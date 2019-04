Nemrégiben egy kis időre felbukkant a Google saját oldalán egy új, hangszórós okoskijelző, a Nest Hub Max, s most egy telefon, a Pixel 3a néhány részlete jelent meg a keresőóriás oldalán – írja a The Verge. Igaznak bizonyult tehát a márciusi pletyka: a készülék neve Pixel 3a lesz. Nyílt titok, hogy a Google tervezi Pixel-telefonjainak olcsóbb változatát, és ez a mostani szivárgás nemcsak ezt támasztja alá, hanem arra is utal, hogy a cég hamarosan bemutatja majd az eszközt. Hasonló következtetést szűrhettünk le egyébként pár napja az egyik Google-alelnök tweetjéből is.

© The Verge

Időközben egy reddit-felhasználó még specifikációkra is rábukkant a Google Play Console-on két új, Sargo és Bonito kódnevű telefonokkal kapcsolatban (vélhetően a Pixel 3a-ról és a Pixel 3a XL-ről van szó). Ezek 5,6”-es és 6”-esek lesznek, 1080p OLED kijelzővel érkeznek, Qualcomm Snapdragon 670, illetve Snapdragon 710 processzor dolgozik majd bennük 4 GB RAM-mal és 64 GB belső tárhellyel. 12 MP-es hátoldali kamerát kaphatnak, és legalább az egyik modellre visszatér a 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó.

A The Verge osztotta meg azt az értesülést is, hogy a telefonok mellett az évközbeni jelző is szerepelt, azaz valószínűleg nem kell várni velük a szokott októberi Google-eseményig, hanem már nyáron, sőt akár a májusi Google I/O 2019 fejlesztői konferencián is bejelenthetik ezeket.

