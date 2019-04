Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0072cc0-cc49-4fe6-9493-1efb1446a37a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék újból és újból anélkül vág neki a következő választásoknak, hogy az előzőnek a tanulságait levonta volna – így lehet a legrövidebben összefoglalni a csütörtökön megjelenő legújabb HVG \"Kétharmad listaáron\" című elemzését.","shortLead":"Az ellenzék újból és újból anélkül vág neki a következő választásoknak, hogy az előzőnek a tanulságait levonta volna –...","id":"20190403_ellenzeki_partok_fidesz_szavazatok_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0072cc0-cc49-4fe6-9493-1efb1446a37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fadf67a3-7eaf-4515-8e0a-f787a8f3f50b","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_ellenzeki_partok_fidesz_szavazatok_valasztas","timestamp":"2019. április. 03. 12:58","title":"\"Az ellenzék feladata, hogy nulláról építsen egy új, NER-en kívüli világot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bf9012-cb07-481d-af2a-94d7b22ccf64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar divattervező április 2-án sütött el egy áprilisi tréfát. Bejött.","shortLead":"A magyar divattervező április 2-án sütött el egy áprilisi tréfát. Bejött.","id":"20190403_Sokmillios_arab_megbizassal_vert_at_mindenkit_Herczeg_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91bf9012-cb07-481d-af2a-94d7b22ccf64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb87735-8c55-4629-b116-188affd11e81","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Sokmillios_arab_megbizassal_vert_at_mindenkit_Herczeg_Zoltan","timestamp":"2019. április. 03. 09:44","title":"Sokmilliós arab megbízással vert át mindenkit Herczeg Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista először beszélt az agyvérzéséről.","shortLead":"A humorista először beszélt az agyvérzéséről.","id":"20190404_Sas_Jozsef_nem_adja_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8455fcf6-b46f-42ae-a220-7cc05a84808a","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Sas_Jozsef_nem_adja_fel","timestamp":"2019. április. 04. 08:46","title":"Sas József nem adja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első informácók még egy 6,75 colos Note10-ről szóltak, a jelek szerint viszont lesz egy kisebb változat is.","shortLead":"Az első informácók még egy 6,75 colos Note10-ről szóltak, a jelek szerint viszont lesz egy kisebb változat is.","id":"20190403_samsung_galaxy_note10_okostelefon_androidos_mobil_kijelzo_merete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aeff7ca-d0e6-47e0-a95b-a573fa673987","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_samsung_galaxy_note10_okostelefon_androidos_mobil_kijelzo_merete","timestamp":"2019. április. 03. 17:33","title":"Érik a meglepetés: két Note10-et is piacra dobhat a Samsung, lesz belőle egy kisebb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85c745c-0bcc-468d-9ddb-378eccef4d35","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Személyesebb hangvételű levelet írt Teleki Pál a halála előtt a személyi titkárának, ebben az egykori miniszterelnök kifejtette, hogy visszavonhatatlanul megutálta az embereket. A titkár családjától most jutott el a búcsúlevél a főváros levéltárához.","shortLead":"Személyesebb hangvételű levelet írt Teleki Pál a halála előtt a személyi titkárának, ebben az egykori miniszterelnök...","id":"20190403_Teleki_Pal_eddig_ismeretlen_bucsulevele_kerult_elo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f85c745c-0bcc-468d-9ddb-378eccef4d35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6085e8-1566-4d9a-9bd0-aa800a58090a","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_Teleki_Pal_eddig_ismeretlen_bucsulevele_kerult_elo","timestamp":"2019. április. 03. 05:49","title":"Teleki Pál eddig ismeretlen búcsúlevele került elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A következő hetek nagy feladványa az lesz, hogy miként próbálja meg támadni a Fidesz Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltet úgy, hogy közben neki is bőven van takargatnivalója a parkolási ügyben. Sok csavar van a történetben, a cikkben felbukkan egy érdekes szereplő is.","shortLead":"A következő hetek nagy feladványa az lesz, hogy miként próbálja meg támadni a Fidesz Karácsony Gergely...","id":"20190404_zuglo_parkolas_karacsony_gergely_fidesz_penzszivattyu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad1fdfb-e796-4159-b0e1-fc4e21cb744d","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_zuglo_parkolas_karacsony_gergely_fidesz_penzszivattyu","timestamp":"2019. április. 04. 06:30","title":"A Fidesz magát is meglőheti, ha elméri a Karácsony Gergely elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Ford Explorert az év elején már bemutatták az Egyesült Államokban, most megérkezett az export változat is.","shortLead":"Az új Ford Explorert az év elején már bemutatták az Egyesült Államokban, most megérkezett az export változat is.","id":"20190403_7_uleses_hibrid_uj_Ford_Explorer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af8ba43-440f-4425-a40d-8ad4b07905aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_7_uleses_hibrid_uj_Ford_Explorer","timestamp":"2019. április. 03. 10:23","title":"Nem épp olcsó családi, de gigantikus, 7 üléses és konnektoros az új Ford Explorer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d06136-6f10-461e-89b4-83f9c6984b13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem messze a körgyűrűtől egy autós úgy gondolta, mindent szabad.","shortLead":"Nem messze a körgyűrűtől egy autós úgy gondolta, mindent szabad.","id":"20190404_csepel_bekotout_elozes_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3d06136-6f10-461e-89b4-83f9c6984b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261bd1e9-d8f9-41ec-8c25-0c3fbd9eea79","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_csepel_bekotout_elozes_autos_video","timestamp":"2019. április. 04. 09:18","title":"Valaki nagyon nem bírta, hogy minden beállt az M0-s miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]