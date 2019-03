Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A máltai bejegyzésű cégnek egyelőre elenyésző a részesedése, és osztalékot sem kaphat. ","shortLead":"A máltai bejegyzésű cégnek egyelőre elenyésző a részesedése, és osztalékot sem kaphat. ","id":"20190322_Vajna_halala_utan_feltunt_egy_uj_tulajdonos_a_TV2ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429adeb5-0c77-4372-85f1-28ab984fa7b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Vajna_halala_utan_feltunt_egy_uj_tulajdonos_a_TV2ben","timestamp":"2019. március. 22. 13:18","title":"Vajna halála után feltűnt egy új tulajdonos a TV2-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész az elvonón tudta meg, hogy apa lesz. ","shortLead":"A zenész az elvonón tudta meg, hogy apa lesz. ","id":"20190322_Gyereket_var_Curtis_menyasszonya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0882caba-705d-4029-bbf1-3529a3791f31","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Gyereket_var_Curtis_menyasszonya","timestamp":"2019. március. 22. 06:48","title":"Gyereket vár Curtis menyasszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8520401-c82d-47fb-b805-7f6ff5dee382","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hangyakolónia által inspirált, orvosi célokat szolgáló robotrendszert fejlesztettek ki kínai kutatók.","shortLead":"Egy hangyakolónia által inspirált, orvosi célokat szolgáló robotrendszert fejlesztettek ki kínai kutatók.","id":"20190321_Hangyarobothadsereget_fejlesztettek_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8520401-c82d-47fb-b805-7f6ff5dee382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1caca14-387f-4543-8ed6-dacaaf980e21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_Hangyarobothadsereget_fejlesztettek_Kinaban","timestamp":"2019. március. 21. 20:23","title":"Videó: A testünkben mászkáló hangyarobotokat fejlesztettek Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec81029e-060a-477e-9b05-80b8d820234b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő két éve egy Pest megyei településen szült meg egy gyermeket, akit magára hagyott. ","shortLead":"A nő két éve egy Pest megyei településen szült meg egy gyermeket, akit magára hagyott. ","id":"20190322_Nem_eloszor_olte_meg_ujszulott_gyermeket_a_Fejer_megyei_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec81029e-060a-477e-9b05-80b8d820234b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c9df12-edf7-4c30-b1a8-bcf7cf37ba48","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Nem_eloszor_olte_meg_ujszulott_gyermeket_a_Fejer_megyei_no","timestamp":"2019. március. 22. 06:11","title":"Korábban is megölte egy csecsemőjét a Fejér megyei nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e4946b-f60c-4fcb-bad4-00c19f1c644a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szép idő beköszöntével a napokban hivatalosan is megnyitották a fagylaltszezont Bécsben. A tavasz virágokat hoz a tölcsérekbe, de tiramisuval ünneplik a kézműves fagylaltok napját. \r

\r

","shortLead":"A szép idő beköszöntével a napokban hivatalosan is megnyitották a fagylaltszezont Bécsben. A tavasz virágokat hoz...","id":"20190321_Tiramisu_ibolya_pillecukor__ezt_nyaljak_a_becsiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00e4946b-f60c-4fcb-bad4-00c19f1c644a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b69a681-417e-43c2-ba19-b71cfc9a401d","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Tiramisu_ibolya_pillecukor__ezt_nyaljak_a_becsiek","timestamp":"2019. március. 21. 19:29","title":"Tiramisu, ibolya, pillecukor – ezt nyalják a bécsiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f677bde3-73da-4a0f-a0e6-f5984336329e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyi szélsőjobb vezérei pedig odadörgölőznek hozzá a karikatúrán.","shortLead":"A helyi szélsőjobb vezérei pedig odadörgölőznek hozzá a karikatúrán.","id":"20190322_Naci_karlenditessel_abrazoljak_Orbant_egy_szloven_cimlapon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f677bde3-73da-4a0f-a0e6-f5984336329e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d8203f-b4b2-4c55-9c9f-07d2ef4de4ad","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Naci_karlenditessel_abrazoljak_Orbant_egy_szloven_cimlapon","timestamp":"2019. március. 22. 13:55","title":"Náci karlendítéssel ábrázolják Orbánt egy szlovén címlapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d183c-8718-4834-b92b-f4eebd082b3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután ismertette a platformmal kapcsolatos tudnivalókat, azt is elárulta a Google, melyik játék lesz az elsők között \"fogható\" a Stadián.","shortLead":"Miután ismertette a platformmal kapcsolatos tudnivalókat, azt is elárulta a Google, melyik játék lesz az elsők között...","id":"20190321_google_stadia_doom_eternal_videojatek_streameles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be0d183c-8718-4834-b92b-f4eebd082b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fae65f5-b572-4db5-92f2-85c6b04a25dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_google_stadia_doom_eternal_videojatek_streameles","timestamp":"2019. március. 21. 18:33","title":"Az új Doom lesz az első játék a Google csodarendszerén, amivel hadat üzentek a konzoloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Két hétig tartott a szabadságharc. Orbán Viktor igyekezett felmérni a lehetőségét annak, mi várná őt a néppárton kívül a kampány mostani szakaszában. Mint megtudta: semmi olyan opció nincs, ami neki megközelítően akkora hatalmat biztosítana, mint az önként vállalt néppárti szégyenpad. Most ellenőrök jöhetnek Budapestre, de a demokrácia helyzete helyett valójában azt figyelik majd, képes-e Orbán a kampány végéig csendben maradni.","shortLead":"Két hétig tartott a szabadságharc. Orbán Viktor igyekezett felmérni a lehetőségét annak, mi várná őt a néppárton kívül...","id":"20190320_Orban_lenyelte_a_bekat_hogy_a_valasztasok_utan_eselye_maradjon_a_visszavagasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11623440-6948-4873-a8ac-c1a3ee4c1896","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Orban_lenyelte_a_bekat_hogy_a_valasztasok_utan_eselye_maradjon_a_visszavagasra","timestamp":"2019. március. 20. 20:15","title":"Orbán lenyelte a békát, hogy a választások után visszavághasson mostani ellenfeleinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]