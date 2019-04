A hétvégén tartották a Gyermekvasút 71. születésnapi rendezvényét Budapesten, amelynek keretében egy 1969-ben elásott időkapszulát is felnyitottak a résztvevők.

A fóliákkal védett műanyag dobozt a hűvösvölgyi végállomás épületének falába rejtették az akkori úttörők. A dobozban néhány jelvény mellett az Index cikke szerint több boríték is volt, ezekben pedig olyan leveleket találtak, amiket maguk az úttörők írtak a jövő generációjának címezve.

Az egyik kedves üzenet szerint a mi időnkben "bizonyára sokkal több idő jut szórakozásra, mert segítenek a robotgépek, a tanulásra pedig csak annyit fordítotok, hogy mielőtt elalszotok, egy különleges magnót tesztek a fületek mellé, s reggelre fújjátok a leckét".

Ugyanennek a levélnek az írója úgy gondolta, 2019-re már elég fejlett lesz az űrhajózás, míg ugyanis nekik csak a földi szórakozás jutott nyáron, a mostani esztendő emberei a Marsra járnak majd pihenni. "Azt nem is kétlem, hogy mozgójárda lesz minden utcán" – írta még.

A marsi utazás azonban sajnos még a mi időnkben is elég messze van a megvalósulástól, habár a küldetés egy fontos részének végére már pont került. Ettől függetlenül bőven vannak még kritikus dolgok, amiket tisztázni és orvosolni kell, és persze ott a pszichikai tényező is. Ugyanis aki elindul a vörös bolygóra, az minden valószínűség szerint ott is marad majd.

