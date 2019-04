Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet dolgozói szerda délelőtt vették észre, hogy végezni próbált magával a férfi. ","shortLead":"A tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet dolgozói szerda délelőtt vették észre, hogy végezni próbált magával a férfi. ","id":"20190424_Elvagta_a_torkat_egy_rab_a_bortonorok_mentettek_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a299959d-d8b6-49dd-946b-3092dccdfccc","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Elvagta_a_torkat_egy_rab_a_bortonorok_mentettek_meg","timestamp":"2019. április. 24. 14:03","title":"Elvágta a torkát egy rab, a börtönőrök mentették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan mindenki kap adóbevallási tervezetet a NAV-tól, előfordulhat, hogy az ember nem ért egyet az adóbevallási tervezetben feltüntetett adatokkal. Ekkor a tervezetet május 20-áig az ügyfélkapun keresztül az erre a célra kialakított webes felületen javíthatja, kiegészítheti, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bevallást nyújthat be. A fő tudnivalókat szedte össze az Adózóna.","shortLead":"Ugyan mindenki kap adóbevallási tervezetet a NAV-tól, előfordulhat, hogy az ember nem ért egyet az adóbevallási...","id":"20190424_Vannak_helyzetek_amikor_nem_szabad_elfogadni_az_adobevallast_amit_a_NAV_kinal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec45c492-3b43-48cc-8313-5e6b8ed38468","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Vannak_helyzetek_amikor_nem_szabad_elfogadni_az_adobevallast_amit_a_NAV_kinal","timestamp":"2019. április. 24. 10:41","title":"Vannak helyzetek, amikor nem szabad elfogadni az adóbevallást, amit a NAV kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés híján másfélezer tétel szerepel az éppen nem kapható orvosságok hivatalos listáján. A hiány tovább terheli a betegek zsebét - írja az e heti HVG.","shortLead":"Kevés híján másfélezer tétel szerepel az éppen nem kapható orvosságok hivatalos listáján. A hiány tovább terheli...","id":"20190424_Hova_gurult_el_Rejtelyes_gyogyszerhiany_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a486cb00-1a4e-44c7-b497-2f8786419322","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Hova_gurult_el_Rejtelyes_gyogyszerhiany_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 24. 10:40","title":"Hová gurult el? Rejtélyes gyógyszerhiány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a841f598-b2a2-4141-8274-4dbf752f527b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendkívüli intézkedésekre lehet szükség, állítólag a tavaly óta dolgozó patkányirtó cégcsoport munkája nem volt elég.","shortLead":"Rendkívüli intézkedésekre lehet szükség, állítólag a tavaly óta dolgozó patkányirtó cégcsoport munkája nem volt elég.","id":"20190424_Index_tobb_szazmillios_szerzodesmodositassal_kezdodhet_a_budapesti_patkanyirtas_ha_meg_nem_keso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a841f598-b2a2-4141-8274-4dbf752f527b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf97ea2-3ad0-44cd-9504-2ceea415c4ea","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Index_tobb_szazmillios_szerzodesmodositassal_kezdodhet_a_budapesti_patkanyirtas_ha_meg_nem_keso","timestamp":"2019. április. 24. 10:19","title":"Index: Több százmilliós szerződésmódosítással kezdődhet a budapesti patkányirtás, ha még nem késő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök mindezt egy, a bírói függetlenségről rendelkező 1869-es törvényt ünneplő konferencián mondta el.\r

\r

","shortLead":"A házelnök mindezt egy, a bírói függetlenségről rendelkező 1869-es törvényt ünneplő konferencián mondta el.\r

\r

","id":"20190424_Kover_Laszlo_A_biro_nem_lehet_fuggetlen_az_allamtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fc582c-d636-4e3f-8488-344cf80c0219","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Kover_Laszlo_A_biro_nem_lehet_fuggetlen_az_allamtol","timestamp":"2019. április. 24. 11:49","title":"Kövér László: A bíró nem lehet független az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a szabadban is tudnak sétálni korábban otthonukhoz kötött Parkinson-kóros páciensek kanadai kutatók egy új kezelésének köszönhetően. A szakértők szerint az eredmények nagy reményekre adnak okot. ","shortLead":"Már a szabadban is tudnak sétálni korábban otthonukhoz kötött Parkinson-kóros páciensek kanadai kutatók egy új...","id":"20190423_parkinson_kor_kezeles_setalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02598b9-a55d-40f5-a166-eb923f59737f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_parkinson_kor_kezeles_setalas","timestamp":"2019. április. 23. 18:03","title":"Áttörést értek el kanadai kutatók a Parkinson-kóros betegek kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5ed06c-ef1f-4dfb-8165-0f25f6d97bd0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Napszállta című filmjéért.","shortLead":"A Napszállta című filmjéért.","id":"20190423_Nemes_Jeles_Laszlo_nyerte_a_legjobb_rendezo_dijat_Pekingben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba5ed06c-ef1f-4dfb-8165-0f25f6d97bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb3fe1b-d0b2-4e41-877e-dbf012245cf0","keywords":null,"link":"/kultura/20190423_Nemes_Jeles_Laszlo_nyerte_a_legjobb_rendezo_dijat_Pekingben","timestamp":"2019. április. 23. 16:29","title":"Nemes Jeles László nyerte a legjobb rendező díját Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84a6e30-dda3-4208-8ab0-a26c1f003cfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat szerint a kormányzati felügyelet alatt működő gáz- és kőolajtároló-szövetséget is bele kellene számítani az államadósságba. Ha ezt Magyarország megtenné, akkor 2018-ra 71 százalék fölötti GDP-arányos államadósság jönne ki.","shortLead":"Az Eurostat szerint a kormányzati felügyelet alatt működő gáz- és kőolajtároló-szövetséget is bele kellene számítani...","id":"20190423_Kifogas_erkezett_az_EUbol_a_magyar_allamadossag_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f84a6e30-dda3-4208-8ab0-a26c1f003cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349202ac-377d-4e0a-b5ee-8d210d7bed94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Kifogas_erkezett_az_EUbol_a_magyar_allamadossag_miatt","timestamp":"2019. április. 23. 15:26","title":"Megint baja van az EU-nak azzal, ahogy a kormány az államadósságot számolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]