[{"available":true,"c_guid":"6e3e7c59-f3a1-47c9-b48f-e8dfc8e84549","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia pontosabban felismeri a bőrrákot, mint az orvosok – erre a következtetésre jutottak német kutatók, akik 12 németországi egyetemi klinika dermatológusait versenyeztették egy külön e célra kifejlesztett számítógépes programmal.","shortLead":"A mesterséges intelligencia pontosabban felismeri a bőrrákot, mint az orvosok – erre a következtetésre jutottak német...","id":"20190413_borrak_felismerese_orvos_ember_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e3e7c59-f3a1-47c9-b48f-e8dfc8e84549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5b981b-29df-42fb-9993-fcbade3d6ae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_borrak_felismerese_orvos_ember_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. április. 13. 17:03","title":"Megmutattak a mesterséges intelligenciának 12 378 fotót, rögtön felismerte, melyik anyajegy veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1e8476-a387-4c69-a049-95003cfaec88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A békési megyeszékhelynek is lesz kerékpármegosztó rendszere. ","shortLead":"A békési megyeszékhelynek is lesz kerékpármegosztó rendszere. ","id":"20190413_Bekescsabanak_is_meglesz_a_sajat_Bubija","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac1e8476-a387-4c69-a049-95003cfaec88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ff048d-3293-4866-a08e-5843b5c61f3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Bekescsabanak_is_meglesz_a_sajat_Bubija","timestamp":"2019. április. 13. 10:55","title":"Békéscsabának is meglesz a saját Bubija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e9a199-40e4-4c1d-9232-7000fc1da75b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azoknak a rabszolgáknak a leszármazottait kárpótolnák, akiket az intézmény adott el 1838-ban. ","shortLead":"Azoknak a rabszolgáknak a leszármazottait kárpótolnák, akiket az intézmény adott el 1838-ban. ","id":"20190413_A_Georgetown_Egyetem_diakjai_karpotlast_fizetnenek_a_rabszolgak_leszarmazottainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30e9a199-40e4-4c1d-9232-7000fc1da75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabf6922-5ae6-4214-af00-f5d9242b2608","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_A_Georgetown_Egyetem_diakjai_karpotlast_fizetnenek_a_rabszolgak_leszarmazottainak","timestamp":"2019. április. 13. 11:59","title":"A Georgetown Egyetem diákjai kárpótlást fizetnének a rabszolgák leszármazottainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69a8d0-8ac3-42fc-9f32-bc75ea1684d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sundance Filmintézet rögtön elhatárolódott Sterling Van Wagenentől. ","shortLead":"A Sundance Filmintézet rögtön elhatárolódott Sterling Van Wagenentől. ","id":"20190412_Gyerekmolesztalas_vad_Sundance_Sterling_Van_Wagenen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d69a8d0-8ac3-42fc-9f32-bc75ea1684d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8a5591-2074-4e29-941c-c0aa78ecb062","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Gyerekmolesztalas_vad_Sundance_Sterling_Van_Wagenen","timestamp":"2019. április. 12. 16:45","title":"Gyerekmolesztálással vádolják a Sundance egyik alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A százméteres árok falaira helységneveket fognak felvésni. ","shortLead":"A százméteres árok falaira helységneveket fognak felvésni. ","id":"20190412_Fotok_igy_fog_kinezni_a_Nemzeti_Osszetartozas_arka_a_Kossuth_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd98aee-47b5-45ac-bf23-b95844ac5509","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Fotok_igy_fog_kinezni_a_Nemzeti_Osszetartozas_arka_a_Kossuth_teren","timestamp":"2019. április. 12. 15:21","title":"Fotók: Így fog kinézni a Nemzeti Összetartozás árka a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4cbff3b-e788-4f87-94f6-7d6e10f2cb4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csányi Sándor igazságtalannak nevezte a tranzakciós illetéket.","shortLead":"Csányi Sándor igazságtalannak nevezte a tranzakciós illetéket.","id":"20190412_Mint_a_regi_szep_idokben_az_OTPvezer_szerint_egy_nagybank_is_eleg_lenne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4cbff3b-e788-4f87-94f6-7d6e10f2cb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7282860-7945-4e77-b100-97375dab0f1a","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Mint_a_regi_szep_idokben_az_OTPvezer_szerint_egy_nagybank_is_eleg_lenne","timestamp":"2019. április. 12. 14:23","title":"Mint a régi szép időkben: az OTP-vezér szerint egy nagybank is elég lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kerekes Anna aranyérmet, Hámori Janka ezüstöt, Kocsis Anett és Mészáros Anna bronzérmet szerzett. Magyarország összetettben a 8. lett.","shortLead":"Kerekes Anna aranyérmet, Hámori Janka ezüstöt, Kocsis Anett és Mészáros Anna bronzérmet szerzett. Magyarország...","id":"20190413_Oriasi_magyar_siker_a_lanyoknak_rendezett_matematikai_diakolimpian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3135cb-b754-4166-9d55-fd691bde8c57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_Oriasi_magyar_siker_a_lanyoknak_rendezett_matematikai_diakolimpian","timestamp":"2019. április. 13. 14:21","title":"Óriási magyar siker a lányoknak rendezett matematikai diákolimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a27d7bb-a575-415d-8447-2c270c262280","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vitrinnek is hívhatnánk, ugyanis leginkább erre hasonlít a Panasonic érdekes fejlesztése. Valójában persze nem bútordarabról van szó.","shortLead":"Vitrinnek is hívhatnánk, ugyanis leginkább erre hasonlít a Panasonic érdekes fejlesztése. Valójában persze nem...","id":"20190412_panasonic_vitrine_uvegszekreny_oled_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a27d7bb-a575-415d-8447-2c270c262280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1bf8d8-44a3-4f18-9e08-c5db156e8f72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_panasonic_vitrine_uvegszekreny_oled_kijelzo","timestamp":"2019. április. 12. 08:33","title":"Nagyot néz, ha meglátja, milyen kijelzőt mutatott be a Panasonic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]