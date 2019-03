Ma már természetesnek vesszük, ha az okostelefonunkon megszólaló digitális asszisztens kellemes hangon közli, milyen idő várható ma, lemaradtunk-e valamilyen e-mailről. Ilyen technológiát számos gyártó, köztük az Apple, a Microsoft és az Amazon is használ, és nem csak az a közös bennük, hogy okosak. Mint arra a The Guardian is felhívta a figyelmet, ezek az asszistensek az esetek többségében női hangon beszélnek a felhasználókhoz.

Noha a Siri például néhány országban gyakorta férfi hangon is megszólal, nem igazán jellemző, hogy a digitális asszisztenseket eleve úgy programoznák be, hogy erősebb orgánumon legyenek hallhatók. A cikk szerint mindehhez a patriarchátus jelenségének is köze lehet, ám a magyarázat ennél bonyolultabb. A segítségnyújtást régóta a hagyományos női szerepek részeként azonosítják, legyen szó fizikai vagy virtuális kapcsolatról. Ezzel szemben a férfi hangon megszólaló rendszerek már inkább hatalmi pozíciót, a megtestesített erőt tükrözik. Jó példa lehet erre az ismert filmszéria, a Terminátor is.

© Cult of Mac

A technológiai vállalatok valószínűleg nem szívesen bonyolódnának egy felesleges vitába, ehelyett a sztereotípiáknál maradva programoznak be egy-egy rendszert. A nők egyenjogúságáért küzdő akadémikus, Helen Hester szerint a férfi hangon megszólaló segítőt sokan egyáltalán nem személyes asszisztensként azonosítják. Ennél “erősebb”, inkább információfeldolgozó szerepet tulajdonítanak neki.

Mindez persze nem azt jelenti, hogy az elkövetkező időkben is kizárólag női hangon megszólaló asszisztensekkel találkoznak majd a felhasználók. Egy EqualAI nevű cég fejlesztői már megalkották az első gendersemleges hangot, Q-t, hogy a nemek között évszázadok óta tapasztalható vívódást a digitális térben is orvosolni tudják.

