[{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A sodródó csillagközi testek új bolygók magjai lehetnek. Az olyan égitestek, mint a 2017-ben felfedezett Oumuamua, az új csillagrendszerek segítségére lehetnek bolygóik gyors kialakulásában – vélik a németországi Jülichben lévő Supercomputing Centre (JSC) és a belfasti Queens Egyetem kutatói.","shortLead":"A sodródó csillagközi testek új bolygók magjai lehetnek. Az olyan égitestek, mint a 2017-ben felfedezett Oumuamua...","id":"20190415_sodrodo_csillakozi_testek_aszteroidak_uj_bolygok_magjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac66a06-a6f6-4f31-8ccf-147240e894f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_sodrodo_csillakozi_testek_aszteroidak_uj_bolygok_magjai","timestamp":"2019. április. 15. 10:03","title":"Mit keresnek azok a gyanús aszteroidák a Tejútrendszerben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a31256c-c002-4870-92a3-ad57fd16af11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elektromos tűz ütött ki egy kőrösladányi házban, a benti gomolygó füstből egy hős szeghalmi zászlós mentett ki egy idős asszonyt.\r

\r

","shortLead":"Elektromos tűz ütött ki egy kőrösladányi házban, a benti gomolygó füstből egy hős szeghalmi zászlós mentett ki egy idős...","id":"20190415_Karjaiban_hozta_ki_a_hos_zaszlos_az_idos_asszonyt_az_ego_fusttel_teli_hazbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a31256c-c002-4870-92a3-ad57fd16af11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee19ac4-ea7f-4e7e-aac8-1f5376cebd5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Karjaiban_hozta_ki_a_hos_zaszlos_az_idos_asszonyt_az_ego_fusttel_teli_hazbol","timestamp":"2019. április. 15. 13:17","title":"Karjaiban hozta ki a hős zászlós az idős asszonyt az égő, füsttel teli házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a1ac7d-9fe8-4f6e-bdf8-b9bfb06545d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök arról beszélt, hogy a nyelvtudás a mai világban igen fontos. Szerintük a kárpátaljai magyaroknak megvan a lehetőségük, hogy megtanuljanak magyarul. De szerinte ukránul is kellene.","shortLead":"Az ukrán elnök arról beszélt, hogy a nyelvtudás a mai világban igen fontos. Szerintük a kárpátaljai magyaroknak megvan...","id":"20190414_Porosenko_megigerte_megtanul_magyarul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a1ac7d-9fe8-4f6e-bdf8-b9bfb06545d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac044ff4-083c-4a87-91a6-3617836db543","keywords":null,"link":"/vilag/20190414_Porosenko_megigerte_megtanul_magyarul","timestamp":"2019. április. 14. 19:09","title":"Porosenko: Ha kell, megtanulok magyarul is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB szakági elemzési vezetője a Magyar Nemzetnek. A lakosságnak nem szabad kiszorulni az ingatlanpiacról, a csoknak pedig volt árfelhajtó hatása.\r

\r

","shortLead":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB...","id":"20190415_Valtozhat_a_lakasafa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0908221-5fbb-4e39-86b9-5f06a9c6685c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190415_Valtozhat_a_lakasafa","timestamp":"2019. április. 15. 09:13","title":"Változhat a lakásáfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c0d945-aee1-4159-bc5c-d1f9558f2209","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a videót nemrégiben, egy vasárnapi napon rögzítette egy CBA parkolójában lévő ipari kamera.","shortLead":"Ezt a videót nemrégiben, egy vasárnapi napon rögzítette egy CBA parkolójában lévő ipari kamera.","id":"20190414_autos_video_illegalis_hulladeklerakas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c0d945-aee1-4159-bc5c-d1f9558f2209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34ee549-50e9-47b6-8f24-6a20bb521b55","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_autos_video_illegalis_hulladeklerakas","timestamp":"2019. április. 15. 04:07","title":"Újabb autós, aki úgy érezte, három zsák szemetet csak úgy kihajít a kocsiból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190415_Uj_albummal_jelentkezik_Madonna_itt_egy_kis_izelito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb3fce5-af00-4ade-9457-b16d248f8a5f","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Uj_albummal_jelentkezik_Madonna_itt_egy_kis_izelito","timestamp":"2019. április. 15. 14:55","title":"Jön az új Madonna-album, itt egy kis ízelítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47f0d57-86b1-4bbc-b9a3-c73b5facb8b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Míg szombaton hatalmas kormányellenes tüntetés volt Szerbiában, Aleksandr Vucsics elnök vasárnap Orbán Viktorral munkavacsorázott a vajdasági Palicsfürdőn.","shortLead":"Míg szombaton hatalmas kormányellenes tüntetés volt Szerbiában, Aleksandr Vucsics elnök vasárnap Orbán Viktorral...","id":"20190414_A_szerb_elnokkel_vacsorazott_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c47f0d57-86b1-4bbc-b9a3-c73b5facb8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5390db7f-e9de-4019-bd17-128f1446ea08","keywords":null,"link":"/vilag/20190414_A_szerb_elnokkel_vacsorazott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. április. 14. 21:01","title":"A szerb elnökkel vacsorázott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0cbc40-e06c-4557-9b0c-309cc498f0f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A P30-as széria sem marad Lite verziójú mobil nélkül, és már azt is tudni, milyen specifikációkkal szerelte fel ezt az újdonságát a Huawei. ","shortLead":"A P30-as széria sem marad Lite verziójú mobil nélkül, és már azt is tudni, milyen specifikációkkal szerelte fel ezt...","id":"20190415_huawei_p30_lite_ar_specifikaciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc0cbc40-e06c-4557-9b0c-309cc498f0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad12f701-bb45-42a6-8fd8-102352f37d41","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_huawei_p30_lite_ar_specifikaciok","timestamp":"2019. április. 15. 18:03","title":"Jött egy olcsóbb Huawei-mobil, 24+8+2 megapixeles kamera van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]