[{"available":true,"c_guid":"189d58e7-b27d-4e07-80f3-94d2961c16f6","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Még csak most kezdték a forgalmazását, de máris nagy jövőt jósolnak a fitoplanktonnal infuzionált extraszűz olívaolajnak.","shortLead":"Még csak most kezdték a forgalmazását, de máris nagy jövőt jósolnak a fitoplanktonnal infuzionált extraszűz...","id":"20190405_Plankton_olaj_a_tenger_szakacsatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=189d58e7-b27d-4e07-80f3-94d2961c16f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982875af-4b71-4f9d-893e-76a3db4216be","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Plankton_olaj_a_tenger_szakacsatol","timestamp":"2019. április. 05. 19:19","title":"Planktonolaj a tenger szakácsától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fdf2fa-60f4-41ed-8a78-f0b8e4d3d84d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alig 7000 lelkes Brande városában egy 320 méteres felhőkarcolót húznak majd fel 2023-ig. A választás nem véletlenül esett éppen erre a településre.","shortLead":"Az alig 7000 lelkes Brande városában egy 320 méteres felhőkarcolót húznak majd fel 2023-ig. A választás nem véletlenül...","id":"20190404_dania_brande_bestseller_torony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8fdf2fa-60f4-41ed-8a78-f0b8e4d3d84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb15ad5-babf-40e5-8d13-18570fb4503f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_dania_brande_bestseller_torony","timestamp":"2019. április. 04. 11:03","title":"320 méter magas, óriási felhőkarcolót húznak fel egy kis dán falu közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A BKK-járatok is terelve járnak.","shortLead":"A BKK-járatok is terelve járnak.","id":"20190405_Szombaton_lezarjak_az_Andrassy_utat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f11f78-6d48-4ec3-8fd1-2a60095e177a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_Szombaton_lezarjak_az_Andrassy_utat","timestamp":"2019. április. 05. 11:30","title":"Szombaton lezárják az Andrássy utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon sem hajlandó az egyház elszámolni a vádakkal.","shortLead":"Magyarországon sem hajlandó az egyház elszámolni a vádakkal.","id":"20190404_A_papok_10_szazaleka_erintett__allitja_a_gyerekmolesztalasok_utan_kutato_ujsagiro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f8be7a-7796-4db3-9b5b-9a5660135426","keywords":null,"link":"/elet/20190404_A_papok_10_szazaleka_erintett__allitja_a_gyerekmolesztalasok_utan_kutato_ujsagiro","timestamp":"2019. április. 04. 19:52","title":"A papok 10 százaléka érintett – állítja a gyerekmolesztálások után kutató újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3819307a-3dc4-48e6-8532-f91ed3e5a52d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány és az ellenzék vezetőjének tárgyalásairól kiszivárgott hírek szerint Theresa May kabinetje már nem feltétlenül ellenzi egy újabb referendum megtartását.","shortLead":"A kormány és az ellenzék vezetőjének tárgyalásairól kiszivárgott hírek szerint Theresa May kabinetje már nem...","id":"20190404_Megis_elkepzelheto_ujabb_Brexitnepszavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3819307a-3dc4-48e6-8532-f91ed3e5a52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d328a657-d7f6-48df-ac8e-7f5991012c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Megis_elkepzelheto_ujabb_Brexitnepszavazas","timestamp":"2019. április. 04. 20:21","title":"Mégis elképzelhető újabb Brexit-népszavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4265051-f4dd-4d86-882d-cb5b88dde526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le kéne bontani a XIII. kerületi szégyenfoltot, de egymásra mutogatnak az illetékesek.\r

\r

","shortLead":"Le kéne bontani a XIII. kerületi szégyenfoltot, de egymásra mutogatnak az illetékesek.\r

\r

","id":"20190403_Kis_magyar_abszurd_senki_nem_vallalja_a_rohado_telefonfulkeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4265051-f4dd-4d86-882d-cb5b88dde526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15eaaa8-f2d9-49ef-9ea3-b0544e6cd838","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Kis_magyar_abszurd_senki_nem_vallalja_a_rohado_telefonfulkeket","timestamp":"2019. április. 03. 20:47","title":"Kis magyar abszurd: senki nem vállalja a rohadó telefonfülkéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5809bcf-75d9-419c-aff2-87afc8ff3545","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pálinkáért vívott szabadságharcban vérzik el a magyar pálinka. Az otthon főzött párlatok feketekereskedelme, az illegálisan üzemeltetett bérfőzdék elburjánzása teljesen kifekteti a legálisan működő, adófizető pálinkásokat. ","shortLead":"A pálinkáért vívott szabadságharcban vérzik el a magyar pálinka. Az otthon főzött párlatok feketekereskedelme...","id":"20190404_Kivegzi_a_kormany_a_palinkafozest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5809bcf-75d9-419c-aff2-87afc8ff3545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48300d5d-98ef-40d4-a553-8a4641c06cb9","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Kivegzi_a_kormany_a_palinkafozest","timestamp":"2019. április. 04. 13:46","title":"Az adómentességgel végzi ki a kormány a magyar pálinkafőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 78 éves nő a helyszínen meghalt. A gázolás Hiricsen történt.","shortLead":"A 78 éves nő a helyszínen meghalt. A gázolás Hiricsen történt.","id":"20190405_Busz_gazolt_halalra_egy_idos_not_Baranya_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61aab72-0caf-4117-bf70-20a44adbafe4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_Busz_gazolt_halalra_egy_idos_not_Baranya_megyeben","timestamp":"2019. április. 05. 16:25","title":"Busz gázolt halálra egy idős nőt Baranya megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]