Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46a85d94-0b00-404c-81ee-d0756adb635d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jo Cameron csak akkor veszi észre, hogy megégett a bőre, ha érzi a megperzselt hús szagát.","shortLead":"Jo Cameron csak akkor veszi észre, hogy megégett a bőre, ha érzi a megperzselt hús szagát.","id":"20190328_Genmutacio_fajdalom_orvosok_fajdalomcsillapito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46a85d94-0b00-404c-81ee-d0756adb635d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be6b5e9-bddf-4da3-9c0d-4c9a83432947","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Genmutacio_fajdalom_orvosok_fajdalomcsillapito","timestamp":"2019. március. 28. 12:19","title":"Egy génmutációnak köszönhetően egyáltalán nem érez fájdalmat egy skót nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fe3909-28b4-4332-ad54-e2eff6b4a9da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Babel, valamint Széll Tamás és Szulló Szabina tavaly nyáron megnyitott étterme, a Stand került be a 2019-es kalauzba. ","shortLead":"A Babel, valamint Széll Tamás és Szulló Szabina tavaly nyáron megnyitott étterme, a Stand került be a 2019-es kalauzba. ","id":"20190327_Ket_uj_etterem_kapott_Michelincsillagot_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17fe3909-28b4-4332-ad54-e2eff6b4a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e481d27c-1bcb-4385-b35d-29d43e0c5bc9","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Ket_uj_etterem_kapott_Michelincsillagot_Budapesten","timestamp":"2019. március. 27. 16:12","title":"Két új étterem is Michelin-csillagot kapott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8d31c5-c0d4-43c5-8161-5e948a6744de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Együttműködnek és közös jelölteket állítanak a parlament ellenzéki pártjai a veszprémi önkormányzati választáson – közölték sajtótájékoztatón az érintett politika erők képviselői.

","shortLead":"Együttműködnek és közös jelölteket állítanak a parlament ellenzéki pártjai a veszprémi önkormányzati választáson –...","id":"20190327_veszprem_kozos_jelolt_ellenzeki_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e8d31c5-c0d4-43c5-8161-5e948a6744de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f604ad-94b6-4cc7-aa00-51023e45434f","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_veszprem_kozos_jelolt_ellenzeki_tamogatas","timestamp":"2019. március. 27. 16:01","title":"Veszprémben is közös jelöltek mögé áll be az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4b6618-bb1d-4f65-a4f2-65418088a3a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesekönyvek és a fejből meseolvasás helyét sok családban már átvette a mobil és a táblagép, ez azonban a szakértő szerint egyáltalán nem jó. Előnyösebb a régi megoldáshoz folyamodni, és nem csak azért, mert ellazítja a kicsiket.","shortLead":"A mesekönyvek és a fejből meseolvasás helyét sok családban már átvette a mobil és a táblagép, ez azonban a szakértő...","id":"20190327_olvasas_esti_mese_gyerekmese_mesekonyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b4b6618-bb1d-4f65-a4f2-65418088a3a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5811df40-ba60-4495-9a36-e60df7697894","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_olvasas_esti_mese_gyerekmese_mesekonyv","timestamp":"2019. március. 27. 14:33","title":"Szokott mesét olvasni a gyermekének? Fontos lenne, rengeteg mindenben segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OECD elemzése szerint a közösség tagjainak esélye, hogy felső vezetői beosztásba jussanak, 11 százalékkal alacsonyabb az átlaghoz képest.\r

","shortLead":"Az OECD elemzése szerint a közösség tagjainak esélye, hogy felső vezetői beosztásba jussanak, 11 százalékkal...","id":"20190327_Kevesebbet_keresnek_es_nehezebben_talalnak_alast_az_LMBTkozosseg_tagjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06883e8f-3855-4262-9538-165f9ae64d0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Kevesebbet_keresnek_es_nehezebben_talalnak_alast_az_LMBTkozosseg_tagjai","timestamp":"2019. március. 27. 21:40","title":"Kevesebbet keresnek és nehezebben találnak álást az LMBTQ-közösség tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222ede3a-0228-4037-a873-286388b2a994","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kilenc kastélynál már megindultak a felújítási munkálatok, 14-nél pedig tart még a közbeszerzés.\r

\r

","shortLead":"Kilenc kastélynál már megindultak a felújítási munkálatok, 14-nél pedig tart még a közbeszerzés.\r

\r

","id":"20190327_633_milliard_forintbol_ujulnak_meg_magyarorszagi_kastelyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=222ede3a-0228-4037-a873-286388b2a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c971d636-f855-4c1a-b8f3-fa3338bd3e68","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190327_633_milliard_forintbol_ujulnak_meg_magyarorszagi_kastelyok","timestamp":"2019. március. 27. 07:42","title":"63,3 milliárd forintból újulnak meg magyarországi kastélyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dcae2a-03a2-4cd3-985e-0b0061242af1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Red Bull holland versenyzője lesz az idei Nagy Futam sztárvendége.","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője lesz az idei Nagy Futam sztárvendége.","id":"20190327_Max_Verstappen_fogja_felforgatni_iden_Budapest_belvarosat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26dcae2a-03a2-4cd3-985e-0b0061242af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8600525-97c2-450f-8710-17286b4921c0","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Max_Verstappen_fogja_felforgatni_iden_Budapest_belvarosat","timestamp":"2019. március. 27. 16:40","title":"Max Verstappen fogja felforgatni idén Budapest belvárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Attól még nyugodtan el lehet adni másnak a matracot, hogy kibontották – mondta ki az Európai Bíróság.","shortLead":"Attól még nyugodtan el lehet adni másnak a matracot, hogy kibontották – mondta ki az Európai Bíróság.","id":"20190327_A_webshop_nem_akarta_visszavenni_a_kicsomagolt_matracot_dontott_a_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b3d25b-bebd-4f92-940b-ba3ee2de6142","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_A_webshop_nem_akarta_visszavenni_a_kicsomagolt_matracot_dontott_a_birosag","timestamp":"2019. március. 27. 11:54","title":"A webshop nem akarta visszavenni a kicsomagolt matracot, döntött a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]