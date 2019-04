Egy ideje tervezi már a Microsoft, hogy végleg megszünteti a már a Windows 1.0-ban is megjelent rajzolós-képszerkesztős programot, a Paintet. A bejelentést még 2017-ben tette meg a redmondi cég, ami épp egybeesett az új Paint 3D érkezésével.

Aztán a Paint mégis maradt, de az elmúlt időszakban továbbra is arról lehetett hallani, hogy a klasszikus Paintnek vége. Most azonban visszavonulót fújt a Microsoft, így a program ott lesz a 2019 májusában érkező, 1903-as számú buildben is. A hírt Brandon LeBlanc, a Windows egyik vezető programtervezője jelentette be.

Hogy miért gondolták meg magukat, azt LeBlanc nem árulta el, bár minden bizonnyal arról lehet szó, hogy meghallották a felhasználók elégedetlenségét. De az is lehet, hogy a Paint 3D nem olyan népszerű, mint kellene. A mostani bejelentés alapján viszont úgy tűnik, nemcsak rövid, de hosszabb távon is a Windows szerves része lesz az idén már 34 éves rajzolóprogram.

