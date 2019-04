Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51c9b9c8-4512-41b7-9359-c66846f6c471","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rég vágyott fejlesztést készülni a pótolni a Lego. Olyan építőkockákat adnak ki, amelyekkel megtanulhatók a Braille-írás alapjai.","shortLead":"Rég vágyott fejlesztést készülni a pótolni a Lego. Olyan építőkockákat adnak ki, amelyekkel megtanulhatók...","id":"20190425_vakok_gyengenlatok_braille_iras_lego_epitokocka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51c9b9c8-4512-41b7-9359-c66846f6c471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f26d9d8-ee3c-454d-855e-09fe618f6727","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_vakok_gyengenlatok_braille_iras_lego_epitokocka","timestamp":"2019. április. 27. 14:03","title":"Újít a Lego, vakoknak szánt kockákat adnak ki, amelyekkel megtanulható a Braille-írás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Kőszeg Ferenc ma nyolcvanéves. Kőszeg Ferenc tegnap nem \"habozott elvetni azt a szelet, amelyből vihar aratható\". Kőszeg Ferenc holnap is bárki elé, bármilyen közhangulattal szemben odaáll azzal, hogy “a bántalmazás tilalma szempontjából nincs jelentősége, hogy a bántalmazott szadista gyerekgyilkos, vagy pedig csak otthon felejtette a személyi igazolványát”. Rövid rajz egy hosszú életről.","shortLead":"Kőszeg Ferenc ma nyolcvanéves. Kőszeg Ferenc tegnap nem \"habozott elvetni azt a szelet, amelyből vihar aratható\"...","id":"20190426_A_legpolgaribb_polgarpukkaszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9521d856-cef6-48fc-ae60-6fc5c9b442ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_A_legpolgaribb_polgarpukkaszto","timestamp":"2019. április. 26. 15:00","title":"Kőszeg Ferenc 80 – A legpolgáribb polgárpukkasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 2013-ban elfogadott egyezményt az amerikai szenátus soha nem is ratifikálta. ","shortLead":"A 2013-ban elfogadott egyezményt az amerikai szenátus soha nem is ratifikálta. ","id":"20190426_Trump_kilepteti_az_USAt_az_ENSZ_fegyverkereskedelmi_egyezmenyebol_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87047e7e-d0b8-451e-b910-494494c5b104","keywords":null,"link":"/vilag/20190426_Trump_kilepteti_az_USAt_az_ENSZ_fegyverkereskedelmi_egyezmenyebol_is","timestamp":"2019. április. 26. 20:58","title":"Trump kilépteti az USA-t az ENSZ fegyverkereskedelmi egyezményéből is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A déli szakasz felújítása miatt. A metró május 1-jén is Újpest-központ és a Nagyvárad tér között közlekedik.\r

