[{"available":true,"c_guid":"7779a548-eede-441c-a60e-4a21d1f76460","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van, aki már meg is kapta a kártalanítást. ","shortLead":"Van, aki már meg is kapta a kártalanítást. ","id":"20190329_Milliardokat_fizet_a_beteteseknek_Matolcsy_Gyorgy_unokatestverenek_bankja_miatt_a_betetbiztositasi_alap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7779a548-eede-441c-a60e-4a21d1f76460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16945e02-0d31-4a09-8e57-723efd33179c","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Milliardokat_fizet_a_beteteseknek_Matolcsy_Gyorgy_unokatestverenek_bankja_miatt_a_betetbiztositasi_alap","timestamp":"2019. március. 29. 14:08","title":"Milliárdokat fizet a betéteseknek Matolcsy György unokatestvérének bankja miatt a betétbiztosítási alap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5731a8c-7c30-4656-976a-c1672627bc12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakemberei szerint sikeres volt annak a helikopternek a tesztje, ami a marsi légkörben fog repkedni.","shortLead":"A NASA szakemberei szerint sikeres volt annak a helikopternek a tesztje, ami a marsi légkörben fog repkedni.","id":"20190329_nasa_marsi_helikopter_teszteles_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5731a8c-7c30-4656-976a-c1672627bc12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45662e1c-cc15-497e-8a96-5979bfe98c6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_nasa_marsi_helikopter_teszteles_video","timestamp":"2019. március. 29. 16:03","title":"Videó: helikoptert küld a Marsra a NASA, és már tesztelték is repülés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab0e133-fd17-40cb-892c-a8a2dc54f259","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regnáló, a kormánypártok támogatását is élvező főpolgármester beszállt a kampányba, a parkolási ügy jó ürügy volt erre.","shortLead":"A regnáló, a kormánypártok támogatását is élvező főpolgármester beszállt a kampányba, a parkolási ügy jó ürügy volt...","id":"20190328_Tarlos_Karacsonynak_gyanus_kapcsolata_van_a_Fidesz_egy_reszevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bab0e133-fd17-40cb-892c-a8a2dc54f259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0060f03e-b414-4457-b244-2b3e81059271","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Tarlos_Karacsonynak_gyanus_kapcsolata_van_a_Fidesz_egy_reszevel","timestamp":"2019. március. 28. 08:11","title":"Tarlós: Karácsonynak gyanús kapcsolata van a Fidesz egy részével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad763f4-7367-40d4-afae-145a8478adb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bírósági papírja van az Országos Bírói Hivatal elnökének arról, hogy kijátszhatja a bírósági vezetői pályázatokra vonatkozó, elvben szigorú szabályokat – Handó Tünde munkásságának legújabb fejezetéről a csütörtökön megjelent HVG-ben olvashatnak.","shortLead":"Bírósági papírja van az Országos Bírói Hivatal elnökének arról, hogy kijátszhatja a bírósági vezetői pályázatokra...","id":"20190328_Meghackelt_biropalyazatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ad763f4-7367-40d4-afae-145a8478adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6582937-0eb5-4bd8-90eb-02b5a35410c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Meghackelt_biropalyazatok","timestamp":"2019. március. 28. 15:55","title":"Meghackelt bírópályázatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tragédia egy autópályán történt szerda éjjel. ","shortLead":"A tragédia egy autópályán történt szerda éjjel. ","id":"20190328_30_embert_gazolt_halalra_egy_guatemalai_kamionos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb76b2b3-cc84-4497-ae34-d0d9fca1ec85","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_30_embert_gazolt_halalra_egy_guatemalai_kamionos","timestamp":"2019. március. 28. 07:10","title":"30 embert gázolt halálra egy guatemalai kamionos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9573a8-06cd-4720-98d2-d434b3dc9d34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A személyautóban egy középkorú nő ült, őt további vizsgálatra kórházba vitték. A tűzoltóautóban nem sérült meg senki.\r

","shortLead":"A személyautóban egy középkorú nő ült, őt további vizsgálatra kórházba vitték. A tűzoltóautóban nem sérült meg senki.\r

","id":"20190328_Megerkeztek_a_fotok_a_kobanyai_tuzoltoauto_baleseterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d9573a8-06cd-4720-98d2-d434b3dc9d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea551b5-58b8-49e7-a0fb-854234512cb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_Megerkeztek_a_fotok_a_kobanyai_tuzoltoauto_baleseterol","timestamp":"2019. március. 28. 22:05","title":"Megérkeztek a fotók a kőbányai tűzoltóautó balesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f5188f-5505-4e9e-af6e-ce2a73c96956","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bizonytalan Brexit olyan hatásmechanizmusokkal járhat, amit vélhetően nem tud átvészelni az egyébként is gondokkal küzdő brit autógyártás. ","shortLead":"A bizonytalan Brexit olyan hatásmechanizmusokkal járhat, amit vélhetően nem tud átvészelni az egyébként is gondokkal...","id":"20190328_autoipar_brit_brexit_wto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25f5188f-5505-4e9e-af6e-ce2a73c96956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3675799e-b3db-4928-9693-b153cdbe87e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_autoipar_brit_brexit_wto","timestamp":"2019. március. 28. 12:22","title":"Közel van, hogy összeomoljon a brit autóipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem dicsekedhet Magyarország az egészségügyi helyzetével, legalábbis az OECD elemzése szerint. ","shortLead":"Nem dicsekedhet Magyarország az egészségügyi helyzetével, legalábbis az OECD elemzése szerint. ","id":"20190328_Magyarok_a_vilagban_Iszunk_dohanyzunk_hamar_halunk_de_legalabb_kevesebb_az_ongyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce0ad6d-4a6c-46d7-8056-830e3ef4f0fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Magyarok_a_vilagban_Iszunk_dohanyzunk_hamar_halunk_de_legalabb_kevesebb_az_ongyilkos","timestamp":"2019. március. 28. 16:17","title":"Magyarok a világban: iszunk, dohányzunk, korán halunk, de legalább kevesebb az öngyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]