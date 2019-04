Igazán jól tette az Apple, hogy megbízta okosóráját a szívproblémák figyelésével is. Az eszköz immár sokadszor mentett életet.

A reddit egyik alszekciójába (/r/Apple) írta meg egy felhasználó, hogyan mentette meg az életét az Apple Watch. A készülék szívritmus-figyelésének, illetve a leadott riasztásnak köszönhetően nem végződött tragédiával az eset.

A beszámoló szerint a férfi az ágyban nézte a tévét, teljesen jól érezte magát, amikor hirtelen jelzett az Apple-órája, hogy extrém gyorsan ver a szíve. A férfi megijedt, azonnal hívta a mentőket, akik kórházba vitték. Az ottani vizsgálat megerősítette az Apple Watch jelzését, abnormálisan gyors volt a beteg szívverése. A diagnózis: supraventicularis tachycardia, egy olyan szívrendellenesség, ami kezelés nélkül nagyon súlyos következményekhez vezethet.

A férfi megkapta a megfelelő gyógyszereket © Imgur/ClockworkWXVII

A posztoló külön is kifejezi köszönetét az Apple-nek, hogy csodálatos eszközt készített, ami segít az embereknek abban, hogy ne haljanak meg. Szerinte ugyanis, ha nincs az a figyelmeztetés, akkor nem hívja a mentőket, és lehet, hogy ma már nem is élne. A poszt kommentjei között egyébként sokan számoltak be olyan esetről, amikor az Apple-óra figyelmeztette őket, hogy nem stimmel valami a szívükkel.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.