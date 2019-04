Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be451e0f-e383-4f77-905e-c4af860ae2c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lori Lightfoot nyíltan leszbikus, korábban szövetségi ügyészként dolgozott, a kampányban viszont függetlenként indult. Tarolt. ","shortLead":"Lori Lightfoot nyíltan leszbikus, korábban szövetségi ügyészként dolgozott, a kampányban viszont függetlenként indult...","id":"20190403_A_tortenelemben_most_eloszor_egy_fekete_not_valasztottak_Chicago_polgarmesterenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be451e0f-e383-4f77-905e-c4af860ae2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcb4187-1e09-44e5-85f6-4f9684b2d8c1","keywords":null,"link":"/elet/20190403_A_tortenelemben_most_eloszor_egy_fekete_not_valasztottak_Chicago_polgarmesterenek","timestamp":"2019. április. 03. 07:39","title":"A történelemben most először egy fekete nőt választottak Chicago polgármesterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A határozat szerint a magyar származású milliárdos \"jelentősen hozzájárult az osztrák főváros tudományos életéhez\". ","shortLead":"A határozat szerint a magyar származású milliárdos \"jelentősen hozzájárult az osztrák főváros tudományos életéhez\". ","id":"20190402_Annyira_orulnek_a_CEUnak_Becsben_hogy_kituntetik_Soros_gyorgyot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666fba04-22e3-41c5-899e-d840de6b76d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Annyira_orulnek_a_CEUnak_Becsben_hogy_kituntetik_Soros_gyorgyot","timestamp":"2019. április. 02. 17:57","title":"Annyira örülnek a CEU-nak Bécsben, hogy kitüntetik érte Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé haladó oldalon több mint másfél órás a dugó. A csepeli II. Rákóczi Ferenc úton is komoly torlódás van.","shortLead":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé...","id":"20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314a8818-8821-4950-a506-64697196f556","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. április. 03. 12:56","title":"12 kilométeres a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba70930-09f7-4bb5-830a-829590eb1b28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Izgalmas üldözésnek vetett véget a betonakadály.","shortLead":"Izgalmas üldözésnek vetett véget a betonakadály.","id":"20190404_Attorte_a_falat_az_Opel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba70930-09f7-4bb5-830a-829590eb1b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768b3dc9-1d2d-497e-93d7-591ff5318558","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_Attorte_a_falat_az_Opel","timestamp":"2019. április. 04. 09:51","title":"Áttörte a falat az Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1939d33-56a0-4e3a-a96d-979641efc95d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három török és tizenegy iraki volt a rakomány.","shortLead":"Három török és tizenegy iraki volt a rakomány.","id":"20190404_Tizennegy_hatarserto_probalkozott_egy_bolgar_kamionban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1939d33-56a0-4e3a-a96d-979641efc95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934e3c6a-44e9-4a3e-9d4c-7915a9e907c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Tizennegy_hatarserto_probalkozott_egy_bolgar_kamionban","timestamp":"2019. április. 04. 07:57","title":"Tizennégy határsértő próbálkozott egy bolgár kamionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha nincs jelen hivatalos küldöttség, akár 7000 euróra is büntethető az a jogi személy, amely elénekli más ország himnuszát, erről szavazott meg törvényt a szlovák parlament. A javaslatot direkt a dunaszerdahelyi DAC magyar szurkolóira gondolva nyújtotta be a nacionalista párt képviselője.\r

","shortLead":"Ha nincs jelen hivatalos küldöttség, akár 7000 euróra is büntethető az a jogi személy, amely elénekli más ország...","id":"20190403_Szlovakiaban_buntetes_jarhat_a_magyar_himnusz_elenekleseert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d626fa91-240b-49e2-9e52-f9a6dea1b059","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Szlovakiaban_buntetes_jarhat_a_magyar_himnusz_elenekleseert","timestamp":"2019. április. 03. 19:22","title":"Szlovákiában büntetés járhat a magyar himnusz elénekléséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca1bd25-76f6-414c-9b44-1ee56681880c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonkét pontból álló stratégiát hozott nyilvánosságra a Magyar Közlönyben a kormány. Jöhet az Afrika Fórum és a magyar-szubszaharai bizottság, de készülhetnek a pénzügyi támogatásra a tanácsadók és a szakértők is. ","shortLead":"Huszonkét pontból álló stratégiát hozott nyilvánosságra a Magyar Közlönyben a kormány. Jöhet az Afrika Fórum és...","id":"20190402_Ime_a_magyar_kormany_Afrikastrategiaja_segelyhitel_exporttamogatas_termekmintak_es_mintafarmok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ca1bd25-76f6-414c-9b44-1ee56681880c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a94507-e460-48bc-b8f0-53de44d064fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Ime_a_magyar_kormany_Afrikastrategiaja_segelyhitel_exporttamogatas_termekmintak_es_mintafarmok","timestamp":"2019. április. 02. 20:17","title":"Íme, a magyar kormány Afrika-stratégiája: segély, export, katonák és mintafarmok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Salvini jövő hétfőre hívta Milánóba egyeztetni a potenciális pártokat. ","shortLead":"Salvini jövő hétfőre hívta Milánóba egyeztetni a potenciális pártokat. ","id":"20190402_A_FIdeszt_is_varjak_Salvini_jobboldali_partcsaladjaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e98eaf8-f85a-4ba2-a04a-c7194577f194","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_A_FIdeszt_is_varjak_Salvini_jobboldali_partcsaladjaba","timestamp":"2019. április. 02. 20:21","title":"A Fideszt is várják Salvini jobboldali pártcsaládjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]