Az országban egyedülálló módon napközbeni gyerekfelügyeletet szerveztek egy szegedi szakközépiskolában azoknak a fiatal szülőknek, akik nem tudtak volna továbbtanulni e nélkül. Reggel a gyerek a Cseperedőben kezd, az anyák a szomszédos tanteremben. Állami támogatás nem jár erre, noha ez tényleg valós segítség a családoknak. Családvédelem másként: csak mert gyereke van, még ne maradjon ki az iskolából

A sofőr csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta a karambolt. Kirakta a Katasztrófavédelem a videót, amint a Váci úti rommá tört kocsiból mentenek

Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók visszapillantó tükrével is "harcot" vívó madarak időszaka. Az egyesület szerint a folyamatos kopogtatás sokakat zavarhat, emellett a madarak meg is sérülhetnek. Jön a tükörképükre támadó madarak időszaka

A Bors szerint az elgázolt fiatal nő legalább 40 métert repült, mindkét lába leszakadt. Felkavaró részletek derültek ki a Szegeden történt cserbenhagyásos gázolásról

A múltkori után, itt egy újabb James Bond kamion. Van rendszám, nincs rendszám – megint itt egy trükkös kamionos

A paksi leállás és a gázerőművek kapacitás alatti termelése miatt sok külföldi energiára volt szükség. Dőlt az importáram Magyarországra

A lángok az első emeleten csaptak fel, senki nem sérült meg.

","shortLead":"A lángok az első emeleten csaptak fel, senki nem sérült meg.\r

","id":"20190402_Ket_embert_menekitettek_ki_egy_lakastuzbol_Nagykanizsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fee6eae-9475-4f3f-80b7-f14d44596c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Ket_embert_menekitettek_ki_egy_lakastuzbol_Nagykanizsan","timestamp":"2019. április. 02. 20:55","title":"Két embert menekítettek ki egy lakástűzből Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83102366-4f3b-4b89-954e-67bb5bacfc36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Honda egy különleges felszereltségi csomaggal is bemutatta egyik újdonságát, az amerikai piacra szánt a Honda Passportot.","shortLead":"A Honda egy különleges felszereltségi csomaggal is bemutatta egyik újdonságát, az amerikai piacra szánt a Honda...","id":"20190401_autos_video_reklam_retro_honda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83102366-4f3b-4b89-954e-67bb5bacfc36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629f35c3-6d54-4a0e-9f1b-e86649a4118a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_autos_video_reklam_retro_honda","timestamp":"2019. április. 01. 20:25","title":"Hatalmas retro nosztalgia reklámmal ment rá a 90-es évekre a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]