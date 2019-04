Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már 2014-ben is nagyobb volt a magyarok leggazdagabb egytizedének vagyonkoncentrációja, mint amivel eddig számoltunk, és azóta nőtt, már a lakosság teljes vagyonának 56 százaléka a legfölső tized kezében van. A háztartások szegényebbik felének csak az összvagyon 8,9 százaléka jut. ","shortLead":"Már 2014-ben is nagyobb volt a magyarok leggazdagabb egytizedének vagyonkoncentrációja, mint amivel eddig számoltunk...","id":"20190411_Sokkal_nagyobb_az_egyenlotlenseg_Magyarorszagon_mint_eddig_hittuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268ce47e-c122-4a48-8596-676b01bd8865","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Sokkal_nagyobb_az_egyenlotlenseg_Magyarorszagon_mint_eddig_hittuk","timestamp":"2019. április. 11. 14:20","title":"Annyit is ér? Kiderült, mennyit keres és mennyije van a 100 ezer leggazdagabb magyarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4cbff3b-e788-4f87-94f6-7d6e10f2cb4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csányi Sándor igazságtalannak nevezte a tranzakciós illetéket.","shortLead":"Csányi Sándor igazságtalannak nevezte a tranzakciós illetéket.","id":"20190412_Mint_a_regi_szep_idokben_az_OTPvezer_szerint_egy_nagybank_is_eleg_lenne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4cbff3b-e788-4f87-94f6-7d6e10f2cb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7282860-7945-4e77-b100-97375dab0f1a","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Mint_a_regi_szep_idokben_az_OTPvezer_szerint_egy_nagybank_is_eleg_lenne","timestamp":"2019. április. 12. 14:23","title":"Mint a régi szép időkben: az OTP-vezér szerint egy nagybank is elég lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abcaf039-eaa2-43a4-a1ef-16a91077ac01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy brit művész nagyot mert álmodni, és elképesztette a milánóiakat.\r

Az MTI kiprovokál két, politikailag hasznosítható szót az Európai Bizottság szóvivőjétől, majd hagyja, hogy azt a kormány embere igyekezzen rémhírek tálalása mellett szavazatra váltani. És persze beszámol róla.","shortLead":"A magyar kormány és sajtójának összejátszását ritkán lehet úgy tetten érni, mint a héten Brüsszelben és Budapesten...","id":"20190412_Az_MTI_nek_nem_jut_mas_csak_a_szegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d775a8-ca2e-422d-99aa-853422443d64","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Az_MTI_nek_nem_jut_mas_csak_a_szegyen","timestamp":"2019. április. 12. 11:12","title":"Kínos percek: Az MTI akkor is kiszolgálja a kormányt, ha Brüsszelben megszégyenül tudósítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vették Londonban Julian Assange-t, a Wikileaks kiszivárogtató oldal alapítóját, aki hét évig bujkált a brit fővárosban lévő ecuadori nagykövetségen.","shortLead":"Őrizetbe vették Londonban Julian Assange-t, a Wikileaks kiszivárogtató oldal alapítóját, aki hét évig bujkált a brit...","id":"20190411_Londonban_letartoztattak_Assanget_a_Wikileaks_alapitojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b639fe5-1b92-4aa2-bb12-756abe8827a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Londonban_letartoztattak_Assanget_a_Wikileaks_alapitojat","timestamp":"2019. április. 11. 11:54","title":"Londonban letartóztatták Assange-t, a Wikileaks alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bc6deb-2bb2-41c0-a6ca-e9c6465e0b31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészítsen ki tíz verset!","shortLead":"Egészítsen ki tíz verset!","id":"20190411_Magyar_kolteszet_napja_kviz_jatek_vers","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96bc6deb-2bb2-41c0-a6ca-e9c6465e0b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebd1290-ce7a-446f-a6b2-20e9a257d6e0","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Magyar_kolteszet_napja_kviz_jatek_vers","timestamp":"2019. április. 11. 09:25","title":"Tán csodállak, ámde nem szeretlek - avagy tesztelje, mennyire ismeri a magyar verseket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a121324-89e7-43f6-b205-0789116f5a5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új dizájnnal mutatta be a Samsung a Galaxy A80-as készülékét, aminél egy igen látványos újdonsággal érték el, hogy már-már csupakijelzős telefon legyen.","shortLead":"Új dizájnnal mutatta be a Samsung a Galaxy A80-as készülékét, aminél egy igen látványos újdonsággal érték el...","id":"20190410_samsung_galaxy_a80_okostelefon_android_forgathato_kamera_era_of_live","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a121324-89e7-43f6-b205-0789116f5a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc720a69-b3d5-4139-9131-6ea5f2b7dd85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_samsung_galaxy_a80_okostelefon_android_forgathato_kamera_era_of_live","timestamp":"2019. április. 10. 19:03","title":"Az év egyik legizgalmasabb telefonját mutatta be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6005e0b8-7ffd-470e-b4a3-9994a07ec672","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétszakaszos választás első körében húsz szövetségi tagállam és szövetségi igazgatás alatt álló régió 91 választási körzetében szavaznak. ","shortLead":"A hétszakaszos választás első körében húsz szövetségi tagállam és szövetségi igazgatás alatt álló régió 91 választási...","id":"20190411_india_parlamenti_valasztas_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6005e0b8-7ffd-470e-b4a3-9994a07ec672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbf0785-8147-4da2-83d0-6dd3cb6a1036","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_india_parlamenti_valasztas_2019","timestamp":"2019. április. 11. 05:52","title":"Már tart a választás a világ legnagyobb demokratikus országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]