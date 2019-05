Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Ha erre lesz szükség, az Egyesült Államok megteszi\" - mondta az amerikai külügyminiszter. ","shortLead":"\"Ha erre lesz szükség, az Egyesült Államok megteszi\" - mondta az amerikai külügyminiszter. ","id":"20190501_Pompeo_Lehetseges_az_amerikai_katonai_beavatkozas_Venezuelaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b235412d-4b02-4353-b79a-6d9eb3ace176","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_Pompeo_Lehetseges_az_amerikai_katonai_beavatkozas_Venezuelaban","timestamp":"2019. május. 01. 16:15","title":"Pompeo: Lehetséges az amerikai katonai beavatkozás Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe19a62-c18c-4c30-bedd-ad2e486ca208","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A titkot a Story magazin leplezte le. ","shortLead":"A titkot a Story magazin leplezte le. ","id":"20190502_Titokban_megnosult_Kovacs_Koko_Istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbe19a62-c18c-4c30-bedd-ad2e486ca208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dcae89-6751-4b83-ae1e-b457bc282aef","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Titokban_megnosult_Kovacs_Koko_Istvan","timestamp":"2019. május. 02. 09:11","title":"Titokban megnősült Kovács Kokó István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4325d52-8ae3-4e4d-af72-dfcd341a292c","c_author":"Somogyi Zoltán","category":"itthon","description":"Belső-Erzsébetváros = bulinegyed. Ennek a cikknek a célja, hogy ez ne így legyen, a bulinegyed helyére kulturális negyed kerüljön. Ehhez azonban türelmes olvasókra van szükség, mert a cikk írója nem kíván betiltani semmit sem. Sőt, legnagyobb problémája, hogy a két egymással szemben álló oldal egyike be akarja zárni éjszakára a szórakozóhelyeket, a másik meg nem akar semmit sem tenni a helyzettel, csak túlélni. Egyik sem megoldás. ","shortLead":"Belső-Erzsébetváros = bulinegyed. Ennek a cikknek a célja, hogy ez ne így legyen, a bulinegyed helyére kulturális...","id":"20190502_Somogyi_Zoltan_Negyedbuli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4325d52-8ae3-4e4d-af72-dfcd341a292c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e546e94-3dc7-4d94-9567-45f1921ed8ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Somogyi_Zoltan_Negyedbuli","timestamp":"2019. május. 02. 13:11","title":"Somogyi Zoltán: Negyedbuli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John Bolton amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó felszólította a Nicolás Maduro venezuelai elnök környezetében lévő magasrangú tisztségviselőket, hogy ne támogassák tovább az államfőt, és adják át békésen a hatalmat az USA által elismert ideiglenes államfőnek, Juan Guaidónak. Egyben felszólította Oroszországot, hogy ne avatkozzon be a latin-amerikai ország ügyeibe.","shortLead":"John Bolton amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó felszólította a Nicolás Maduro venezuelai elnök környezetében lévő...","id":"20190430_Minden_opcio_nyitott_Venezuelaban__mondta_az_amerikai_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1327add6-d7b3-44b6-9dda-cc44add59fa7","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Minden_opcio_nyitott_Venezuelaban__mondta_az_amerikai_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2019. április. 30. 21:49","title":"Minden opció nyitott Venezuelában – mondta az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896bcc7-ff8c-4ac8-befe-442e202be270","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-oroszországi Arhangelszk közelébe megérkeztek a Nemzeti Gárda és a rohamrendőrség egységei, hogy ha kell, erőszakkal vessenek véget a helyiek tiltakozásának. Az arhangelszkiek ugyanis nem akarják, hogy a főváros szemetét az északi régiókban létesített szeméttelepekre hordják. Nem kizárt, hogy a hatóságok erőszakot alkalmaznak majd.","shortLead":"Az észak-oroszországi Arhangelszk közelébe megérkeztek a Nemzeti Gárda és a rohamrendőrség egységei, hogy ha kell...","id":"20190501_EszakOroszorszagban_nem_akarjak_Moszkva_szemetet__jon_a_Nemzeti_Garda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2896bcc7-ff8c-4ac8-befe-442e202be270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939eba6c-e866-4c4c-a599-61ed0d257b64","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_EszakOroszorszagban_nem_akarjak_Moszkva_szemetet__jon_a_Nemzeti_Garda","timestamp":"2019. május. 01. 10:15","title":"Észak-Oroszországban nem akarják Moszkva szemetét – jön a Nemzeti Gárda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66b6d691-86f1-4b4c-ad32-22c6ce121dec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Morcheeba mellett José González, Róisín Murphy és Gilles Peterson is fellép a Balaton Pikniken.","shortLead":"A Morcheeba mellett José González, Róisín Murphy és Gilles Peterson is fellép a Balaton Pikniken.","id":"20190502_Balaton_Piknik_Morcheeba_Jose_Gonzalez_fellepok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66b6d691-86f1-4b4c-ad32-22c6ce121dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddcf171-7c98-470f-95c6-ec5a3486575f","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Balaton_Piknik_Morcheeba_Jose_Gonzalez_fellepok","timestamp":"2019. május. 02. 13:58","title":"Világsztárok jönnek a Balatonra ősszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyesen mozgott a forint a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben szerda este a 24 órával korábbi szintekhez képest.","shortLead":"Vegyesen mozgott a forint a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben szerda este a 24 órával korábbi szintekhez képest.","id":"20190501_324_forint_fole_dragult_az_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e12ec0-6653-432d-a67e-c9947d4ce2d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190501_324_forint_fole_dragult_az_euro","timestamp":"2019. május. 01. 22:25","title":"324 forint fölé drágult az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c87302-5324-4f8e-8ce7-3f9b3c35100a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 10 éves lány két éve könyörgött a szüleinek, hogy vigyék el Michigan állam egyik élményfürdőjébe, ahol van egy 83 méteres vízicsúszda. \r

\r

","shortLead":"A 10 éves lány két éve könyörgött a szüleinek, hogy vigyék el Michigan állam egyik élményfürdőjébe, ahol van egy 83...","id":"20190501_Leallt_a_szive_a_kislanynak_amikor_lecsuszott_almai_csuszdajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7c87302-5324-4f8e-8ce7-3f9b3c35100a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848a5217-7946-45be-b23c-f80eaf5e6d94","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Leallt_a_szive_a_kislanynak_amikor_lecsuszott_almai_csuszdajan","timestamp":"2019. május. 01. 13:58","title":"Leállt a szíve a kislánynak, amikor lecsúszott álmai csúszdáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]