogadná a kamaszok támogatását, a 80 év felettiek között is 40 százalékos erre a nyitottság.

A vállalat szerint erre az igényre ad szervezett formában választ a Legyélteis! MOST Generációs program, amelynek nyitószakasza márciusban indul öt iskolában.

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Számítástechnikai Szakgimnáziuma

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium

A programhoz a gyerekeknek tananyagot, a nyugdíjasoknak szintfelmérő tesztet állított össze a vállalat, az idősek bevonását pedig az Aktív Egyesület segíti. A vállalat célja, hogy a programot ősztől további iskolák számára is elérhetővé tegye.

