[{"available":true,"c_guid":"02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghallgatásokat tartanának a Sargentini-jelentésben leírt problémákról az Általános Ügyek Tanácsában. ","shortLead":"Meghallgatásokat tartanának a Sargentini-jelentésben leírt problémákról az Általános Ügyek Tanácsában. ","id":"20190404_A_legnagyobb_jogvedo_szervezetek_surgetik_az_Europai_Uniot_hogy_vizsgalja_tovabb_a_magyar_jogallamisagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e156aa8-ab6d-4aef-9d79-ca542b82cdc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_A_legnagyobb_jogvedo_szervezetek_surgetik_az_Europai_Uniot_hogy_vizsgalja_tovabb_a_magyar_jogallamisagot","timestamp":"2019. április. 04. 17:38","title":"A legnagyobb jogvédő szervezetek sürgetik az EU-t, hogy vizsgálja tovább a magyar jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem követi Katalin hercegné és Diana példáját.","shortLead":"Nem követi Katalin hercegné és Diana példáját.","id":"20190404_Meghan_Markle_a_kiralyi_szules_szabalyait_is_felrugja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aef72ce-d3eb-4f2f-9ad2-9a10dd5ad132","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Meghan_Markle_a_kiralyi_szules_szabalyait_is_felrugja","timestamp":"2019. április. 04. 12:39","title":"Meghan Markle a királyi szülés szokásait is felrúgja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477a9d99-b461-440b-a122-4924eb980bf5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csapattársa, Leonardo Bonucci szerint a Juventus és az olasz válogatott elefántcsontparti származású támadója, Moise Kean maga is tehet arról, hogy kedden este a Cagliari szurkolói megnyilvánulásainak céltáblájává vált. \r

