Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e72e58fe-6fb4-4981-8129-1360cb997f9e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Akármilyen is az a kapcsolat.","shortLead":"Akármilyen is az a kapcsolat.","id":"20190326_Ilyen_tortenetekkel_erosithetjuk_a_parkapcsolatunkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72e58fe-6fb4-4981-8129-1360cb997f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52fb4b88-02b4-4215-8294-f738925b3750","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190326_Ilyen_tortenetekkel_erosithetjuk_a_parkapcsolatunkat","timestamp":"2019. március. 26. 12:15","title":"Ilyen történetekkel erősíthetjük a párkapcsolatunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db81c91a-aa01-4bfd-80b2-426374864cf4","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem foglalkoznak eleget az intézményvezetők és a tanárok sem a nemi alapú iskolai erőszakkal, és nem is készítik fel őket erre – így lehetne összefoglalni azt, amit Rédai Dorottya, a CEU szakértője mondott a hvg.hu-nak. Tapasztalatuk szerint a homofób erőszakkal szemben határozott volt a fellépés, de ha fiúk bántottak lányokat, már megjelent az áldozathibáztatás is. A \"NEM – iskolai Nemi Esélyegyenlőségi Mutató\" névre hallgató projektjük célja az, hogy a tanulókat és a pedagógusokat is segítsék a nemi előítéletek felismerésében.","shortLead":"Nem foglalkoznak eleget az intézményvezetők és a tanárok sem a nemi alapú iskolai erőszakkal, és nem is készítik fel...","id":"20190327_A_fiuk_mar_csak_ilyenek_lathatatlan_marad_az_iskolakban_a_nemi_alapu_diszkrimnacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db81c91a-aa01-4bfd-80b2-426374864cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97b31a4-8818-47a7-b225-b95ceade8398","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_A_fiuk_mar_csak_ilyenek_lathatatlan_marad_az_iskolakban_a_nemi_alapu_diszkrimnacio","timestamp":"2019. március. 27. 17:30","title":"\"A fiúk már csak ilyenek\": láthatatlan marad az iskolákban a nemi alapú diszkrimináció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6618d683-5c9e-4331-bdf3-756811ef817f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több telek megvásárlására szóló megállapodást írt alá az Atenor. A cég Budapest III. kerületében, a Bécsi út 68-80. szám alatt található, megközelítőleg 5000 négyzetméteres területet vásárolta meg, hogy azon 'A+' kategóriás irodaházat húzzon fel.","shortLead":"Több telek megvásárlására szóló megállapodást írt alá az Atenor. A cég Budapest III. kerületében, a Bécsi út 68-80...","id":"20190327_Beepul_a_Varga_Mihaly_kepviseloi_irodaja_kornyeken_levo_obudai_foghij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6618d683-5c9e-4331-bdf3-756811ef817f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e200dff3-26c4-48e2-b038-153a5ac9c937","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190327_Beepul_a_Varga_Mihaly_kepviseloi_irodaja_kornyeken_levo_obudai_foghij","timestamp":"2019. március. 27. 11:20","title":"Beépül egy 5000 nm-es foghíjtelek, irodaház épül a Kolosy térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a945ab0c-0acc-4dbc-a9c2-94ce8a0c53fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei keddi bemutatóján nem csak az új P30-as mobilokra szegeződött a sajtó tekintete. Itt mutatták be a vállalat első okosszemüvegét is.","shortLead":"A Huawei keddi bemutatóján nem csak az új P30-as mobilokra szegeződött a sajtó tekintete. Itt mutatták be a vállalat...","id":"20190326_huawei_napszemuveg_okosszemuveg_gentle_monster","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a945ab0c-0acc-4dbc-a9c2-94ce8a0c53fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c462d275-3e1d-4ce0-b48a-7aa326f20b7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_huawei_napszemuveg_okosszemuveg_gentle_monster","timestamp":"2019. március. 26. 19:33","title":"Csinált egy napszemüveget a Huawei, amellyel telefonálni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP egyik alelnöke most pontosította, hogy az európai parlamenti képviselőcsoportnak is megvannak a maga szabályai, ott pedig senki nem kezdeményezett eljárást a fideszesek ellen. ","shortLead":"Az EPP egyik alelnöke most pontosította, hogy az európai parlamenti képviselőcsoportnak is megvannak a maga szabályai...","id":"20190326_A_fideszes_EPkepviselok_egyelore_maradnak_a_nepparti_frakcioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2c651e-70c2-4443-852a-ba906c476aea","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_A_fideszes_EPkepviselok_egyelore_maradnak_a_nepparti_frakcioban","timestamp":"2019. március. 26. 20:07","title":"A fideszes EP-képviselők egyelőre maradnak a néppárti frakcióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"46 ezer védőoltásra jogosult lány közül csak 37 ezernél kezdhették meg az oltási sorozatot.","shortLead":"46 ezer védőoltásra jogosult lány közül csak 37 ezernél kezdhették meg az oltási sorozatot.","id":"20190326_A_lanyok_otodenek_nem_engedtek_a_szulei_a_HPVoltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3dac229-2c29-4462-87d6-6d1973149bc9","keywords":null,"link":"/elet/20190326_A_lanyok_otodenek_nem_engedtek_a_szulei_a_HPVoltast","timestamp":"2019. március. 26. 05:08","title":"A lányok ötödének nem engedték a szülei a HPV-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Felvenni a gyereket, ha sír, vagy nem? Jó a cumi, vagy sem? Fürdessük-e a gyereket mindennap, vagy sem? Újabb eredmények jöttek a KSH babakutatásából, és régi témák és viták lángolnak fel újra. ","shortLead":"Felvenni a gyereket, ha sír, vagy nem? Jó a cumi, vagy sem? Fürdessük-e a gyereket mindennap, vagy sem? Újabb...","id":"20190327_Furdetes_Cumizas_Felvegyuk_ha_sir_Slagertemak_egy_kutatasi_eredmeny_nyoman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde3e337-1110-4cd0-81d0-0be232ee3c5e","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Furdetes_Cumizas_Felvegyuk_ha_sir_Slagertemak_egy_kutatasi_eredmeny_nyoman","timestamp":"2019. március. 27. 11:30","title":"Fürdetés? Cumizás? Felvegyük, ha sír? Slágertémák egy kutatás nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Origo, és a Lokál után a karaktergyilkos támadást eredetileg elindító Ripost elleni sajtópert is megnyerte első fokon Nagy Blanka, akit a kormányközeli lapok azzal próbáltak lejáratni, hogy több tárgyból is bukásra áll. Ez azt jelenti, hogy a bíróság kimondta: Ómolnár Miklós lapjának is le kell hoznia a hazugságokat helyreigazító közleményt.","shortLead":"Az Origo, és a Lokál után a karaktergyilkos támadást eredetileg elindító Ripost elleni sajtópert is megnyerte első...","id":"20190326_Haromszoros_bukta_a_birosag_elmesztelte_a_Nagy_Blankat_lejarato_Ripostot_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dfb75a-575b-4391-9e9d-8a22f505efb9","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Haromszoros_bukta_a_birosag_elmesztelte_a_Nagy_Blankat_lejarato_Ripostot_is","timestamp":"2019. március. 26. 16:15","title":"Totális bukta: Nagy Blanka padlóra küldte a jegyeiről hazudó Ripostot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]