Tavaly májusban fontos bejelentést tett a világ egyik legnagyobb porszívógyártó cége, a Dyson: azt, hogy végleg leállnak a hagyományos porszívók gyártásával. Hogy mindennek nyomatékot adjanak, rögtön be is mutatták a vezeték nélküli porszívókhoz fejlesztett újdonságot, a V10-es motort. Ennek előnyeiről és képességeiről itt írtunk bővebben, most pedig egy újabb fejlesztésről számolhatunk be.

A cég sajtóközleményben jelentette be, hogy megalkották a Dyson V11-et, ami több mint 10 évnyi fejlesztői munka eredménye. A szerkezet sokban hasonlít a tavalyi Cyclone V10-hez, de annál jóval fejlettebb a végeredmény.

A porszívó szó szerint intelligens lett: a intelligens dinamikus terhelésérzékelő rendszernek (Dynamic Load Sensor, DLS) köszönhetően a szenzorok képesek érzékelni, hogy a High Torque fejen lévő kefék mekkora ellenállásba ütköznek, és annak fényében növelni vagy épp csökkenteni a motor teljesítményét. Mindez azt jelenti, hogy más fordulatszámon működik a rendszer egy parkettás padlón, és máson, ha szőnyegen.

De a legnagyobb változást nem is ez, hanem a készüléken megjelenő LCD-panel jelenti. Ez nemcsak az eszköz akkumulátorának töltöttségi szintjét mutatja, hanem azt is, hogy milyen beállításokkal használjuk a porszívót. De a fejlesztők gondoltak arra is, ha esetleg a V11-es eltömődne: ekkor egy rövid videó indul el arról, hogy hol lehet a hiba, és azt hogyan lehet orvosolni.

A szerkezeten van Boost és Eco mód is, amivel a teljesítmény és az akkumulátor élettartama között lehet egyensúlyozni. Előbbi jóval nagyobb fokozatra kapcsolja a rendszert, így gyorsabban is merül az akkumulátor, utóbbinak köszönhetően viszont ritkábban kell feltölteni a készüléket. Az Auto mód ezzel szemben automatikusan átvált a megfelelő módra, attól függően, hogy mire van szükség a porszívózáshoz.

A Dyson szerint az új modell 20 százalékkal erősebb, mint a V10-es volt, és nagyjából 60 percig lehet vele porszívózni egy feltöltéssel (attól függően, hogy milyen módban használjuk). A tartálya 40 százalékkal nagyobb lett.

A cég kétféle változatot is készített a porszívóból: a V11 Torque Drive 699 dollárba (kb. 201 ezer forint), míg a V11 Animal 599 dollárba (kb. 172 ezer forint) kerül. A készüléket már Magyarországon is meg lehet vásárolni.

