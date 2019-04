Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KDNP-s politikus szerint a keresztény egyház nem emberbaráti egyesület.","shortLead":"A KDNP-s politikus szerint a keresztény egyház nem emberbaráti egyesület.","id":"20190423_Semjen_Zsolt_Az_europai_identitas_resze_az_iszlammal_szembeni_vedekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d0c601-d7d3-4788-b9e7-38b3c569fa42","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Semjen_Zsolt_Az_europai_identitas_resze_az_iszlammal_szembeni_vedekezes","timestamp":"2019. április. 23. 10:22","title":"Semjén Zsolt: Az európai identitás része az iszlámmal szembeni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az üzleti, ezen belül is különösen az ipari, építőipari várakozások romlása miatt jelentősen csökkent áprilisban a GKI konjunktúraindexe, nagyjából két évvel ezelőtti szintjére esett vissza – közölte GKI Gazdaságkutató Zrt. az MTI-vel.","shortLead":"Az üzleti, ezen belül is különösen az ipari, építőipari várakozások romlása miatt jelentősen csökkent áprilisban a GKI...","id":"20190423_Borulatobbak_a_hazai_cegek_keteves_melypontjara_esett_a_GKI_konjunkturaindexe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270099af-3d08-45d4-8af3-e55fa1a17bb3","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Borulatobbak_a_hazai_cegek_keteves_melypontjara_esett_a_GKI_konjunkturaindexe","timestamp":"2019. április. 23. 11:59","title":"Borúlátóbbak a hazai cégek, kétéves mélypontjára esett a GKI konjunktúraindexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a37323-4eb9-4c33-b557-1a6737cfb0ea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eleinte szárnyaló Ole Gunnar Solskjaer alatt a csapat most egy 1996-os, azaz 23 éves negatív rekordot is megdöntött.\r

