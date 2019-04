Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62a97cb5-49da-47d6-85c5-cfe793cd4357","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190415_Pisztaciafagyiban_Magyarorszag_jobban_teljesit_dijat_nyert_Romaban_a_Fazekas_Cukraszda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a97cb5-49da-47d6-85c5-cfe793cd4357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4660e181-434e-4c77-aa0f-dd2da493d398","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Pisztaciafagyiban_Magyarorszag_jobban_teljesit_dijat_nyert_Romaban_a_Fazekas_Cukraszda","timestamp":"2019. április. 15. 14:26","title":"Pisztáciafagyiban Magyarország jobban teljesít: díjat nyert Rómában a Fazekas Cukrászda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"20 és 25 év fegyházbüntetésre ítélték őket. ","shortLead":"20 és 25 év fegyházbüntetésre ítélték őket. ","id":"20190416_Sajat_lanyuk_verfertozesbol_szuletett_gyermeket_olte_meg_a_hazaspar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15ae345-2344-4155-9a07-4018dc81cbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Sajat_lanyuk_verfertozesbol_szuletett_gyermeket_olte_meg_a_hazaspar","timestamp":"2019. április. 16. 16:12","title":"Saját lányuk vérfertőzésből született gyermekét ölte meg a házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"Gy.M.","category":"vilag","description":"Egy tragikus tűz kellett ahhoz, hogy a franciák, a hívők és a Párizsba látogató turisták számára is világossá váljon, mennyire rossz állapotban van a világ egyik legismertebb temploma, a párizsi Notre-Dame. Azt azonban egyelőre felbecsülni sem lehet, mennyi pénzt és időt emészt majd fel az újjáépítés.","shortLead":"Egy tragikus tűz kellett ahhoz, hogy a franciák, a hívők és a Párizsba látogató turisták számára is világossá váljon...","id":"20190416_notre_dame_tuz_katasztrofa_parizs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b76255e-536b-4204-9a83-650efe686db0","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_notre_dame_tuz_katasztrofa_parizs","timestamp":"2019. április. 16. 01:35","title":"Megmenekült a Notre-Dame a teljes pusztulástól – de most jön a neheze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0e768a-925a-4703-8721-81705a62ddd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatkozott a Respawn Entertainment sok éve készülő Star Wars-játéka, amelynek főhőse egyike a 66-os parancsot túlélt jediknek. ","shortLead":"Bemutatkozott a Respawn Entertainment sok éve készülő Star Wars-játéka, amelynek főhőse egyike a 66-os parancsot túlélt...","id":"20190415_star_wars_jedi_fallen_order_ps4_pc_megjelenes_elozetes_reszletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef0e768a-925a-4703-8721-81705a62ddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3581f05d-a688-43f9-8dd2-d0dec5242cd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_star_wars_jedi_fallen_order_ps4_pc_megjelenes_elozetes_reszletek","timestamp":"2019. április. 15. 19:03","title":"Izgalmas Star Wars-játék jön, a filmekből ismert történetet viszi tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf11ca4-d12f-4310-84c9-06e44c45ae2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elégedetlen a TASZ a ma hatályba lépő új egyházügyi törvénnyel, mert az nem tartja tisztában továbbra sem az állam semlegességét és az állam és egyház szétválasztását.\r

