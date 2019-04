Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A felnőttek versenyeiben két magyar bronzérem született a szumó Európa-bajnokságon.\r

\r

","shortLead":"A felnőttek versenyeiben két magyar bronzérem született a szumó Európa-bajnokságon.\r

\r

","id":"20190422_Remekeltek_a_magyar_szumosok_Tallinnban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca39f2b9-ed1c-4785-926a-b44d923ba65c","keywords":null,"link":"/sport/20190422_Remekeltek_a_magyar_szumosok_Tallinnban","timestamp":"2019. április. 22. 10:55","title":"Remekeltek a magyar szumósok Tallinnban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00905d44-fb87-4157-b636-12126cc813c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kint tartózkodó magyarok jól vannak, állt az RTL Klub Híradójában.



","shortLead":"A kint tartózkodó magyarok jól vannak, állt az RTL Klub Híradójában.



","id":"20190421_Sri_Lanka_totalis_blokad_volt_a_merenylet_napjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00905d44-fb87-4157-b636-12126cc813c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3bb3ea-89d3-48b0-8f2e-56899a149ae1","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Sri_Lanka_totalis_blokad_volt_a_merenylet_napjan","timestamp":"2019. április. 21. 19:53","title":"Srí Lanka: totális blokád volt a merénylet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f5f376-4dd9-4906-9c23-62f87d246906","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benyújtotta lemondását Hennagyij Moszkalj, Kárpátalja kormányzója, miután Volodimir Zelenszkij nyerte meg az ukrajnai elnökválasztást. A politikus hivatali ideje alatt sok magyar nemzetiségű képviselőt nevezett ki a megyei kormányzat tisztségeibe.","shortLead":"Benyújtotta lemondását Hennagyij Moszkalj, Kárpátalja kormányzója, miután Volodimir Zelenszkij nyerte meg az ukrajnai...","id":"20190423_Zelenszkij_gyozelme_utan_azonnal_lemondott_a_karpataljai_kormanyzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3f5f376-4dd9-4906-9c23-62f87d246906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa66420-aed4-4ed0-8733-926c07e0cd09","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Zelenszkij_gyozelme_utan_azonnal_lemondott_a_karpataljai_kormanyzo","timestamp":"2019. április. 23. 10:44","title":"Zelenszkij győzelme után azonnal lemondott a kárpátaljai kormányzó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa8e861-7e67-4afe-9060-f6db690c09bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lövöldözéskor Slavisa Krunic testőre, valamint az egyik támadó is meghalt. ","shortLead":"A lövöldözéskor Slavisa Krunic testőre, valamint az egyik támadó is meghalt. ","id":"20190423_Lelottek_az_egyik_legismertebb_boszniai_szerb_uzletembert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aa8e861-7e67-4afe-9060-f6db690c09bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e793d9-45e9-4912-93f9-666a558a5f0c","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Lelottek_az_egyik_legismertebb_boszniai_szerb_uzletembert","timestamp":"2019. április. 23. 11:48","title":"Lelőtték az egyik legismertebb boszniai szerb üzletembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04e28f7-ff2d-483b-bfce-4bef109be383","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök az osztrák hatóságok által körözött motorokat foglaltak le a Kiszombornál lévő határátkelőn.","shortLead":"A magyar rendőrök az osztrák hatóságok által körözött motorokat foglaltak le a Kiszombornál lévő határátkelőn.","id":"20190423_Harombol_ket_motor_lopott_volt_a_roman_autos_szallitmanyaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d04e28f7-ff2d-483b-bfce-4bef109be383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5329cfd-2c8c-4f4f-beaf-a19f79e0f32f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_Harombol_ket_motor_lopott_volt_a_roman_autos_szallitmanyaban","timestamp":"2019. április. 23. 14:01","title":"Háromból két motor lopott volt egy román autós szállítmányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc423c5-2c43-4232-88a3-fd717062a522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rádió 1 műsorvezetője 136 km-re volt Colombótól, a robbantások helyszínétől, de a hotelben kellett maradnia, és az internetet sem tudta használni.

","shortLead":"A Rádió 1 műsorvezetője 136 km-re volt Colombótól, a robbantások helyszínétől, de a hotelben kellett maradnia, és...","id":"20190423_Szornyu_elmondhatatlan__Rakoczi_Feri_is_Sri_Lankan_rekedt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc423c5-2c43-4232-88a3-fd717062a522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a75c100-0bc7-4931-8c04-4e2c4073c64d","keywords":null,"link":"/kultura/20190423_Szornyu_elmondhatatlan__Rakoczi_Feri_is_Sri_Lankan_rekedt","timestamp":"2019. április. 23. 07:36","title":"\"Szörnyű, elmondhatatlan\" – Rákóczi Feri is Srí Lankán rekedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminckilenc külföldi van a vasárnapi Srí Lanka-i merényletsorozat közel 300 halálos áldozata között.","shortLead":"Harminckilenc külföldi van a vasárnapi Srí Lanka-i merényletsorozat közel 300 halálos áldozata között.","id":"20190422_Sri_Lanka_Harminckilenc_kulfoldi_van_a_halottak_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3031e1e2-042a-42a5-9cce-e8ac6fca47ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Sri_Lanka_Harminckilenc_kulfoldi_van_a_halottak_kozott","timestamp":"2019. április. 22. 19:43","title":"Srí Lanka: Harminckilenc külföldi van a halottak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új-zélandi merényletre adott bosszú volt a Srí Lanka-i, több mint 300 áldozatot követelő öngyilkos robbantássorozat, jelentette be az ország védelmi minisztere.","shortLead":"Az új-zélandi merényletre adott bosszú volt a Srí Lanka-i, több mint 300 áldozatot követelő öngyilkos robbantássorozat...","id":"20190423_A_christchurchi_merenylet_bosszuja_volt_a_Sri_Lankai_robbantassorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd301c86-031b-4ade-b9f9-d09bc9238155","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_A_christchurchi_merenylet_bosszuja_volt_a_Sri_Lankai_robbantassorozat","timestamp":"2019. április. 23. 11:07","title":"A christchurchi merénylet bosszúja volt a Srí Lanka-i robbantássorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]