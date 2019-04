Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Karbantartást végeznek, a pótlóbusz csak a Szent Imre térig közlekedik a Boráros tértől.","shortLead":"Karbantartást végeznek, a pótlóbusz csak a Szent Imre térig közlekedik a Boráros tértől.","id":"20190404_Nem_kozlekedik_a_csepeli_HEV_ket_hetvegen_at","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5292a1c7-84bd-47a5-b716-812c3131e5be","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190404_Nem_kozlekedik_a_csepeli_HEV_ket_hetvegen_at","timestamp":"2019. április. 04. 17:33","title":"Nem közlekedik a csepeli HÉV a két következő hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Komolyabb lehűlés nem várható, de csapadékosabb lesz az időjárás április első hétvégéjén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Komolyabb lehűlés nem várható, de csapadékosabb lesz az időjárás április első hétvégéjén – derül ki az Országos...","id":"20190404_fordulat_kovetkezik_az_idojarasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4ab776-d37a-43e5-990c-4517bcbe5634","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_fordulat_kovetkezik_az_idojarasban","timestamp":"2019. április. 04. 15:25","title":"Fordulat következik az időjárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"50 ember megölésével vádolják.","shortLead":"50 ember megölésével vádolják.","id":"20190405_Pszichiatriai_vizsgalatot_vegeznek_a_christchurchi_merenylon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c560cc-0851-4809-99a1-511ac2b3a1e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190405_Pszichiatriai_vizsgalatot_vegeznek_a_christchurchi_merenylon","timestamp":"2019. április. 05. 05:19","title":"Pszichiátriai vizsgálatot végeznek a christchurchi merénylőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsőre talán jó ötletnek tűnik, hogy az üdítős fémdobozokat összegyűrve dobjuk a \"rendes\" szemetesbe is, pedig nem az. Kivétel persze akad – aki igazán jót szeretne tenni, annak érdemes odafigyelnie.","shortLead":"Elsőre talán jó ötletnek tűnik, hogy az üdítős fémdobozokat összegyűrve dobjuk a \"rendes\" szemetesbe is, pedig nem az...","id":"20190404_italos_doboz_femdoboz_ujrahasznositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e5f72b-2a32-4c31-86fb-5224448db4f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_italos_doboz_femdoboz_ujrahasznositas","timestamp":"2019. április. 04. 09:03","title":"Óriási tévhit: ne nyomja össze a fémdobozokat, amikor kidobja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ea900d-7c1a-493c-b3d5-f4185be21482","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégvezető 11 millió forintnyi porcelánt vitt haza a gyárból.","shortLead":"A cégvezető 11 millió forintnyi porcelánt vitt haza a gyárból.","id":"20190405_Sikkasztas_miatt_emeltek_vadat_a_Zsolnaygyar_vezetoje_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4ea900d-7c1a-493c-b3d5-f4185be21482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1597b071-b04f-48f0-b440-3170460d1b49","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_Sikkasztas_miatt_emeltek_vadat_a_Zsolnaygyar_vezetoje_ellen","timestamp":"2019. április. 05. 09:30","title":"Sikkasztás miatt emeltek vádat a Zsolnay-gyár vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902e0d92-c916-48f0-8266-94ac8154fea0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 10-én hatástalanítják a szerkezeteket, amelyek az átépítés alatt álló Koltai Jenő Sportközpont területén kerültek elő.","shortLead":"Április 10-én hatástalanítják a szerkezeteket, amelyek az átépítés alatt álló Koltai Jenő Sportközpont területén...","id":"20190403_Tobb_vilaghaborus_bombat_is_talaltak_a_Testnevelesi_Egyetem_teruleten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902e0d92-c916-48f0-8266-94ac8154fea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d964366a-8af4-48a1-9331-93f175d0f20e","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Tobb_vilaghaborus_bombat_is_talaltak_a_Testnevelesi_Egyetem_teruleten","timestamp":"2019. április. 03. 15:42","title":"Több világháborús bombát is találtak a Testnevelési Egyetem területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb728ac2-35f6-424a-8956-4cac96478a40","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Három év után közös megegyezéssel távozik a TV2-csoporttól Dirk Gerkens, a csatorna vezérigazgatója és igazgatósági tagja.","shortLead":"Három év után közös megegyezéssel távozik a TV2-csoporttól Dirk Gerkens, a csatorna vezérigazgatója és igazgatósági...","id":"20190403_dirk_gerkens_tavozas_kozos_megegyezes_tv2_csoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb728ac2-35f6-424a-8956-4cac96478a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314033bf-b3a9-49f6-81b2-957eee3b8e3c","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_dirk_gerkens_tavozas_kozos_megegyezes_tv2_csoport","timestamp":"2019. április. 03. 17:35","title":"Távozik Dirk Gerkens a TV2-csoporttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c860cc44-99bb-4645-8cd4-eae7297099ed","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Egy rockzenekar backstage-ében uralkodó állapotokról azért vannak elképzeléseink. De milyen a hangulat a színpad mögött akkor, ha egy szimfonikus zenekar éppen Bartók Bélára hangolódik, és az Elba partján, a hamburgi Elbphilharmonie épületében készül a koncertjére? Elkísértük a Budapesti Fesztiválzenekart a német városba, ott voltunk velük a próbán, a backstage-ben és a fellépésükön is. A hangzást nem, de a látványt meg tudtuk örökíteni.","shortLead":"Egy rockzenekar backstage-ében uralkodó állapotokról azért vannak elképzeléseink. De milyen a hangulat a színpad mögött...","id":"20190404_BFZ_galeria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c860cc44-99bb-4645-8cd4-eae7297099ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bce1f2-d64b-4cff-b6e4-c749f652665c","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190404_BFZ_galeria","timestamp":"2019. április. 04. 18:17","title":"Csillogó hangszerek, elképesztő látvány – ilyen a Fesztiválzenekar, ha nem halljuk, csak látjuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]