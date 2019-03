Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b48bce2-a921-40a1-ad24-c7e4aa8c7b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy a Xiaomi is készít összehajtható telefont. A legutóbb kikerült videó megerősíti, milyen lehet a készülék. Annyit előre elárulunk: nagyon másmilyen, mint a Samsung- és Huawei-összehajthatók.","shortLead":"Nem titok, hogy a Xiaomi is készít összehajtható telefont. A legutóbb kikerült videó megerősíti, milyen lehet...","id":"20190329_xiaomi_osszehajthato_telefonja_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b48bce2-a921-40a1-ad24-c7e4aa8c7b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8026960-484d-4733-a93b-8eec0a5d8d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_xiaomi_osszehajthato_telefonja_video","timestamp":"2019. március. 29. 15:03","title":"Videó: egyre biztosabb, hogy ilyen lesz a Xiaomi összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nappal a kilépés tervezett dátuma előtt sem tudni, milyen módon és meddig halasztódik a Brexit. ","shortLead":"Egy nappal a kilépés tervezett dátuma előtt sem tudni, milyen módon és meddig halasztódik a Brexit. ","id":"20190328_Penteken_ujra_szavazhat_a_Brexitrol_a_brit_parlament_az_nem_vilagos_hogyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b60cb53-7822-4806-9847-e998d22f1af6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Penteken_ujra_szavazhat_a_Brexitrol_a_brit_parlament_az_nem_vilagos_hogyan","timestamp":"2019. március. 28. 14:30","title":"Pénteken újra szavazhat a Brexitről a brit parlament, az nem világos, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5525776a-99b2-44d5-b01d-f7ee362dd21f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét fejezet teljesen, egy részlegesen titkos. ","shortLead":"Hét fejezet teljesen, egy részlegesen titkos. ","id":"20190329_Itt_a_lista_ezeket_a_fejezeteket_takartak_ki_a_paksi_szerzodesekbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5525776a-99b2-44d5-b01d-f7ee362dd21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac7be5b-989d-4648-a52f-aca4a650edf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190329_Itt_a_lista_ezeket_a_fejezeteket_takartak_ki_a_paksi_szerzodesekbol","timestamp":"2019. március. 29. 15:30","title":"Itt a lista: ezeket a fejezeteket takarták ki a paksi szerződésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Vatikán szóvivője megmagyarázta az interneten is terjedő, szokatlan jelenetet. ","shortLead":"A Vatikán szóvivője megmagyarázta az interneten is terjedő, szokatlan jelenetet. ","id":"20190328_Kiderult_miert_nem_engedte_a_gyurucsokot_Ferenc_papa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565dd404-3b92-46e8-8a89-f0437f4904ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Kiderult_miert_nem_engedte_a_gyurucsokot_Ferenc_papa","timestamp":"2019. március. 28. 16:32","title":"Kiderült, miért nem engedte a gyűrűcsókot Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4def8adf-791b-418a-ae1e-5623b11f2ed4","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Kerüljön, ha tud, több kilométeres a dugó.","shortLead":"Kerüljön, ha tud, több kilométeres a dugó.","id":"20190330_AutopalyaremalomOcsanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4def8adf-791b-418a-ae1e-5623b11f2ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330ce616-9b57-4f92-9364-48ac8ea3dbe6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190330_AutopalyaremalomOcsanal","timestamp":"2019. március. 30. 11:36","title":"Autópálya-rémálom Ócsánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a14abb-ce9c-41f1-a956-4f8d225cc4a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon sajnálja a történteket, és jobbulást kíván a sérült rendőröknek.","shortLead":"Nagyon sajnálja a történteket, és jobbulást kíván a sérült rendőröknek.","id":"20190328_Lovasi_Andras_okozta_a_balesetet_amelyben_ket_rendor_is_megserult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08a14abb-ce9c-41f1-a956-4f8d225cc4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d79f6c-2d21-4f83-b5cf-2447abbc8402","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Lovasi_Andras_okozta_a_balesetet_amelyben_ket_rendor_is_megserult","timestamp":"2019. március. 28. 16:05","title":"Lovasi András okozta a balesetet, amelyben két rendőr is megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon.bunugy","description":"A férfin nem először állt gyilkosság vádjával a bíróság előtt, 2003-ban barátnőjét ölte meg. ","shortLead":"A férfin nem először állt gyilkosság vádjával a bíróság előtt, 2003-ban barátnőjét ölte meg. ","id":"20190329_Torvenyszek_tornyospalcai_ferfi_apagyilkossag_koros_elmeallapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9853b915-b03d-4b1e-bdd4-7d31b69a7402","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20190329_Torvenyszek_tornyospalcai_ferfi_apagyilkossag_koros_elmeallapot","timestamp":"2019. március. 29. 14:59","title":"Felmentette a bíróság az apjával végző tornyospálcai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráadásul ha a magyarok hibájából csúszás vagy költségnövekedés van, azt az orosz fél ráterhelheti a magyar félre.","shortLead":"Ráadásul ha a magyarok hibájából csúszás vagy költségnövekedés van, azt az orosz fél ráterhelheti a magyar félre.","id":"20190329_Javor_Az_oroszok_harom_ev_altalanos_garanciat_vallaltak_Paks_IIre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c36b2d9-a2e6-479c-ba3b-85d1582cdf7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190329_Javor_Az_oroszok_harom_ev_altalanos_garanciat_vallaltak_Paks_IIre","timestamp":"2019. március. 29. 13:48","title":"Jávor: Az oroszok három év általános garanciát vállaltak Paks II-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]