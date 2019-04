Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2da9e755-8f85-48f7-8464-39ca03609d8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétfő esti tűzvész miatt jó ideig nem lehet majd látogatni a Notre-Dame-ot és környékét, így pedig a belsejét sem. Azonban van más módja, hogy a legszebb részt szemügyre vegyék az érdeklődők. ","shortLead":"A hétfő esti tűzvész miatt jó ideig nem lehet majd látogatni a Notre-Dame-ot és környékét, így pedig a belsejét sem...","id":"20190416_notre_dame_belseje_szekesegyhaz_tuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2da9e755-8f85-48f7-8464-39ca03609d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063e2c11-7a86-4120-928f-862e466a36fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_notre_dame_belseje_szekesegyhaz_tuz","timestamp":"2019. április. 16. 09:33","title":"Látta már a Notre-Dame legszebb részét? Itt megnézheti, mert jó ideig biztosan nem fogja tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63a2e85-a054-46d1-b7b5-6a7427841025","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Az új adatvédelmi salátatörvény módosította a munka törvénykönyvét is. A szabályok pontosan meghatározzák, hogy a munkáltatók milyen feltételek mellett kezelhetik a munkavállalók erkölcsi bizonyítványát – hívja fel a figyelmet a PwC.","shortLead":"Az új adatvédelmi salátatörvény módosította a munka törvénykönyvét is. A szabályok pontosan meghatározzák...","id":"20190416_Mostantol_nem_kerhetnek_erkolcsi_bizonyitvanyt_barkitol_az_allasinterjun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63a2e85-a054-46d1-b7b5-6a7427841025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3139bd82-8e1f-400e-a467-a92fc0d39d4d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190416_Mostantol_nem_kerhetnek_erkolcsi_bizonyitvanyt_barkitol_az_allasinterjun","timestamp":"2019. április. 16. 05:45","title":"Mostantól nem kérhetnek erkölcsi bizonyítványt bárkitől az állásinterjún","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ca2a97-745c-4acb-be30-c07aaed33d38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube élő videóinál olykor magyarázó szövegek olvashatók, hogy a nézők ne kezdjenek elméletek gyártásába. A Notre-Dame kigyulladásakor a rendszer valamiért 9/11-es szócikkeket húzott be. ","shortLead":"A YouTube élő videóinál olykor magyarázó szövegek olvashatók, hogy a nézők ne kezdjenek elméletek gyártásába...","id":"20190416_youtube_notre_dame_tuz_szeptember_11_terrortamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ca2a97-745c-4acb-be30-c07aaed33d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6803331c-15c3-475f-9bef-8d188baf60b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_youtube_notre_dame_tuz_szeptember_11_terrortamadas","timestamp":"2019. április. 16. 08:33","title":"Beütött a baj a YouTube-nál, szerintük terrortámadás érte a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baloldali finn Szociáldemokrata Párt (SPD) szerezte meg a legtöbb szavazatot az előzetesen tartott parlamenti választáson.","shortLead":"A baloldali finn Szociáldemokrata Párt (SPD) szerezte meg a legtöbb szavazatot az előzetesen tartott parlamenti...","id":"20190414_A_szocialdemokratak_nyertek_Finnorszagban_az_elozetes_valasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37fd346-f295-40d2-b2b8-243c932dd0f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190414_A_szocialdemokratak_nyertek_Finnorszagban_az_elozetes_valasztason","timestamp":"2019. április. 14. 19:57","title":"A szociáldemokraták nyertek Finnországban az előzetes választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc31c4a-236d-4327-815f-19696d4e6fbd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsan terjedhetnek Európa északi részei felé a trópusi betegségeket, köztük a csikungunya- és denguelázat, valamint kullancstól származó agyhártyagyulladást hordozó kórokozók a globális felmelegedéssel – állapította meg egy új kutatás. A tanulmányt a Klinikai Mikrobiológia és Fertőző Betegségek Európai Kongresszusán ismertették, amely szombaton kezdődött Amszterdamban.","shortLead":"Gyorsan terjedhetnek Európa északi részei felé a trópusi betegségeket, köztük a csikungunya- és denguelázat, valamint...","id":"20190415_tropusi_betegseg_csikungunya_denguelaz_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bc31c4a-236d-4327-815f-19696d4e6fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62938ba-ec05-42f1-bd7f-b2f515a383e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_tropusi_betegseg_csikungunya_denguelaz_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. április. 15. 15:03","title":"Trópusi betegségek üthetik fel a fejüket Európában a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ece2d1c-1370-4233-9c65-6c15841ae6cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rég voltak ennyire szomorúak a címlapok, mint ma reggel.","shortLead":"Rég voltak ennyire szomorúak a címlapok, mint ma reggel.","id":"20190416_Notre_Drame__igy_mutattak_be_a_vilag_ujsagjai_a_parizsi_katasztrofat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ece2d1c-1370-4233-9c65-6c15841ae6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1a50b6-d44e-46be-a278-4638a557b9e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Notre_Drame__igy_mutattak_be_a_vilag_ujsagjai_a_parizsi_katasztrofat","timestamp":"2019. április. 16. 05:31","title":"Notre-Drame – így mutatták be a világ újságjai a párizsi katasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9694509-8efd-44db-b69b-d1f979d35d7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A George nevű halacska Worcesterben hunyt el 44 éves korában.","shortLead":"A George nevű halacska Worcesterben hunyt el 44 éves korában.","id":"20190416_Meghalt_a_vilag_legoregebb_aranyhala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9694509-8efd-44db-b69b-d1f979d35d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dd3248-43aa-4068-b2c8-2b7fa1e3b875","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Meghalt_a_vilag_legoregebb_aranyhala","timestamp":"2019. április. 16. 07:14","title":"Meghalt a világ legöregebb aranyhala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem vette a nevére a TV2-t a cég, amely állítólag előleget fizetett érte.","shortLead":"Nem vette a nevére a TV2-t a cég, amely állítólag előleget fizetett érte.","id":"20190416_G7_Valaki_kozel_20_milliard_forint_eloleget_fizetett_a_TV2ert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45e7567-613b-4b97-b2ae-aa0145deed3d","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_G7_Valaki_kozel_20_milliard_forint_eloleget_fizetett_a_TV2ert","timestamp":"2019. április. 16. 08:16","title":"G7: Valaki majdnem 20 milliárd forint előleget fizetett a TV2-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]