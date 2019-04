Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"902e0d92-c916-48f0-8266-94ac8154fea0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 10-én hatástalanítják a szerkezeteket, amelyek az átépítés alatt álló Koltai Jenő Sportközpont területén kerültek elő.","shortLead":"Április 10-én hatástalanítják a szerkezeteket, amelyek az átépítés alatt álló Koltai Jenő Sportközpont területén...","id":"20190403_Tobb_vilaghaborus_bombat_is_talaltak_a_Testnevelesi_Egyetem_teruleten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902e0d92-c916-48f0-8266-94ac8154fea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d964366a-8af4-48a1-9331-93f175d0f20e","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Tobb_vilaghaborus_bombat_is_talaltak_a_Testnevelesi_Egyetem_teruleten","timestamp":"2019. április. 03. 15:42","title":"Több világháborús bombát is találtak a Testnevelési Egyetem területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadbb73d-b406-46bb-8a16-1e3ffc1d547b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Joaquin Phoenix alakítása tragikus erővel ábrázolja Batman ősellenségének drámáját.","shortLead":"Joaquin Phoenix alakítása tragikus erővel ábrázolja Batman ősellenségének drámáját.","id":"20190403_Szivszorito_es_megis_kokemeny_a_Jokerelozmenyfilm_elso_trailere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cadbb73d-b406-46bb-8a16-1e3ffc1d547b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2914398-8a4b-40d5-be98-59d09134def8","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_Szivszorito_es_megis_kokemeny_a_Jokerelozmenyfilm_elso_trailere","timestamp":"2019. április. 03. 15:49","title":"Szívszorító és mégis kőkemény a Joker-előzményfilm első trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előző évinek több mint a másfélszeresére nőtt az árbevétel.","shortLead":"Az előző évinek több mint a másfélszeresére nőtt az árbevétel.","id":"20190404_Meszaros_most_nagyon_orulhet_eddigi_legsikeresebb_evet_zarta_a_Hunguest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ef3edb-aa88-4c52-ab15-6d01734f6b72","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Meszaros_most_nagyon_orulhet_eddigi_legsikeresebb_evet_zarta_a_Hunguest","timestamp":"2019. április. 04. 08:54","title":"Mészáros most nagyon örülhet, eddigi legsikeresebb évét zárta a Hunguest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3aab273-ab01-4081-87d0-c2f1f0a400e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erős szél felkapta a pótkocsikat, párszor megpörgette őket, majd továbbállt és egy törmelékhalom maradt csak utána. ","shortLead":"Az erős szél felkapta a pótkocsikat, párszor megpörgette őket, majd továbbállt és egy törmelékhalom maradt csak utána. ","id":"20190403_lakokocsi_parkolo_autos_video_tornado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3aab273-ab01-4081-87d0-c2f1f0a400e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addaaf14-c2c0-4297-9b91-672a7d110e47","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_lakokocsi_parkolo_autos_video_tornado","timestamp":"2019. április. 03. 15:38","title":"Repkedtek a lakókocsik egy parkolóban, amikor megérkezett a tornádó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bálnák eredetileg szárazföldi patás állatok voltak, majd egyre inkább alkalmazkodtak a vízi élethez. ","shortLead":"A bálnák eredetileg szárazföldi patás állatok voltak, majd egyre inkább alkalmazkodtak a vízi élethez. ","id":"20190405_Osi_negylabu_balna_maradvanyaira_bukkantak_Peruban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a7dc87-02c6-4a8d-a35a-44847ece1c7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_Osi_negylabu_balna_maradvanyaira_bukkantak_Peruban","timestamp":"2019. április. 05. 12:33","title":"Ősi négylábú bálna maradványaira bukkantak Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ea900d-7c1a-493c-b3d5-f4185be21482","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégvezető 11 millió forintnyi porcelánt vitt haza a gyárból.","shortLead":"A cégvezető 11 millió forintnyi porcelánt vitt haza a gyárból.","id":"20190405_Sikkasztas_miatt_emeltek_vadat_a_Zsolnaygyar_vezetoje_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4ea900d-7c1a-493c-b3d5-f4185be21482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1597b071-b04f-48f0-b440-3170460d1b49","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_Sikkasztas_miatt_emeltek_vadat_a_Zsolnaygyar_vezetoje_ellen","timestamp":"2019. április. 05. 09:30","title":"Sikkasztás miatt emeltek vádat a Zsolnay-gyár vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8752e3-a024-4c98-94e7-b69752a06f26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar IT-cégek egy közös projektben fognának össze azért, hogy könnyebbé tegyék a látássérült emberek hétköznapjait.","shortLead":"A magyar IT-cégek egy közös projektben fognának össze azért, hogy könnyebbé tegyék a látássérült emberek hétköznapjait.","id":"20190403_informatika_it_osszefogas_latasserult_emberek_akadalymentesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f8752e3-a024-4c98-94e7-b69752a06f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865c4412-e1d2-47b1-bc3e-17675f569c83","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_informatika_it_osszefogas_latasserult_emberek_akadalymentesites","timestamp":"2019. április. 03. 18:43","title":"80 ezer ember életét teheti könnyebbé egy új magyar kezdeményezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddig közösen birtokolt Amazon-részvények háromnegyedét kapja meg Jeff Bezos, de a vállalatbirodalmuk többi részéről is megállapodtak.","shortLead":"Az eddig közösen birtokolt Amazon-részvények háromnegyedét kapja meg Jeff Bezos, de a vállalatbirodalmuk többi részéről...","id":"20190404_Megegyeztek_Bezosek_igy_osztjak_fel_a_dollarmilliardos_vagyont_a_valasuk_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c7f9e2-3323-4069-852f-b1e0eac82679","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Megegyeztek_Bezosek_igy_osztjak_fel_a_dollarmilliardos_vagyont_a_valasuk_utan","timestamp":"2019. április. 04. 20:10","title":"Megegyeztek Bezosék: így osztják fel a dollármilliárdos vagyont a válásuk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]