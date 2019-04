Lapunk is megírta tavaly decemberben, hogy januártól egy új szolgáltatási platform kezdi meg működését a hazai használtautó-piacon, és aminek segítségével ingyen lekérdezhetők lesznek a gépjárművek adatai.

A Jármű Szolgáltatási Platformnak (JSZP) nevezett állami szolgáltatást mi is kipróbáltuk, azóta viszont más dolgok is kiderültek róla: az Index több olvasója arról számolt be a portálnak, hogy az új felület kiszivárogtatta az adataikat. Az érintetteket maga a Belügyminisztérium tájékoztatta erről e-mailekben.

A lap azt írja, a levelek március 29-i dátumozásúak, és a tájékoztatás szerint a tesztidőszak során megadott személyes adatok kerülhettek nyilvánosságra. Az egyik levélről a portál képernyőmentést is közölt. A levelekben egyébként röviden arról írnak, hogy január 1. és 10. között olyan személyes adatok kerültek nyilvánosságra, amelyeknek nem kellett volna. A portál ismerteti is, milyen adatokról van szó: név, születési hely, idő és lakcím, de az autók eladóinak, vevőinek és a tanúknak az adatai is érintettek.

A levélben a minisztérium arról is ír, hogy "haladéktalanul gondoskodott" a probléma megoldásáról, de mindenkit, aki az incidens során illetéktelenül személyes adatokhoz jutott, felszólít, hogy ezeket törölje.

Hogy a szivárgásban pontosan hányan érintettek, nem tudni, illetve a Pintér Sándor belügyminiszter nevében Kőműves Bianka Réka, a Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály vezetője által aláírt közlemény arról sem tesz említést, hogy az "incidens" az adatkezelő gondatlanságából eredő szivárgás eredménye, nem pedig valamilyen támadásé. A GDPR egyébként egyértelműen kimondja, hogy minden adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége van adatvédelmi incidens esetén.

Egyelőre a Belügyminisztérium és a NAIH sem válaszolt a lap kérdéseire.

