Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"427fc521-cf60-4764-a29e-bdcff06b88ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég rafinált volt a szöveg, hogy beülhessen a Volkswagen Polóba, és már ment is.","shortLead":"Elég rafinált volt a szöveg, hogy beülhessen a Volkswagen Polóba, és már ment is.","id":"20190405_autotolvaj_sarad_m3_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=427fc521-cf60-4764-a29e-bdcff06b88ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0acb9f8-1c15-4db0-a48b-1093aa39ca4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_autotolvaj_sarad_m3_autopalya","timestamp":"2019. április. 05. 14:11","title":"„Lefotóznál a kocsiddal?” – így vitt el autót egy tolvaj Sárádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f1df07-1c14-49c7-9667-82096b85214f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Napról napra változik a helyzet a britek uniós kilépésével kapcsolatban, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete azonban úgy látja: a mostani zűrzavar csak a jéghegy csúcsa, alatta jól működő kapcsolat van. Sőt, paradox módon a britek a Brexit miatt jobban tudják most értékelni az európaiakat.","shortLead":"Napról napra változik a helyzet a britek uniós kilépésével kapcsolatban, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete...","id":"20190405_Remelem_tul_tudunk_lepni_a_Brexiten_Interju_Iain_Lindsay_brit_nagykovettel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4f1df07-1c14-49c7-9667-82096b85214f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a25ec0-ca78-4abf-b0a3-ac8b1b45e8e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Remelem_tul_tudunk_lepni_a_Brexiten_Interju_Iain_Lindsay_brit_nagykovettel","timestamp":"2019. április. 05. 11:10","title":"\"Úgy tűnhet, egy zűrzavar az egész ország, de álljunk azért meg!\" – Interjú Iain Lindsay brit nagykövettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A törvényszék elrendelte a férfi letartóztatását.","shortLead":"A törvényszék elrendelte a férfi letartóztatását.","id":"20190405_Lelocsolta_benzinnel_es_felgyujtotta_lakotarsat_mert_az_nem_vette_fol_neki_a_telefont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ed3be2-ed19-4d82-99de-884a6ceb969e","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Lelocsolta_benzinnel_es_felgyujtotta_lakotarsat_mert_az_nem_vette_fol_neki_a_telefont","timestamp":"2019. április. 05. 18:17","title":"Lelocsolta benzinnel és felgyújtotta lakótársát, mert az nem vette föl neki a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"A Csubakka-érvelés szépen fejlett példányát mutatja be a főpolgármester.","shortLead":"A Csubakka-érvelés szépen fejlett példányát mutatja be a főpolgármester.","id":"20190404_Tarlos_szerint_Gyurcsany_Ferenc_kedveert_furja_Karacsony_a_parkolasi_mutyit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3ad0a9-a1e9-44af-96ef-ab8e48c97370","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Tarlos_szerint_Gyurcsany_Ferenc_kedveert_furja_Karacsony_a_parkolasi_mutyit","timestamp":"2019. április. 04. 08:59","title":"Tarlós nagyjából azt mondja, hogy Gyurcsány a város lelkiismerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Tanács elnöke rugalmas halasztást adna a briteknek a Brexitre, ennek elsősorban kényelmi okai vannak.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke rugalmas halasztást adna a briteknek a Brexitre, ennek elsősorban kényelmi okai vannak.","id":"20190405_brexit_tusk_halasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d03abf-b93f-4475-97f9-88a790bf234d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_brexit_tusk_halasztas","timestamp":"2019. április. 05. 05:34","title":"Egyéves halasztást javasolna Donald Tusk a Brexit-káosz megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf438ae7-9483-4ed5-9582-a05acefd5888","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évente átlagosan nyolc gyermek veszíti életét közúti balesetben Ausztriában, és több mint 300 gyermek sérül meg.","shortLead":"Évente átlagosan nyolc gyermek veszíti életét közúti balesetben Ausztriában, és több mint 300 gyermek sérül meg.","id":"20190405_baleset_gazolas_gyermek_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf438ae7-9483-4ed5-9582-a05acefd5888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa705e8b-380f-4883-ba7a-52202120f15c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_baleset_gazolas_gyermek_autos","timestamp":"2019. április. 05. 12:12","title":"Dupla büntetést kaphat, aki gyereket üt el Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1774ba-6d63-4502-a3a2-aec10f598184","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akartak senkit megbántani a könyvégetéssel.","shortLead":"Nem akartak senkit megbántani a könyvégetéssel.","id":"20190404_Bocsanatot_kert_a_Harry_Potteregeto_pap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1774ba-6d63-4502-a3a2-aec10f598184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce11819-139e-41cb-b4ab-a182e3193711","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Bocsanatot_kert_a_Harry_Potteregeto_pap","timestamp":"2019. április. 04. 10:39","title":"Bocsánatot kért a Harry Potter-égető pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8712b95a-95b2-4377-83ca-c9a72ad9b53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őszi önkormányzati választásokra összeállt az ellenzék, közösen indulnak a Fidesz ellen.","shortLead":"Az őszi önkormányzati választásokra összeállt az ellenzék, közösen indulnak a Fidesz ellen.","id":"20190405_Kecskemeten_is_kozosen_indul_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8712b95a-95b2-4377-83ca-c9a72ad9b53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938b6fc0-8cf7-4f54-9c0e-6d6ef39fa23b","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Kecskemeten_is_kozosen_indul_az_ellenzek","timestamp":"2019. április. 05. 09:02","title":"Kecskeméten is közösen indul az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]