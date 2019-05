Szélsőjobboldali véleményvezéreket és szervezeteket tiltott ki a Facebook – írta a The Washington Post. A konteógyáros Alex Jones, a tavaly Magyarországon is fellépő Milo Yiannopoulos, vagy épp a Nation of Islam vezetője, Louis Farrakhan is a kitiltottak közé került, azzal az indoklással, hogy veszélyesek.

A Facebook nem csak a fiókjukat törölte, hanem a rajongói oldalaikat és azokat a csoportokat is, amelyeket a korábbi kitiltásaik idején létrehoztak.

A cég azt állítja: a korábbi szokásokkal ellentétben a mostani tiltás végleges.