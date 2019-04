Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff478213-2c3a-4de5-9b9f-79c129782569","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyorsan vonta le az Államkincstár a 11 milliós ÁSZ-büntetést a DK számláiról, ezért a párt beperli a MÁK-t.\r

\r

","shortLead":"Gyorsan vonta le az Államkincstár a 11 milliós ÁSZ-büntetést a DK számláiról, ezért a párt beperli a MÁK-t.\r

\r

","id":"20190415_Beperli_az_Allamkincstart_a_DK_amiert_levonta_az_ASZbuntetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff478213-2c3a-4de5-9b9f-79c129782569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8dc60d-dee2-42c6-a6d9-8ec1b02bca5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190415_Beperli_az_Allamkincstart_a_DK_amiert_levonta_az_ASZbuntetest","timestamp":"2019. április. 15. 08:47","title":"Beperli az Államkincstárt a DK, amiért levonta az ÁSZ-büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec09449-a60d-4575-b437-7cf82dcd93ac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A másodosztályban játszó Recee Thompson különböző brutális módszerekkel kínozta barátnőjét.","shortLead":"A másodosztályban játszó Recee Thompson különböző brutális módszerekkel kínozta barátnőjét.","id":"20190414_40_honap_bortont_kapott_a_baratnojet_vasruddal_vero_angol_focista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dec09449-a60d-4575-b437-7cf82dcd93ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75a1bbd-2481-4f3d-bb10-156b29e269b9","keywords":null,"link":"/sport/20190414_40_honap_bortont_kapott_a_baratnojet_vasruddal_vero_angol_focista","timestamp":"2019. április. 14. 15:20","title":"40 hónap börtönt kapott a barátnőjét vasrúddal verő angol focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4bdca9-6d6f-4a5f-a530-0b9b00ecc5de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben a jobboldali populista olasz kormány minden eszközzel igyekszik lezárni kikötőit az Észak-Afrikából érkező menekültek előtt, bűnözői csoportok luxusjachtokon igyekeznek az országba csempészni embereket.","shortLead":"Miközben a jobboldali populista olasz kormány minden eszközzel igyekszik lezárni kikötőit az Észak-Afrikából érkező...","id":"20190414_Az_orosz_maffia_luxusjachtokon_szallit_menekulteket_az_olasz_kikotokbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f4bdca9-6d6f-4a5f-a530-0b9b00ecc5de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b490e694-b953-4f75-a39b-474517599935","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Az_orosz_maffia_luxusjachtokon_szallit_menekulteket_az_olasz_kikotokbe","timestamp":"2019. április. 14. 11:05","title":"Az orosz maffia luxusjachtokon szállít menekülteket az olasz kikötőkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elő a szelvényekkel.","shortLead":"Elő a szelvényekkel.","id":"20190413_Kihuztak_az_otoslotto_nyeroszamait__a_tet_4_milliard_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df330b06-f851-4501-94af-afcc965c42f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Kihuztak_az_otoslotto_nyeroszamait__a_tet_4_milliard_forint","timestamp":"2019. április. 13. 19:26","title":"Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait – a tét 4 milliárd forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ea8f8a-b695-4270-8b91-8a2e3007256f","c_author":"Weyer Béla","category":"kultura","description":"A most végső felszámolásra ítélt barnaszénbányászat miliőjéből indult, Bob Dylannel is fellépő keletnémet rockzenész ellentmondásos életéről szóló film árnyalja a képet a közelmúltról.","shortLead":"A most végső felszámolásra ítélt barnaszénbányászat miliőjéből indult, Bob Dylannel is fellépő keletnémet rockzenész...","id":"201915__gerhard_gundermann__ndks_szubkultura__tettes_es_aldozat__az_eneklo_kotrogepkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03ea8f8a-b695-4270-8b91-8a2e3007256f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730ff9ca-003c-4558-a73d-0ebab99cab92","keywords":null,"link":"/kultura/201915__gerhard_gundermann__ndks_szubkultura__tettes_es_aldozat__az_eneklo_kotrogepkezelo","timestamp":"2019. április. 14. 17:30","title":"A keletnémet kotrógépkezelő, aki Bob Dylan előtt énekelhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tremmel Zoltán befolyása öt százalék alá csökkent a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságban.","shortLead":"Tremmel Zoltán befolyása öt százalék alá csökkent a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságban.","id":"20190414_Faragott_egy_kicsit_a_nevvaltasra_keszulo_Est_Mediaban_levo_reszesedesen_Andy_Vajna_utodja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093faebe-c08c-4d4b-bf56-35c9ba5aafa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Faragott_egy_kicsit_a_nevvaltasra_keszulo_Est_Mediaban_levo_reszesedesen_Andy_Vajna_utodja","timestamp":"2019. április. 14. 16:15","title":"Faragott egy kicsit a névváltásra készülő Est Mediában lévő részesedésén Andy Vajna utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c847b598-f0d0-442a-871f-f6251c632c34","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben ketten meghaltak és hárman megsérültek.","shortLead":"A balesetben ketten meghaltak és hárman megsérültek.","id":"20190414_Lezuhant_egy_kisrepulo_a_Mount_Everest_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c847b598-f0d0-442a-871f-f6251c632c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2585e7-4afe-459b-84c7-b1e6b83fbae1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Lezuhant_egy_kisrepulo_a_Mount_Everest_kozeleben","timestamp":"2019. április. 14. 09:13","title":"Lezuhant egy kisrepülő a Mount Everest közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"A Századvég a magyar állam gyámsága alá venné a Facebookot. Olyasmi ez, mint amikor hadat üzentünk Amerikának. Most kiderülhet, hogy Lőrinc tényleg okosabb-e, mint Zuckerberg. Vélemény.\r

","shortLead":"A Századvég a magyar állam gyámsága alá venné a Facebookot. Olyasmi ez, mint amikor hadat üzentünk Amerikának. Most...","id":"201915_a_ner_talalkozasa_azinternettel_akoncasztalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb866d6-ec75-4785-bc94-e6424a459613","keywords":null,"link":"/velemeny/201915_a_ner_talalkozasa_azinternettel_akoncasztalon","timestamp":"2019. április. 14. 16:00","title":"Hont András: A NER találkozása az internettel a koncasztalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]