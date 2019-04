Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert azonban megerősítette, biztosan elindul a főpolgármesteri posztért.","shortLead":"Puzsér Róbert azonban megerősítette, biztosan elindul a főpolgármesteri posztért.","id":"20190409_LMP_Nem_adtunk_felhatalmazast_Puzsernak_hogy_kiszalljon_az_elovalasztasbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2779c05f-e2e0-4c9b-8e4f-7aa752e406f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_LMP_Nem_adtunk_felhatalmazast_Puzsernak_hogy_kiszalljon_az_elovalasztasbol","timestamp":"2019. április. 09. 09:54","title":"Az LMP szerint Puzsér a párt beleegyezése nélkül szállt ki az előválasztásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134bf9ed-3ddf-42f6-ad54-4d0a9d3e796f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Paulát Balázs Andrea, Mézga Gézát Magyar Attila és Bodrogi Attila alakítják. A zenés vígjátékot április közepén mutatják be. ","shortLead":"Paulát Balázs Andrea, Mézga Gézát Magyar Attila és Bodrogi Attila alakítják. A zenés vígjátékot április közepén...","id":"20190409_Szindarab_keszult_a_Mezga_csaladbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=134bf9ed-3ddf-42f6-ad54-4d0a9d3e796f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149a5651-fd51-4f64-8dba-27469400352e","keywords":null,"link":"/kultura/20190409_Szindarab_keszult_a_Mezga_csaladbol","timestamp":"2019. április. 09. 09:54","title":"Színdarab készült a Mézga családból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsősorban a megelőzésére, a betegségek elkerülésére, az egészségben töltött évek meghosszabbítására támaszkodva új egészségkultúrát akar a kormány meghonosítani.\r

\r

","shortLead":"Elsősorban a megelőzésére, a betegségek elkerülésére, az egészségben töltött évek meghosszabbítására támaszkodva új...","id":"20190408_Kasler_uj_egeszsegkulturat_szeretne_megvalositani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd0bc7e-8e44-419f-b579-ab4bef92fe66","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Kasler_uj_egeszsegkulturat_szeretne_megvalositani","timestamp":"2019. április. 08. 12:44","title":"Kásler új egészségkultúrát szeretne megvalósítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur várhatja kedvezőbb helyzetből a labdarúgó Bajnokok Ligája angol házi negyeddöntőjének visszavágóját, miután 1-0-ra legyőzte a vendég Manchester Cityt. A másik keddi mérkőzésen a Liverpool 2-0-ra verte a vendég FC Portót.","shortLead":"A Tottenham Hotspur várhatja kedvezőbb helyzetből a labdarúgó Bajnokok Ligája angol házi negyeddöntőjének...","id":"20190410_BL_Nagyot_lepett_a_Liverpool_az_elodonto_fele_elonyben_a_Tottenham_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3fcaf6-1642-48a0-ba27-a247cb0a7433","keywords":null,"link":"/sport/20190410_BL_Nagyot_lepett_a_Liverpool_az_elodonto_fele_elonyben_a_Tottenham_is","timestamp":"2019. április. 10. 05:13","title":"BL: Nagyot lépett a Liverpool az elődöntő felé, előnyben a Tottenham is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Diego García-Sayán korábban már a magyar kormánynak is írt levelet, de választ nem kapott.","shortLead":"Diego García-Sayán korábban már a magyar kormánynak is írt levelet, de választ nem kapott.","id":"20190408_ENSZszakerto_Veszelyben_a_magyar_birosagok_fuggetlensege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1f5e8-62ce-4196-b323-5468cfc60cd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_ENSZszakerto_Veszelyben_a_magyar_birosagok_fuggetlensege","timestamp":"2019. április. 08. 13:41","title":"ENSZ-szakértő: Veszélyben a magyar bíróságok függetlensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2450312c-9589-4d41-9a44-618690d75c33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hungaroring tanpályáján 18 abroncsgarnitúrát vetettek össze.","shortLead":"A Hungaroring tanpályáján 18 abroncsgarnitúrát vetettek össze.","id":"20190409_Itt_a_legfrissebb_magyar_nyarigumiteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2450312c-9589-4d41-9a44-618690d75c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6f0c29-881b-46ee-813e-d739b96aac34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Itt_a_legfrissebb_magyar_nyarigumiteszt","timestamp":"2019. április. 09. 15:19","title":"Itt a 2019-es magyar nyárigumi-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Rábólintottak a Konzum és az Opus rendkívüli közgyűlésén az összeolvadás feltételeire.","shortLead":"Rábólintottak a Konzum és az Opus rendkívüli közgyűlésén az összeolvadás feltételeire.","id":"20190409_Megszavaztak_junius_30an_egyesul_Meszaros_Lorinc_ket_nagy_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761d6f4e-a94d-4b17-89cf-66ef56fbcd9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Megszavaztak_junius_30an_egyesul_Meszaros_Lorinc_ket_nagy_cege","timestamp":"2019. április. 09. 14:28","title":"Megszavazták: június 30-án egyesül Mészáros Lőrinc két nagy cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98473729-d042-417b-b7d4-405182febc74","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illegális delfinbörtönben sínylődő állatokat kínai delfináriumokba adták volna tovább, de a nemzetközi felháborodás hatására a Kreml közbelépett.","shortLead":"Az illegális delfinbörtönben sínylődő állatokat kínai delfináriumokba adták volna tovább, de a nemzetközi felháborodás...","id":"20190408_Elengedik_az_Oroszorszagban_raboskodo_ceteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98473729-d042-417b-b7d4-405182febc74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e95657-da57-421d-b758-823d76c947bf","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Elengedik_az_Oroszorszagban_raboskodo_ceteket","timestamp":"2019. április. 08. 13:46","title":"Elengedik az Oroszországban raboskodó ceteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]