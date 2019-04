Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"363911c3-8c35-4837-bdea-63f0a7367391","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha most tippelni kellene, akkor nem túl hosszú karrierre tennénk, mindamellett, hogy másban ne tegyen kárt.","shortLead":"Ha most tippelni kellene, akkor nem túl hosszú karrierre tennénk, mindamellett, hogy másban ne tegyen kárt.","id":"20190429_motoros_video_sao_paolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=363911c3-8c35-4837-bdea-63f0a7367391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e52b36-6dfd-4cd2-a164-6a48a89f37cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_motoros_video_sao_paolo","timestamp":"2019. április. 29. 18:19","title":"Kiváló, de nem normális ez a motoros – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2227af-5de3-4554-9907-31bade259219","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csapadékot és a villámárvizeket előrejelző rendszert alakítanak ki a magyar-szerb határ menti térségben - közölte a projektben résztvevő Szegedi Tudományegyetem.","shortLead":"A csapadékot és a villámárvizeket előrejelző rendszert alakítanak ki a magyar-szerb határ menti térségben - közölte...","id":"20190428_villamarvizeket_elorejelzo_rendszer_szerb_magyar_hatar_szte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2227af-5de3-4554-9907-31bade259219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f5bde0-0cdf-48ad-9cbd-3b29fe7c35f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_villamarvizeket_elorejelzo_rendszer_szerb_magyar_hatar_szte","timestamp":"2019. április. 28. 17:03","title":"Fenyegetnek a villámárvizek: spéci rendszer húznak fel Szegednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e5496e-5085-4322-aa21-350de3816c41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kritikákat összesítő Rotten Tomatoes szerint a Hosszú éjszaka a Trónok harca történetének harmadik legnépszerűtlenebb epizódja lett.



","shortLead":"A kritikákat összesítő Rotten Tomatoes szerint a Hosszú éjszaka a Trónok harca történetének harmadik legnépszerűtlenebb...","id":"20190430_Nem_nagyon_jott_be_a_kritikusoknak_a_Tronok_harca_legutobbi_resze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e5496e-5085-4322-aa21-350de3816c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6d0043-f0ce-45bc-971b-2139f2f23f02","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Nem_nagyon_jott_be_a_kritikusoknak_a_Tronok_harca_legutobbi_resze","timestamp":"2019. április. 30. 14:46","title":"Nem nagyon jött be a kritikusoknak a Trónok harca legutóbbi része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan apró mágneses robotokat fejlesztettek ki amerikai mérnökök, amelyek a baktériumokhoz hasonlóan ki tudnak lépni a véráramból, hogy gyógyszert szállítsanak a tumorba vagy a betegség uralta területre.","shortLead":"Olyan apró mágneses robotokat fejlesztettek ki amerikai mérnökök, amelyek a baktériumokhoz hasonlóan ki tudnak lépni...","id":"20190429_magneses_robot_gyogyszer_tumor_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4246a8-2559-4735-96fb-994f95dc75a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_magneses_robot_gyogyszer_tumor_fejlesztes","timestamp":"2019. április. 29. 21:00","title":"Apró mágneses robotok vihetik a gyógyszereket a tumorok belsejébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3d938-f5b0-4968-826a-ba3f05a7f66d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"sport","description":"Az összeg nem sok: 500 ezer forintot kap a 35 fős utazó csapat, amely le is mondott a mexikói vb-ről, inkább Montenegrót választotta helyette.

","shortLead":"Az összeg nem sok: 500 ezer forintot kap a 35 fős utazó csapat, amely le is mondott a mexikói vb-ről, inkább...","id":"20190429_Nem_utazik_az_orvos_focivalogatott_a_mexikoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3d938-f5b0-4968-826a-ba3f05a7f66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931f9beb-ca8c-4139-a770-024187872389","keywords":null,"link":"/sport/20190429_Nem_utazik_az_orvos_focivalogatott_a_mexikoi","timestamp":"2019. április. 29. 18:40","title":"Nem utazik az orvos-fociválogatott a mexikói vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anyagi gondjai vannak a Larvik HK-nak, elvesztette a felnőtt játékosait.","shortLead":"Anyagi gondjai vannak a Larvik HK-nak, elvesztette a felnőtt játékosait.","id":"20190430_larvik_hk_kezilabda_felnott_csapat_szerzodesbontas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cff302-b4ef-4d73-aee9-9944548e153d","keywords":null,"link":"/sport/20190430_larvik_hk_kezilabda_felnott_csapat_szerzodesbontas","timestamp":"2019. április. 30. 13:09","title":"Az összes játékosa otthagyta a norvég sikercsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A babát a csirkefeldolgozó üzemben dolgozó apukája próbálta megölni. A nagymama a mentőknek azt mondta, a gyereknek nincs baja, majd a háziorvosnak azt, hogy csak üvegbe esett. Az orvos hitt neki. A nagymamát felfüggesztett börtönre, az orvost két év próbára bocsátották.","shortLead":"A babát a csirkefeldolgozó üzemben dolgozó apukája próbálta megölni. A nagymama a mentőknek azt mondta, a gyereknek...","id":"20190429_A_nagymama_es_az_orvos_is_meguszta_a_bortont_akik_nem_vettek_eszre_a_megkeselt_kisbaba_seruleseit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9619d3a-f3fd-42a7-bb3a-ed999c4d90a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_A_nagymama_es_az_orvos_is_meguszta_a_bortont_akik_nem_vettek_eszre_a_megkeselt_kisbaba_seruleseit","timestamp":"2019. április. 29. 20:39","title":"A nagymama és az orvos is megúszta a börtönt, akik nem vették észre a megkéselt kisbaba sérüléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kerékpárost sodort el egy karambolozó autó Szegeden, a nő életét vesztette.\r

","shortLead":"Kerékpárost sodort el egy karambolozó autó Szegeden, a nő életét vesztette.\r

","id":"20190429_Behajtott_a_tilosba_halalra_gazolt_egy_kerekparost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38da1efc-ae89-4bfe-9174-a73824057425","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Behajtott_a_tilosba_halalra_gazolt_egy_kerekparost","timestamp":"2019. április. 29. 08:03","title":"Tilosba behajtó autós okozta egy kerékpáros halálát Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]