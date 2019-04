Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b5a29b1-ed1f-4bff-9c4e-6f7c349ed4f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ámbráscetre Szardínia északkeleti részén találtak rá, a testéből a műanyag tányértól a mosóporos zacskóig mindenféle szemetet kiemeltek.","shortLead":"Az ámbráscetre Szardínia északkeleti részén találtak rá, a testéből a műanyag tányértól a mosóporos zacskóig mindenféle...","id":"20190401_muanyag_hulladek_partra_vetett_balna_gyomor_szardinia_szennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b5a29b1-ed1f-4bff-9c4e-6f7c349ed4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a026dc-0bce-45e9-af3f-3452855ed622","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_muanyag_hulladek_partra_vetett_balna_gyomor_szardinia_szennyezes","timestamp":"2019. április. 01. 20:02","title":"22 kiló műanyag hulladékot találtak egy partra vetődött bálna gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Uniós adatok szerint egyetlen légitársaságként kapott helyett az első tízben, a listát szénerőművek vezetik. ","shortLead":"Uniós adatok szerint egyetlen légitársaságként kapott helyett az első tízben, a listát szénerőművek vezetik. ","id":"20190402_A_Ryanair_bekerult_az_EU_legnagyobb_legszennyezoi_koze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0863227-0b97-46b0-89b7-fb263fd742c8","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_A_Ryanair_bekerult_az_EU_legnagyobb_legszennyezoi_koze","timestamp":"2019. április. 02. 17:16","title":"A Ryanair bekerült az EU legnagyobb légszennyezői közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ee0e6b-ada1-4a54-8de9-b1523240fbf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több androidos felhasználó is arról panaszkodik, hogy a Skype-on érkező hívásokat a telefonja magától fogadja. A Microsoft már megtalálta a probléma forrását, és dolgozik a hibajavításon. ","shortLead":"Több androidos felhasználó is arról panaszkodik, hogy a Skype-on érkező hívásokat a telefonja magától fogadja...","id":"20190402_skype_android_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99ee0e6b-ada1-4a54-8de9-b1523240fbf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9b8159-e8dc-4d89-81ab-24831fd65d48","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_skype_android_hiba","timestamp":"2019. április. 02. 11:03","title":"Idegesítő hibát találtak az androidos Skype-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d0f6f7-6940-41b8-9e0c-3ed57b954849","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szívműtéte miatt halasztani kellett a Rolling Stones amerikai turnéját, de úgy tűnik nem sokáig.","shortLead":"A szívműtéte miatt halasztani kellett a Rolling Stones amerikai turnéját, de úgy tűnik nem sokáig.","id":"20190402_Mick_Jagger_juliusban_mar_szinpadra_akar_allni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64d0f6f7-6940-41b8-9e0c-3ed57b954849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6c0c4c-c38e-4267-b66c-72d7454a0d32","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Mick_Jagger_juliusban_mar_szinpadra_akar_allni","timestamp":"2019. április. 02. 14:12","title":"Mick Jagger júliusban már színpadra akar állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050d5e0f-bade-4d54-ba67-87a3c68df3e2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hangtalan, eszeveszettül gyorsul, nincsenek benne gombok, de kandalló és szellentős index került bele. Ez az új Tesla, ami hamarosan hivatalosan is megérkezik Magyarországra, mi pedig már meg is hajtottuk Budapesten és környékén.","shortLead":"Hangtalan, eszeveszettül gyorsul, nincsenek benne gombok, de kandalló és szellentős index került bele. Ez az új Tesla...","id":"20190401_uj_tesla_model_3_2018_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=050d5e0f-bade-4d54-ba67-87a3c68df3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33d8c32-3104-4e0a-b1fc-b9c0b4bbcc3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_uj_tesla_model_3_2018_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. április. 01. 20:00","title":"Kívül-belül unikum: kipróbáltuk a kisebb és olcsóbb új Teslát, a Model 3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kiszámolták, mekkora az eltérés a fizetések és a lakásárak emelkedése között az elmúlt öt évben.","shortLead":"Kiszámolták, mekkora az eltérés a fizetések és a lakásárak emelkedése között az elmúlt öt évben.","id":"20190402_Hiaba_a_fizetesemeles_ha_az_egeszet_elviszi_a_lakhatas_dragulasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df47b381-2b67-43f9-af07-41d316099fe5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190402_Hiaba_a_fizetesemeles_ha_az_egeszet_elviszi_a_lakhatas_dragulasa","timestamp":"2019. április. 02. 10:11","title":"Hiába a fizetésemelés, ha az egészet elviszi a lakhatás drágulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798060c9-37e4-4515-a289-5333b5f27eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök leül az ellenzék vezetőjével, hogy közösen dolgozzanak ki egy tervet a rendezett kilépésre. ","shortLead":"A brit miniszterelnök leül az ellenzék vezetőjével, hogy közösen dolgozzanak ki egy tervet a rendezett kilépésre. ","id":"20190402_Theresa_May_a_Brexit_tovabbi_halasztasra_van_szukseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=798060c9-37e4-4515-a289-5333b5f27eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b22e66-1149-41ec-9c6b-0fcebf1798a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Theresa_May_a_Brexit_tovabbi_halasztasra_van_szukseg","timestamp":"2019. április. 02. 19:22","title":"Theresa May: A Brexit további halasztására van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e542c38-3601-4335-9dbc-dd6997513a49","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az intézmények gazdálkodását vizsgálták. A problémákért az ÁSZ szerint a kórházigazgatók a felelősek.","shortLead":"Az intézmények gazdálkodását vizsgálták. A problémákért az ÁSZ szerint a kórházigazgatók a felelősek.","id":"20190403_Az_Allami_Szamvevoszek_szerint_komoly_anyagi_gondban_vannak_a_korhazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e542c38-3601-4335-9dbc-dd6997513a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439bcee7-4ca3-41f5-ae44-56a377a552fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Az_Allami_Szamvevoszek_szerint_komoly_anyagi_gondban_vannak_a_korhazak","timestamp":"2019. április. 03. 11:39","title":"441 problémát talált az Állami Számvevőszék a kórházak ellenőrzésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]