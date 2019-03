Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Katarina Barley a Népszavának adott rövid interjút. ","shortLead":"Katarina Barley a Népszavának adott rövid interjút. ","id":"20190326_nemet_igazsagugyi_miniszter_katarina_barley_fidesz_felfuggesztes_europai_neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f7463e-2060-43c1-acce-ca2183b22179","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_nemet_igazsagugyi_miniszter_katarina_barley_fidesz_felfuggesztes_europai_neppart","timestamp":"2019. március. 26. 08:30","title":"Német igazságügyi miniszter: Bizarr eljárás volt a Fidesszel szembeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7dab32-fc96-417f-8d7c-4f1d60914cee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építtető és a kivitelező is ugyanott dolgozik.","shortLead":"Az építtető és a kivitelező is ugyanott dolgozik.","id":"20190324_Egy_budapesti_irodahazba_vezetnek_a_balatoni_luxuslakopark_szalai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a7dab32-fc96-417f-8d7c-4f1d60914cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247dba9f-716a-4c76-8073-36e3208e3d7c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190324_Egy_budapesti_irodahazba_vezetnek_a_balatoni_luxuslakopark_szalai","timestamp":"2019. március. 24. 16:17","title":"Egy budapesti irodaházba vezetnek a balatoni luxuslakópark szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kampányolnának, hogy jöjjenek haza a képzett építőipari dolgozók.","shortLead":"Kampányolnának, hogy jöjjenek haza a képzett építőipari dolgozók.","id":"20190326_Masfel_ev_egy_ajto_beepitesere__ekkora_a_munkaerohiany_az_epitoiparban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304e2672-05fb-4ef1-a2e9-ff7eca73ac67","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190326_Masfel_ev_egy_ajto_beepitesere__ekkora_a_munkaerohiany_az_epitoiparban","timestamp":"2019. március. 26. 06:25","title":"Másfél év egy ajtó beépítésére – ekkora a munkaerőhiány az építőiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c590ca3-97c8-4b1f-bb52-5e8610d7dfa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékosoknak is tartogatott meglepetést az Apple hétfő esti bejelentése. Jön az Arcade, és vele egy rakás minőségi program. ","shortLead":"A videojátékosoknak is tartogatott meglepetést az Apple hétfő esti bejelentése. Jön az Arcade, és vele egy rakás...","id":"20190325_apple_arcade_videojatek_ios","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c590ca3-97c8-4b1f-bb52-5e8610d7dfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b519fc2-f1ba-45c4-a851-9e54d24d0140","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_apple_arcade_videojatek_ios","timestamp":"2019. március. 25. 20:40","title":"És akkor az Apple belép a videojátékos világba: 100 új játékkal jön az Arcade","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5763bfe8-399a-4037-ad44-49ae6dec4761","c_author":"Nagy Gábor","category":"tudomany","description":"Zaklatott kamaszkorát éli a világháló az internetre 30 éve könnyen járható útvonal építését javasló Tim Berners-Lee szerint, aki a kormányok, a vállalatok és a felhasználók szövetségét sürgeti a felelősségteljesebb felnőttkor eléréséhez.","shortLead":"Zaklatott kamaszkorát éli a világháló az internetre 30 éve könnyen járható útvonal építését javasló Tim Berners-Lee...","id":"201912__30_eves_avilaghalo__remenyek_es_csalodasok__globalis_falu__a_dzsungel_torvenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5763bfe8-399a-4037-ad44-49ae6dec4761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54a1832-74a8-4d77-aef3-4f3a0ef25f73","keywords":null,"link":"/tudomany/201912__30_eves_avilaghalo__remenyek_es_csalodasok__globalis_falu__a_dzsungel_torvenye","timestamp":"2019. március. 25. 20:00","title":"Az internet csalódott szülőatyja olyan rendszeren dolgozik, ami jobbá tenné a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892948eb-99de-4056-9fcf-fd8a3e7d664a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem biztos, hogy Geri Halliwell örült Mel B nyilatkozatának. ","shortLead":"Nem biztos, hogy Geri Halliwell örült Mel B nyilatkozatának. ","id":"20190324_Spice_Girls_tagok_szex_Geri_Halliwell_Mel_B","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=892948eb-99de-4056-9fcf-fd8a3e7d664a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd558eb-3284-462f-bc26-e9bc687e5971","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Spice_Girls_tagok_szex_Geri_Halliwell_Mel_B","timestamp":"2019. március. 24. 12:13","title":"Egymással is lefeküdtek a Spice Girls tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez történt a rendőrség szemszögéből a hétvégén.\r

\r

","shortLead":"Ez történt a rendőrség szemszögéből a hétvégén.\r

\r

","id":"20190325_Halalos_balesetek_orizetbe_vetelek_migransok__hetvegi_rendorsegi_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4da8294-9d2f-4270-862f-f9b20ddfd2c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Halalos_balesetek_orizetbe_vetelek_migransok__hetvegi_rendorsegi_statisztika","timestamp":"2019. március. 25. 05:13","title":"Halálos balesetek, őrizetbe vételek, migránsok - hétvégi rendőrségi statisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23f26b5-fdfc-4359-8589-5fb31c9ddf7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén már negyedik alkalommal készíti el a magyarok Instagram-használati szokásairól szóló felmérést a Crane.","shortLead":"Idén már negyedik alkalommal készíti el a magyarok Instagram-használati szokásairól szóló felmérést a Crane.","id":"20190325_magyar_instagram_korkep_2019_mink_40_kerdoiv_crane","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a23f26b5-fdfc-4359-8589-5fb31c9ddf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d35d96c-d91d-43de-b76d-4e48358cdaf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_magyar_instagram_korkep_2019_mink_40_kerdoiv_crane","timestamp":"2019. március. 25. 12:03","title":"Szokott instagramozni? Megint felmérik a magyar felhasználókat, ezt kell kitöltenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]