[{"available":true,"c_guid":"d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen szalagcímekkel futnak a közösségi médiában azok az (ál)hírek, amelyek a Notre-Dame-ban keletkezett tűz kapcsán kezdtek terjedni. És sajnos nagyon sokan meg is osztják őket, óriási lökést adva ezzel a hazugságoknak. ","shortLead":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen...","id":"20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d183b415-dd8f-4f77-b165-21f115ad820d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","timestamp":"2019. április. 17. 11:33","title":"Hajmeresztő álhírek terjednek a leégett Notre-Dame-ról, egyik durvább, mint a másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59f0bce-11b4-4760-94ea-83e8ca631d7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az árcédulán feltüntetett szerényebb összegért cserébe gyengébb menetteljesítmény és alacsonyabb felszereltség jár. ","shortLead":"Az árcédulán feltüntetett szerényebb összegért cserébe gyengébb menetteljesítmény és alacsonyabb felszereltség jár. ","id":"20190418_hozzank_is_megjott_az_elerheto_aru_tesla_eddiginel_olcsobb_kivitele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59f0bce-11b4-4760-94ea-83e8ca631d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364f306d-abba-47b5-919b-0f95e55dd66c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_hozzank_is_megjott_az_elerheto_aru_tesla_eddiginel_olcsobb_kivitele","timestamp":"2019. április. 18. 06:41","title":"Hozzánk is megjött az elérhető árú Tesla eddiginél olcsóbb kivitele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung megpróbálta megmagyarázni, mi történt a tesztelésre kiadott készülékek kijelzőjével. Nem lett megnyugtató a válasz.","shortLead":"A Samsung megpróbálta megmagyarázni, mi történt a tesztelésre kiadott készülékek kijelzőjével. Nem lett megnyugtató...","id":"20190418_samsung_galaxy_fold_kijelzo_meghibasodas_eltorott_kijelzo_hajlithato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0913d4-1cf3-4ac6-bafb-caacd42d37dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_samsung_galaxy_fold_kijelzo_meghibasodas_eltorott_kijelzo_hajlithato_telefon","timestamp":"2019. április. 18. 10:03","title":"Megszólalt a Samsung, hogy miért törhetett el egy-két nap után az összehajtható telefonjuk kijelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bf2b26-7f91-4cb2-9f9e-304f2e485c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem vádolható szűkmarkúsággal: több mint félmilliárd forintnak megfelelő összeget fizetett ki tavaly a Microsoft azoknak a biztonsági kutatóknak, akik sebezhetőségekre hívták fel a figyelmet. Idén még mélyebben fog a pénztárcába nyúlni a redmondi cég, és egy változásnak köszönhetően hamarabb megtörténhetnek a kifizetések.","shortLead":"Nem vádolható szűkmarkúsággal: több mint félmilliárd forintnak megfelelő összeget fizetett ki tavaly a Microsoft...","id":"20190418_microsoft_bug_bounty_program_penzugyek_hackerone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59bf2b26-7f91-4cb2-9f9e-304f2e485c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb44746-788e-4444-bbd1-f88bb84daaf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_microsoft_bug_bounty_program_penzugyek_hackerone","timestamp":"2019. április. 18. 17:03","title":"Változtat a Microsoft, de továbbra is rengeteget fizet, ha valaki talál egy hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1360b0df-10b0-40d1-bcbd-6a59ee245939","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Válságos Alan García állapota. A volt perui elnök akkor lőtte meg magát, amikor őrizetbe akarták venni korrupciógyanú miatt.","shortLead":"Válságos Alan García állapota. A volt perui elnök akkor lőtte meg magát, amikor őrizetbe akarták venni korrupciógyanú...","id":"20190417_Ongyilkossagot_kiserelt_meg_a_volt_perui_elnok_amikor_jottek_a_rendorok_letartoztatni_ot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1360b0df-10b0-40d1-bcbd-6a59ee245939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded19edb-27d7-40d6-accd-2d15ebbdad46","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Ongyilkossagot_kiserelt_meg_a_volt_perui_elnok_amikor_jottek_a_rendorok_letartoztatni_ot","timestamp":"2019. április. 17. 15:31","title":"Öngyilkosságot kísérelt meg a volt perui elnök, amikor jöttek a rendőrök letartóztatni őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6c7b14-faa2-4b8b-bead-d68e972e7c9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán Cili nem érzi úgy.","shortLead":"Rogán Cili nem érzi úgy.","id":"20190418_Video_Lopici_Gaspar_a_HVG_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af6c7b14-faa2-4b8b-bead-d68e972e7c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eed7295-e864-46c1-86ba-a1417008fe00","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Video_Lopici_Gaspar_a_HVG_mellett","timestamp":"2019. április. 18. 13:06","title":"Videó: Lópici Gáspár a HVG mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000efb13-df5e-464e-9a9f-7495ba74f210","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók nyolc kisgyermeket gyógyítottak meg a súlyos veleszületett kombinált immundefektusból (SCID) a HIV-vírust megváltoztatásával.\r

\r

","shortLead":"A kutatók nyolc kisgyermeket gyógyítottak meg a súlyos veleszületett kombinált immundefektusból (SCID) a HIV-vírust...","id":"20190418_hiv_virus_gyogyitas_genetikai_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000efb13-df5e-464e-9a9f-7495ba74f210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c014d1e-756f-476f-9b05-a496dd1de99e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_hiv_virus_gyogyitas_genetikai_betegseg","timestamp":"2019. április. 18. 12:33","title":"A HIV-vírus segítségével gyógyítottak meg amerikai kutatók egy csúnya betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook Twitteren jelentette be, hogy az Apple is beszáll a Notre-Dame újjáépítésének költségeibe.","shortLead":"Tim Cook Twitteren jelentette be, hogy az Apple is beszáll a Notre-Dame újjáépítésének költségeibe.","id":"20190417_notre_dame_tuz_ujjaepites_adomany_apple_tim_cook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0323179d-23d3-41bd-b2c2-875ce3a255d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_notre_dame_tuz_ujjaepites_adomany_apple_tim_cook","timestamp":"2019. április. 17. 08:33","title":"Az Apple is beszáll a Notre-Dame újjáépítésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]