[{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különösen a dízelnél várható hosszabb távon is drágulás.","shortLead":"Különösen a dízelnél várható hosszabb távon is drágulás.","id":"20190407_Rossz_hir_az_autosoknak_400_forint_fole_emelkedhet_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925d95d2-6b77-4566-ac7e-c718c6ccbc5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Rossz_hir_az_autosoknak_400_forint_fole_emelkedhet_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2019. április. 07. 11:30","title":"Rossz hír az autósoknak: 400 forint fölé emelkedhet az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcb310a-389e-40ea-8e75-8fcafa81ebe9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De az útfelújítást csak augusztusban kezdik el. ","shortLead":"De az útfelújítást csak augusztusban kezdik el. ","id":"20190408_250_milliobol_kell_rendebehozni_a_metropotlo_altal_kijart_savokat_a_Vaci_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdcb310a-389e-40ea-8e75-8fcafa81ebe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23522896-380f-443e-b9ab-4d634acd6137","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_250_milliobol_kell_rendebehozni_a_metropotlo_altal_kijart_savokat_a_Vaci_uton","timestamp":"2019. április. 08. 05:56","title":"250 millióból kell rendbe hozni a metrópótló által kijárt sávokat a Váci úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef4cdf9-a00f-44fa-bea9-03bbdd394164","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az öregecske román személyautó sokkal több egyszerű közlekedési eszköznél, valódi muzeális értéket képvisel.","shortLead":"Ez az öregecske román személyautó sokkal több egyszerű közlekedési eszköznél, valódi muzeális értéket képvisel.","id":"20190407_patika_allapotu_a_legdragabb_elado_itthoni_regi_dacia_mutatjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef4cdf9-a00f-44fa-bea9-03bbdd394164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf8c5f7-1ddb-479b-aeb6-ec64dcdff184","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_patika_allapotu_a_legdragabb_elado_itthoni_regi_dacia_mutatjuk","timestamp":"2019. április. 07. 06:41","title":"Patika állapotú a legdrágább eladó itthoni régi Dacia, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3e401a-66a4-49d1-8c3a-ae50ee3934f5","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokszor az az ok, hogy a bevállalt gyerekek soha nem születnek meg, de problémákat okoz a válás is.","shortLead":"Sokszor az az ok, hogy a bevállalt gyerekek soha nem születnek meg, de problémákat okoz a válás is.","id":"20190408_Tizmilliardokkal_tartoznak_a_szocpolosok_az_allamnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e3e401a-66a4-49d1-8c3a-ae50ee3934f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bce099-1840-4199-9572-fb3f4e8ed1f6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190408_Tizmilliardokkal_tartoznak_a_szocpolosok_az_allamnak","timestamp":"2019. április. 08. 11:35","title":"Több tízmilliárddal tartoznak a szocpolosok az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":" ","shortLead":" ","id":"20190408_Fellazadt_egy_auto_Kalinyingradban_es_tamadast_intezett_egy_epulet_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d612291-4a5f-4c55-8907-bce4073ce1ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_Fellazadt_egy_auto_Kalinyingradban_es_tamadast_intezett_egy_epulet_ellen","timestamp":"2019. április. 08. 09:56","title":"Fellázadt egy autó Kalinyingrádban, és támadást intézett egy épület ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcb5315-7458-44ac-b6c5-4fb3170a07ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, miért, de felszállás után aktiválódott egy Rafale B típusú vadászgép katapultja az egyik \"sétarepülés\" során.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért, de felszállás után aktiválódott egy Rafale B típusú vadászgép katapultja az egyik...","id":"20190408_vadaszrepulogep_katapult_rafale_b","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfcb5315-7458-44ac-b6c5-4fb3170a07ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb433e5-9e35-4fe2-ba40-43edea66de85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_vadaszrepulogep_katapult_rafale_b","timestamp":"2019. április. 08. 08:03","title":"Vadászgépből lőtte ki a katapult a 64 éves férfit, aki utasként ment volna egy kört a géppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa88d74d-d725-4886-88d3-a09402ccf649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a miniszterelnök nyakkendője volt kék a pénteki, a Fidesz európai parlamenti (EP) választási programját bemutató, Parlamenti Szalon című rendezvényen. Ezen kívül semmi külső jele (legalábbis színben) nem volt annak, hogy mi lesz május 26-án – a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Csak a miniszterelnök nyakkendője volt kék a pénteki, a Fidesz európai parlamenti (EP) választási programját bemutató...","id":"20190407_Europa_kiado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa88d74d-d725-4886-88d3-a09402ccf649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496c4032-3e2d-4600-b019-7f21ca3dfa9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Europa_kiado","timestamp":"2019. április. 07. 18:00","title":"Európa kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd38f032-b184-4d86-8aa1-e2af0eae91c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A művész a szatmárnémeti társulat örökös tagja volt.","shortLead":"A művész a szatmárnémeti társulat örökös tagja volt.","id":"20190407_Meghalt_Elekes_Emma_szineszno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd38f032-b184-4d86-8aa1-e2af0eae91c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551c1c2e-f255-4015-a9a9-e9857a1ab60e","keywords":null,"link":"/kultura/20190407_Meghalt_Elekes_Emma_szineszno","timestamp":"2019. április. 07. 13:29","title":"Meghalt Elekes Emma színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]