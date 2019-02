Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c2793c6-378f-436f-9bbb-ec0075af163d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA Dolgozóinak Fóruma jövő kedden, február 12-én élőláncot szervez a Magyar Tudományos Akadémia épülete köré, hogy ezzel is próbálja védeni az intézmény veszélybe sodort autonómiáját. A szervezők várják a támogatók megjelenését.","shortLead":"Az MTA Dolgozóinak Fóruma jövő kedden, február 12-én élőláncot szervez a Magyar Tudományos Akadémia épülete köré...","id":"20190209_Elolanccal_a_tudomany_es_az_Akademia_vedelmeert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2793c6-378f-436f-9bbb-ec0075af163d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e0a98c-66fe-4533-ae11-70cb63dd3a40","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Elolanccal_a_tudomany_es_az_Akademia_vedelmeert","timestamp":"2019. február. 09. 10:42","title":"Élőlánccal a tudomány és az Akadémia védelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016d8783-acdd-4074-b54e-beb0fd5d2c51","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A férfi váltóval olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor ezüstérmet nyert szombaton az 500 méteres versenyben a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának torinói záróállomásán.\r

\r

","shortLead":"A férfi váltóval olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor ezüstérmet nyert szombaton az 500 méteres versenyben a rövidpályás...","id":"20190209_Ezustermes_lett_a_gyorskorcsolya_vilagkupan_Liu_Shaolin_Sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=016d8783-acdd-4074-b54e-beb0fd5d2c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185eafc5-1493-47e7-ae07-42c11d8453c0","keywords":null,"link":"/sport/20190209_Ezustermes_lett_a_gyorskorcsolya_vilagkupan_Liu_Shaolin_Sandor","timestamp":"2019. február. 09. 17:43","title":"Ezüstérmes lett a gyorskorcsolya világkupán Liu Shaolin Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fitneszguru a 2000-es évek elején gondolt egy nagyot, ez a húzása nem jött be, pedig ő játszotta Fettit, a túlsúlyos mesefigurát.\r

\r

","shortLead":"A fitneszguru a 2000-es évek elején gondolt egy nagyot, ez a húzása nem jött be, pedig ő játszotta Fettit, a túlsúlyos...","id":"20190208_Fitti_es_Fetti__50_milliot_bukott_Schobert_Norbi_egy_animacios_tornafilmen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313be1bf-3596-4318-872f-a51a3e2a4e99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Fitti_es_Fetti__50_milliot_bukott_Schobert_Norbi_egy_animacios_tornafilmen","timestamp":"2019. február. 08. 20:51","title":"Fitti és Fetti - 50 milliót bukott Schobert Norbi egy animációs tornafilmen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cc12bf-bf76-445d-8c6a-a3855075d4e3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 19 éves fiatal egy ritka genetikai betegség miatt jobb alkar nélkül jött világra.","shortLead":"A 19 éves fiatal egy ritka genetikai betegség miatt jobb alkar nélkül jött világra.","id":"20190208_legobol_epitett_maganak_mukodo_robotkart_egy_spanyol_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78cc12bf-bf76-445d-8c6a-a3855075d4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaefea9a-11e9-4ce0-9d40-6c92b95a3312","keywords":null,"link":"/elet/20190208_legobol_epitett_maganak_mukodo_robotkart_egy_spanyol_fiu","timestamp":"2019. február. 08. 18:13","title":"Legóból épített magának működő robotkart egy spanyol fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mostantól egyedi kóddal azonosítják a legtöbb gyógyszert a patikákban és a kórházakban - közölte a HUMVO Magyarországi Gyógyszer-azonosítási Nonprofit Zrt. ","shortLead":"Mostantól egyedi kóddal azonosítják a legtöbb gyógyszert a patikákban és a kórházakban - közölte a HUMVO Magyarországi...","id":"20190209_Valtoznak_a_gyogyszeres_dobozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aada6d61-e875-41ee-b3be-f5527eff0d9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Valtoznak_a_gyogyszeres_dobozok","timestamp":"2019. február. 09. 12:43","title":"Változnak a gyógyszeres dobozok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8c4e65-63b4-4f38-ac65-b2dca5e35f2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 84 milliárd forintra becslik az állami támogatást, amelyet a Bethlen Gábor Alap megítélt 2018-ban.","shortLead":"Összesen 84 milliárd forintra becslik az állami támogatást, amelyet a Bethlen Gábor Alap megítélt 2018-ban.","id":"20190208_Egyhazaknak_iskolaknak_es_focira_adott_penzt_a_kormany_a_hataron_tulra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e8c4e65-63b4-4f38-ac65-b2dca5e35f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6324ce-ab89-4790-b806-674923cdb4cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Egyhazaknak_iskolaknak_es_focira_adott_penzt_a_kormany_a_hataron_tulra","timestamp":"2019. február. 08. 12:24","title":"Egyházaknak, iskoláknak és focira adott pénzt a kormány a határon túlra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden a következő időszakon, a vízgyűjtőkön bekövetkező időjárástól függ, és attól, milyen gyorsan olvad el a hó.","shortLead":"Minden a következő időszakon, a vízgyűjtőkön bekövetkező időjárástól függ, és attól, milyen gyorsan olvad el a hó.","id":"20190208_A_szakemberek_szerint_sok_mulik_azon_lesze_arviz_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b83fb69-980d-482b-a46b-d76675f92af1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_A_szakemberek_szerint_sok_mulik_azon_lesze_arviz_iden","timestamp":"2019. február. 08. 13:14","title":"A szakemberek szerint még nem biztos, hogy nem lesz idén árvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce2d913-ae37-43e4-b9c5-353883487f09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2021-ben Skóciából lőné fel először a jelenleg még csak prototípusként létező rakétáját a brit Orbex nevű cég, 2023-ban pedig már műholdakat vinne a világűrbe.","shortLead":"A tervek szerint 2021-ben Skóciából lőné fel először a jelenleg még csak prototípusként létező rakétáját a brit Orbex...","id":"20190208_orbex_prime_rocket_raketa_hajtomu_3d_nyomtatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ce2d913-ae37-43e4-b9c5-353883487f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c65d791-234d-4252-97db-4060acdccbec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_orbex_prime_rocket_raketa_hajtomu_3d_nyomtatas","timestamp":"2019. február. 08. 17:03","title":"Lekörözték még a SpaceX-et is: 3D-nyomtatással készített rakétahajtóművet egy kis brit cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]